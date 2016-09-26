Nintendo NX’in çıkışı gecikmeyecek

Bir dönem konsol pazarının en çok satan markası durumundayken zamanla kan kaybetmeye başlayan Nintendo, bugün rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Eski günlerine geri dönmek adına yeni bir konsol için kolları sıvayan firma, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Nintendo NX adındaki yeni konsol için yatırımcılara Mart 2017 tarihine randevu veren firma, herhangi bir gecikme yaşanmaması için işi sıkı tutuyor. Gelen bilgilere göre Nintendo NX konsolu erken üretim aşamasına başlamış durumda. Yani bunun anlamı artık donanım konfigürasyonu nihai versiyona ulaştı ve testlerin ardından hacimli üretime geçilmesinin önünde herhangi bir engel kalmıyor.

Nintendo NX

İlk kez 2014 yılında gündeme gelmeye başlayan Nintendo NX kod adlı yeni konsol ile ilgili net bilgiler geçen yıl firma tarafından paylaşılmıştı. Tamamen farklı bir konsept ile oyun severlerin karşısına çıkmayı planlayan firma, bu sayede ilgi göreceğini düşünüyor.

İlk başta Nintendo NX konsolunun masaüstü tarzda Wii U’nun devamı gibi olacağı düşünülmüştü ancak sonradan taşınabilir tarzda bir ürün olacağı anlaşıldı. İki tarafındaki kontrolcüleri ayrılabilen konsol, bir docka oturtularak harici ekrana bağlanabiliyor. Ayrılan kontrolcüler ise bu modda da kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Taşınabilir tarzda olacağı için konsol çok güçlü bir donanım barındırmayacak. Hali hazırda en güçlü mobil yonga seti olarak kabul edilen Nvidia Tegra Parker’dan gücünü alması beklenen Nintendo NX konsolunun PS4 ve Xbox One modellerinin gerisinde kalacağı ifade ediliyor.

6.2 inçlik dokunmatik ekranında 720p çözünürlük sunacak konsolun oyunları da bu ayarda olacak. Bununla birlikte harici ekrana çıkışın çözünürlüğü bilinmiyor. 32GB depolama kapasitesine sahip konsol ayrıca SD kart yuvası da barındıracak. Dock üzerinde ise 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0 portları yer alacak.

Nintendo yeni konsolu için özel oyunlar geliştireceğini ifade ediyor. Yeni Zelda oyunu, Mario NX gibi pek çok yapımın konsol ile aynı anda piyasada olması bekleniyor. Unreal Engine 4 ve Unity desteği ile heyecan verici oyunların geliştirilmesi bekleniyor.

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Nintendo NX bir bakıma tablet dünyasının karşısına çıkmış olacak. Pascal tabanlı Tegra Parker yonga seti sayesinde önemli bir güce sahip olması beklense de Nivida’nın Shield oyun tabletinin gördüğü ilgi ortada. Elbette bu noktada en belirleyici unsur fiyat ve oyunların kalitesi olacak.



