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Nintendo NX’in çıkışı gecikmeyecek

Nintendo’nun konsol pazarında eski günlerine dönme arayışı içerisinde olduğu yeni silahı NX, Mart 2017 tarihinde piyasada olacak. Firma herhangi bir gecikme yaşamak istemiyor.
2 yıl
3,5b
1
11
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem konsol pazarının en çok satan markası durumundayken zamanla kan kaybetmeye başlayan Nintendo, bugün rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Eski günlerine geri dönmek adına yeni bir konsol için kolları sıvayan firma, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Nintendo NX adındaki yeni konsol için yatırımcılara Mart 2017 tarihine randevu veren firma, herhangi bir gecikme yaşanmaması için işi sıkı tutuyor. Gelen bilgilere göre Nintendo NX konsolu erken üretim aşamasına başlamış durumda. Yani bunun anlamı artık donanım konfigürasyonu nihai versiyona ulaştı ve testlerin ardından hacimli üretime geçilmesinin önünde herhangi bir engel kalmıyor.

Nintendo NX

İlk kez 2014 yılında gündeme gelmeye başlayan Nintendo NX kod adlı yeni konsol ile ilgili net bilgiler geçen yıl firma tarafından paylaşılmıştı. Tamamen farklı bir konsept ile oyun severlerin karşısına çıkmayı planlayan firma, bu sayede ilgi göreceğini düşünüyor.

İlk başta Nintendo NX konsolunun masaüstü tarzda Wii U’nun devamı gibi olacağı düşünülmüştü ancak sonradan taşınabilir tarzda bir ürün olacağı anlaşıldı. İki tarafındaki kontrolcüleri ayrılabilen konsol, bir docka oturtularak harici ekrana bağlanabiliyor. Ayrılan kontrolcüler ise bu modda da kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Taşınabilir tarzda olacağı için konsol çok güçlü bir donanım barındırmayacak. Hali hazırda en güçlü mobil yonga seti olarak kabul edilen Nvidia Tegra Parker’dan gücünü alması beklenen Nintendo NX konsolunun PS4 ve Xbox One modellerinin gerisinde kalacağı ifade ediliyor.

6.2 inçlik dokunmatik ekranında 720p çözünürlük sunacak konsolun oyunları da bu ayarda olacak. Bununla birlikte harici ekrana çıkışın çözünürlüğü bilinmiyor. 32GB depolama kapasitesine sahip konsol ayrıca SD kart yuvası da barındıracak. Dock üzerinde ise 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0 portları yer alacak.

Nintendo yeni konsolu için özel oyunlar geliştireceğini ifade ediyor. Yeni Zelda oyunu, Mario NX gibi pek çok yapımın konsol ile aynı anda piyasada olması bekleniyor. Unreal Engine 4 ve Unity desteği ile heyecan verici oyunların geliştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Yoga bilgisayarlarda Linux kurulum sorunu"

Nintendo NX bir bakıma tablet dünyasının karşısına çıkmış olacak. Pascal tabanlı Tegra Parker yonga seti sayesinde önemli bir güce sahip olması beklense de Nivida’nın Shield oyun tabletinin gördüğü ilgi ortada. Elbette bu noktada en belirleyici unsur fiyat ve oyunların kalitesi olacak.


 

http://www.tweaktown.com/news/54082/nintendo-nx-production-preparing-march-2017/index.html Yorum Yaz
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1982-utkan 2 yıl
Nintendo kendini bitirdi..
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esmerbuyucu 2 yıl
İnsanlar NX'e karşı antipati kazanması işten bile değil. Her ne kadar NX, Wii U ve 3DS'in halefi değil diye bahsetseler de insanları DS, 3DS ile çift ekrana alıştırmışlardı. Taşınabilir kısmına ağırlık vermek istiyordularsa tepsi gibi kocaman bir ekran değil de eskisi gibi katlanabilir bir şey yapabilirlerdi. Üst tarafa 16:9 ekran yerine 21:9 ekran koyabilirlerdi. Eski Nokia telefonları(N97 gibi) yandan kaydırılabilir yapıda yapabilirlerdi. Yapa yapa en kötü tasarımı yapmışlar. 4K ekran yapıp sanal gerçekliğe göz kırpsa hadi neyse bu devirde en az 1080p olmalıydı. 6.2inç ekranda 720p nedir. Netflixte 1080p içerik bile izleyemeyeceksin. İleriye dönük bir hamle mi bu şimdi? Umarım bu söylentiler yalandır. Yoksa exclusive oyunları bile kurtaramayacak. İlaveten akıllı telefon, tablet gibi her sene donanım güncellemesi kullanıcıları sinirlendirecektir.
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javaprof 2 yıl
pokemon oyunları gelirse öyle bir tutar ki sırf pokemeon xy için bile alınır.
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berk5 2 yıl
Nintendo iyice boş işlerin firması oldu çıktı. Tablet veya büyük ekranlı akıllı telefonlar ve gelişmiş oyunları varken nintendo'nun uyduruk NX'ini kim napsın? Ben de 1080p/4K çözünürlükte gelişmiş bir ev konsolu sanmıştım.
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*siteci* 2 yıl
6 inç ve 720p gelmesi pek üzücü olur Nintendo açısından. Bir konsolun 4 sene gitmesinin beklendiği bu yıllarda 2 seneye 6 inç ve üzerine 4K standart olacakken NX ile 720p'de oynamamızı mı bekliyorlar?
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eric13 2 yıl
Razer Edge konsolun mantigi gayet guzel fikir ama onemli olan ozel oyunlarin sayisi ve diger mobil platformlardan grafik ustunlugu
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Ginga Bishounen 2 yıl
Güzel çıkarsa Amazon'dan alırım. Geri benim için exclusive oyunları önemli. Özellikle senelerdir duyurulmasını beklkediğim Super Mario Galaxy 3 mutlaka bu konsol ile çıkışını gerçekleştirmeli.
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esmerbuyucu 2 yıl
AMD APU'lu ev konsolu kısmının olmasını yeğlerdim. Ama bu sefer Wii U'daki gibi maliyet fazla olmasın diye sadece mobil yonga seti tercih etmeyi uygun görmüşler. Onun dışında taşınabilir konsolda ayrılabilir kontrolcü yapmasalardı daha iyi olurmuş. Gamepad isteyen gidip kendisine alabilir. Ve TAŞINABİLİR 6.2 inç konsol gerçekten dedikleri taşınabilir olacağını düşünmüyorum. Konsol nasıl taşınacakmış merak ettim herhalde özel çantasıyla falan taşınmasını bekliyorlar. Nintendo bu saatten sonra sadece kendi oyunlarına güveniyor. Şimdi neticeye gelirsek senin Ouya, Nvidia Shield ve Apple TV'lerden ne farkın kaldı. Ki onlar her sene donanım güncelliyorken sen güncelleyebilecek misin donanımını? Apple A10X'de Nvidia Tegra Parker(X2)'yi geçecekmiş şimdi...
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Audi383848 2 yıl
Bizim ülkemize hiç gelmez.
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FRAPS_TR 2 yıl
Tutmaz
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olağan_şüpheli 2 yıl
tasarımı güzel olur umarım. bir de keşke parçalı yapısı olmasa. yani ekranda oynayacak olan gidip kolu kendi alsa. hiç sevmem böyle parçalı yapıları , hem bozulma olasılığı artar hemde tasarım tipsizleşebilir.

shield ile benzer durumu olmaz. Dediğiniz gibi önemli olan şey oyunlar. mario zelda monster hunter gibi oyunlar varken en önemli sıkıntısı fiyat politikası olabilir.
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