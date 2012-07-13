Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den kurumsal müşterilere; Compaq Pro 4300 SF

6 yıl
4,6b
1
7
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IDC ve Gartner’ın son raporlarına göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanını koruyan HP, kurumsal müşterilerine hitap eden yeni ince masaüstü bilgisayarı Compaq Pro 4300 SF’i duyurdu.
Üç farklı temel konfigürasyon seçeneği bulunan Compaq Pro 4300’ün yaklaşık 600 dolarlık standart modeli gücünü Intel’in 2,50 GHz işlemcisinden alırken; 2GB DDR3 sistem belleğine ve 250GB’lık sabit sürücüye sahip. İşlemci seçenekleri arasında 3,30GHz frekansında çalışan Core i3-2120 ile 2,9GHz’da çalışan Core i5-3470S’in de bulunduğu Compaq Pro 4300SF'de; depolama birimi olarak 7200 rpm’de 1TB HDD ya da 128GB SSD tercih edilebiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Ev kullanıcıları için kötü,ofis,iş kullanıcıları için iyi bir tercih olabilir.Fazla yer kaplamaması büyük bir artıdır her zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 6 yıl
Teneke sacından kasa , anında gevşeyen usb portları adı kurumsal.Üstü kalsın.Nerde o eski ibmler iki kişi bir kasa taşıyordu:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mjnor1 6 yıl müntekim
müntekim

Teneke sacından kasa , anında gevşeyen usb portları adı kurumsal.Üstü kalsın.Nerde o eski ibmler iki kişi bir kasa taşıyordu:)

:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbeast 6 yıl
@mjnor1 kurumsal bilgisayar bunlar görevini başarıyla yerine getirir ve az yer kaplayıp düşük enerji tüketmesi öncelikli tercih sebepleri... Ne bekliyorsun "KIRAYSİS ÇALIŞTIRIR MI?" ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mjnor1 6 yıl webbeast
webbeast

@mjnor1 kurumsal bilgisayar bunlar görevini başarıyla yerine getirir ve az yer kaplayıp düşük enerji tüketmesi öncelikli tercih sebepleri... Ne bekliyorsun "KIRAYSİS ÇALIŞTIRIR MI?" ...

hayır, tabiki beklenti farklı ama paket pc almalarındaki tek sebep uğraşmamak HP 3 sınıf bileşenler dolduruyor kasanın içine dışı güzel olduğu sürece alınıyor. senin istediğin ofis uygulamaları vb programları zaten Mini ITX anakart lı bir sistem ile halledilebilir. Kurumsal müşteriler kendi bilişim kısımları isteseler alasını yaparlar fakat bir iş güzarlık almış başını gidiyor. Kurumsal firmalardada al maaşı salla başı hakim.

herkes toplama bilgisayar oluşturamaz, veya servis yönünden rahatlıklığı olabilir ama bu kaliteli olduğu anlamına gelmiyor kurumsal müşteriler 5 dk ilgilense OEM grubunun zaten ayrı ayrı garantilerinin mevcut olup daha sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini bileceklerini bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbeast 6 yıl
128ssd olan model çağrı merkezleri için biçilmiş kaftan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mjnor1 6 yıl
profesyonellere yönelik solitaire sistemleri :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı 6 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 6 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim