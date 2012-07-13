HP'den kurumsal müşterilere; Compaq Pro 4300 SF

Haber Editörü
IDC ve Gartner’ın son raporlarına göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanını koruyan HP, kurumsal müşterilerine hitap eden yeni ince masaüstü bilgisayarı Compaq Pro 4300 SF’i duyurdu.
Üç farklı temel konfigürasyon seçeneği bulunan Compaq Pro 4300’ün yaklaşık 600 dolarlık standart modeli gücünü Intel’in 2,50 GHz işlemcisinden alırken; 2GB DDR3 sistem belleğine ve 250GB’lık sabit sürücüye sahip. İşlemci seçenekleri arasında 3,30GHz frekansında çalışan Core i3-2120 ile 2,9GHz’da çalışan Core i5-3470S’in de bulunduğu Compaq Pro 4300SF'de; depolama birimi olarak 7200 rpm’de 1TB HDD ya da 128GB SSD tercih edilebiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
:)
hayır, tabiki beklenti farklı ama paket pc almalarındaki tek sebep uğraşmamak HP 3 sınıf bileşenler dolduruyor kasanın içine dışı güzel olduğu sürece alınıyor. senin istediğin ofis uygulamaları vb programları zaten Mini ITX anakart lı bir sistem ile halledilebilir. Kurumsal müşteriler kendi bilişim kısımları isteseler alasını yaparlar fakat bir iş güzarlık almış başını gidiyor. Kurumsal firmalardada al maaşı salla başı hakim.
herkes toplama bilgisayar oluşturamaz, veya servis yönünden rahatlıklığı olabilir ama bu kaliteli olduğu anlamına gelmiyor kurumsal müşteriler 5 dk ilgilense OEM grubunun zaten ayrı ayrı garantilerinin mevcut olup daha sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini bileceklerini bilir.