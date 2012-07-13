HP'den kurumsal müşterilere; Compaq Pro 4300 SF

IDC ve Gartner’ın son raporlarına göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanını koruyan HP, kurumsal müşterilerine hitap eden yeni ince masaüstü bilgisayarı Compaq Pro 4300 SF’i duyurdu.

Üç farklı temel konfigürasyon seçeneği bulunan Compaq Pro 4300’ün yaklaşık 600 dolarlık standart modeli gücünü Intel’in 2,50 GHz işlemcisinden alırken; 2GB DDR3 sistem belleğine ve 250GB’lık sabit sürücüye sahip. İşlemci seçenekleri arasında 3,30GHz frekansında çalışan Core i3-2120 ile 2,9GHz’da çalışan Core i5-3470S’in de bulunduğu Compaq Pro 4300SF'de; depolama birimi olarak 7200 rpm’de 1TB HDD ya da 128GB SSD tercih edilebiliyor.



