HP'den öğrencilere netbook; Mini 100e Education Edition

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Amerika'lı HP, ürün gamına HP Mini 100e Education Edition ismini verdiği yeni bir netbook ekledi. İsminde anlayabileceğiniz gibi öğrencilere hitap eden netbook, tasarımıyla da klasik okul çantalarını andırıyor.

Intel Atom N455 işlemcisinin ve 1GB'lık belleğin bulunduğu netbook 10.1 inçlik ekranında 1024x600 piksel çözürnülüğünde görüntü sağlıyor. Fiziksel özelliklerine yakından baktığımızdaysa bilgisayarın istridye kabuğu şeklinde tasarlandığını, 1,45kgf ağırlığında olduğunu ve öğrencilere rahatça taşıyabilmesi için entegre kulpa sahip olduğunu görüyoruz.

Enerji ihtiyacını 3 ya da 6 hücreli bataryadan karşılayan bilgisayar üzerinde ses giriş/çıkış bağlantısı, USB 2.0 ve VGA portu ile hafıza kartı okuyucusu bulunurken, iletişimini Wi-Fi ya da Dial-up modemden sağlıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde Temmuz ayında satışa sunulacağı belirtilen Mini 100e Education Edition'ın 300 doları aşmaması beklenen birim fiyatı yapılan anlaşmaya göre (alınan cihaz sayısına bağlı olarak) değişecek..