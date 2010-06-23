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HP'den öğrencilere netbook; Mini 100e Education Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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HP'den öğrencilere netbook; Mini 100e Education Edition
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Amerika'lı HP, ürün gamına HP Mini 100e Education Edition ismini verdiği yeni bir netbook ekledi. İsminde anlayabileceğiniz gibi öğrencilere hitap eden netbook, tasarımıyla da klasik okul çantalarını andırıyor.

Intel Atom N455 işlemcisinin ve 1GB'lık belleğin bulunduğu netbook 10.1 inçlik ekranında 1024x600 piksel çözürnülüğünde görüntü sağlıyor. Fiziksel özelliklerine yakından baktığımızdaysa bilgisayarın istridye kabuğu şeklinde tasarlandığını, 1,45kgf ağırlığında olduğunu ve öğrencilere rahatça taşıyabilmesi için entegre kulpa sahip olduğunu görüyoruz.

Enerji ihtiyacını 3 ya da 6 hücreli bataryadan karşılayan bilgisayar üzerinde ses giriş/çıkış bağlantısı, USB 2.0 ve VGA portu ile hafıza kartı okuyucusu bulunurken, iletişimini Wi-Fi ya da Dial-up modemden sağlıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde Temmuz ayında satışa sunulacağı belirtilen Mini 100e Education Edition'ın 300 doları aşmaması beklenen birim fiyatı yapılan anlaşmaya göre (alınan cihaz sayısına bağlı olarak) değişecek..

HP'den öğrencilere netbook; Mini 100e Education Edition
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HP'den öğrencilere netbook; Mini 100e Education Edition
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TonyM 9 yıl
Bizim çocuklara şart aslında. Okula giderken taşıdıkları çantaları düşününce bu çok hafif bir alet.
Hem de her sene dersleri yükleriz içine, bedavaya dağıtacağız diye kalite malite kalmayan ders kitapları da içerik bakımından belki daha zengin hale gelir. Gerçi ozaman kitap yerine kapsamlı bir program koyarlar.
Valiz gibi sürüklemeli çantalar çıkmış, görünce içim gitti valla.
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Batuist 9 yıl
Fiyatı iyi fena değil.. çocuklar için güzel bir tercih olabilir..
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napolyon94 9 yıl
BÖLE OYUNCAKALR ZAMANINDA ÇOK ÇIKTI,GEREKSİZZZZ
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