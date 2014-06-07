HP'nin dahili Leap Motion barıdıran klavyesi satışa çıkıyor





Sunduğu altyapı ile büyük bilgisayar üreticisi HP'nin ilgisini çeken kontrol cihazı Leap Motion, bildiğiniz üzere firmanın bazı dizüstü bilgisayar modelleri içerisinde yerleşik olarak geliyor. Leap Motion'u geçtiğimiz dönemde seçili masaüstü bilgisayarlarının klavyesine de dahil eden firma, gelen son bilgilere göre ise bu klavyeyi ayrı olarak da satışa sunuyor.

Computex fuarı kapsamında Engadget'a bilgi veren HP, dahili olarak Leap Motion taşıyan klavyesinin bu ay içerisinde satışa çıkacağını müjdeledi. 99$ fiyat etiketiyle elde edilebilecek olan klavye, Windows 7 ile Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlarla aktif olarak kullanılabilecek ve geçtiğimiz günlerde bilgileri gelen V2 yazılımını da ücretsiz olarak alacak. V2 Tracking Beta isimli yeni sürümüyle eskiye oranla çok daha yüksek performansı gösterebilen Leap Motion, ayrıca artık daha iyi bir takip algoritması sunuyor, ortamdaki kızılötesi ışıklara daha iyi direnç göstererek özellikle güneş ışığı altında takılma yapmıyor ve parmak eklemlerini izleyebilecek kadar hassas bir takip ortaya koyabiliyor. Birbiri arkasına gelen parmakları bile algılama sürecine dahil edebilen kontrol cihazı, temel olarak el hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlıyor ve 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor.





Leap Motion'un mevcut yazılımıyla sunduğu deneyimi aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.



