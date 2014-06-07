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HP'nin dahili Leap Motion barıdıran klavyesi satışa çıkıyor

4 yıl
1,7b
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8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'nin dahili Leap Motion barıdıran klavyesi satışa çıkıyor

Sunduğu altyapı ile büyük bilgisayar üreticisi HP'nin ilgisini çeken kontrol cihazı Leap Motion, bildiğiniz üzere firmanın bazı dizüstü bilgisayar modelleri içerisinde yerleşik olarak geliyor. Leap Motion'u geçtiğimiz dönemde seçili masaüstü bilgisayarlarının klavyesine de dahil eden firma, gelen son bilgilere göre ise bu klavyeyi ayrı olarak da satışa sunuyor.
Computex fuarı kapsamında Engadget'a bilgi veren HP, dahili olarak Leap Motion taşıyan klavyesinin bu ay içerisinde satışa çıkacağını müjdeledi. 99$ fiyat etiketiyle elde edilebilecek olan klavye, Windows 7 ile Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlarla aktif olarak kullanılabilecek ve geçtiğimiz günlerde bilgileri gelen V2 yazılımını da ücretsiz olarak alacak. V2 Tracking Beta isimli yeni sürümüyle eskiye oranla çok daha yüksek performansı gösterebilen Leap Motion, ayrıca artık daha iyi bir takip algoritması sunuyor, ortamdaki kızılötesi ışıklara daha iyi direnç göstererek özellikle güneş ışığı altında takılma yapmıyor ve parmak eklemlerini izleyebilecek kadar hassas bir takip ortaya koyabiliyor. Birbiri arkasına gelen parmakları bile algılama sürecine dahil edebilen kontrol cihazı, temel olarak el hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlıyor ve 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor. 

Leap Motion'un mevcut yazılımıyla sunduğu deneyimi aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2014/06/06/hp-leap-motion-keyboard-standalone/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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reshrap 4 yıl en beğenilen
yok o gereksiz yok bu gereksiz. kapatın lan dünyadaki tüm fabrikaları üniversiteleri. çekirdek yiycez bundan sonra.
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SteveMeade 4 yıl
Daha pahalı olmasını bekliyordum, 200 liraya gelirse alınır
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onur01651 4 yıl
Merak ettiğim dünya haritasını döndürürken mausu yerinden kaldırıp geri getirip sol tuşa basılı tutup biraz daha gittikten sonra tekrar kaldırıp döngüyü tamamlarken ölme eşeğim ölme diyor musunuz.
Neden incelemeyi sadece oyunla yapıyorsunuz. Bi 3D modelleme üzerinde gördünüz mü? Siz direk son kullanıcı olarak inceliyorsunuz, zaten size hitap edilseydi size incelemek için gönderilirdi.
Kafa geçercesine bi inceleme yapmışsınız.
Hiç yakıştıramadım.




2 dakikalık şu video bile sizin incelemeden daha anlamlı.
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semih4444 4 yıl
Çöpçüler damlar birazdan !!!
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OverClocK1ng 4 yıl
Uluslararası tuş dizilimi sunmadıkları sürece asla almam. Ben stardart tuş hastasıyım. İlla o yön tuşlarının üzerinde ve sağında solunda boşluk olacak.
Ve nümerik tuş takımıyla Enter arasında Insert Home Page Up Page Down Delete ve End olacak.
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OldGamers86 4 yıl
Fiyat düşündürücü.
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The Times 4 yıl
Bende anlamıyorum madem gereksiz olduğunu düşünüyorsun niye satın aldın?
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reshrap 4 yıl en beğenilen
yok o gereksiz yok bu gereksiz. kapatın lan dünyadaki tüm fabrikaları üniversiteleri. çekirdek yiycez bundan sonra.
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Rollini 4 yıl
son derece gereksiz bise hp envy leap motion 17 kullaniyorum uzerinde var sadece basit oyunlar icin belki ileride windows ile entegre olursa ise yarayabilir
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