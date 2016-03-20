HTC 10, Super LCD 5 ekran ve 3000 mAh kapasiteli pille gelecek

Super LCD 5 ekranla gelecek ve aynı zamanda 3000mAh bir pile sahip olacak. Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir bir kaynak olarak tanınan Evan Blass ( @evleaks ) yaklaşan HTC 10 ile ilgili yeni detaylar sızdırdı. Blass'e göre HTC'nin yeni amiral gemisi AMOLED değilekranla gelecek ve aynı zamandabir pile sahip olacak.

Super LCD ve geleneksel LCD arasındaki temel fark, dış cam ve gerçek görüntü bileşeni arasında hiçbir hava boşluğu olmaması. Bu durum parlamayı azaltmaya ve görünürlüğü arttırmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha düşük bir enerji tüketimi sağlıyor. Ekran tipi seçiminin ve aynı zamanda cihazın geri kalanının HTC'nin devam eden finansal sıkıntılarından etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

HTC zaten 10'un çok etkileyici bir kamera donanımına sahip olacağını söylemişti. Her ne kadar geçmişte de HTC kamera teknolojisiyle ilgili benzer gürültülerden sonra hayal kırıklığı yaşandıysa da cihazın dünyanın en iyi kamerasıyla geleceğini duymak oldukça heyecan verici. XDA Developers forumlarından yetenekli bir tasarımcı, cihazı her açıdan görebileceğimiz oldukça şık ve doğal görünümlü render'lar sunarken, bir önceki sızıntı HTC'nin yeni akıllı telefonunu net olarak görebileceğimiz fotoğrafları ortaya çıkarmıştı.

İç kısma gelecek olursak, son söylentiler cihazın Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza ve dünya standartlarında ön ve arka kamerayla geleceğini gösteriyor. Basına sızan HTC 10 görsellerinin ekranında yer alan 19 Nisan ibaresi olası bir lansman tarihini işaret ediyor olsa da şirket henüz yeni akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağını açıklamış değil.

http://www.phonearena.com/news/More-HTC-10-details-emerge-Super-LCD-5-display-and-3000-mAh-battery_id79440