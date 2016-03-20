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HTC 10, Super LCD 5 ekran ve 3000 mAh kapasiteli pille gelecek

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen HTC 10 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni akıllı telefonun AMOLED değil Super LCD 5 ekranla geleceği ve 3000mAh bir pile sahip olacağı söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
88
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir bir kaynak olarak tanınan Evan Blass (@evleaks) yaklaşan HTC 10 ile ilgili yeni detaylar sızdırdı. Blass'e göre HTC'nin yeni amiral gemisi AMOLED değil Super LCD 5 ekranla gelecek ve aynı zamanda 3000mAh bir pile sahip olacak.
Super LCD ve geleneksel LCD arasındaki temel fark, dış cam ve gerçek görüntü bileşeni arasında hiçbir hava boşluğu olmaması. Bu durum parlamayı azaltmaya ve görünürlüğü arttırmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha düşük bir enerji tüketimi sağlıyor. Ekran tipi seçiminin ve aynı zamanda cihazın geri kalanının HTC'nin devam eden finansal sıkıntılarından etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.
HTC zaten 10'un çok etkileyici bir kamera donanımına sahip olacağını söylemişti. Her ne kadar geçmişte de HTC kamera teknolojisiyle ilgili benzer gürültülerden sonra hayal kırıklığı yaşandıysa da cihazın dünyanın en iyi kamerasıyla geleceğini duymak oldukça heyecan verici. XDA Developers forumlarından yetenekli bir tasarımcı, cihazı her açıdan görebileceğimiz oldukça şık ve doğal görünümlü render'lar sunarken, bir önceki sızıntı HTC'nin yeni akıllı telefonunu net olarak görebileceğimiz fotoğrafları ortaya çıkarmıştı.
İç kısma gelecek olursak, son söylentiler cihazın Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza ve dünya standartlarında ön ve arka kamerayla geleceğini gösteriyor. Basına sızan HTC 10 görsellerinin ekranında yer alan 19 Nisan ibaresi olası bir lansman tarihini işaret ediyor olsa da şirket henüz yeni akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağını açıklamış değil.

http://www.phonearena.com/news/More-HTC-10-details-emerge-Super-LCD-5-display-and-3000-mAh-battery_id79440 Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Boomsoundsuz HTC, HTC değildir
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madator 3 yıl
Tasarım cok güzel görünüyor. Bu kez oldu htc
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Hatsune Miku 3 yıl
kulanıcıların istediği:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC nin yaptığı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +19
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2 Avatar Avatar
electro58 3 yıl
Çift hoparlör olsaydı çok iyi olacak. Boomsound ve dolby ile süper olurdu
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DH Misafiri 3 yıl
Tuslar orantisiz olmuş diyen arkadaşlar çok için söylüyorum çerçeveye göre tam orantılı tasarım samsung patentli olduğu için kullanılamıyor, ya samsung patent için bi kamyon para ödeyecekler yada böyle olacaktı. Htc 'nin M7 tuş tasarımı en iyisiydi ancak onda da güncelleme ve uyumluluk zor oluyordu, özet htc candir.
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orhanyıldız 3 yıl
Tasarım çok iyi duruyor.
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volkan_kolay 3 yıl
LG G3, G4, G5
HTC M8, M9, M10
Sony Xperia Z3, Z4, Z5

Bu modellerin her çıkışların da yorumlar gep aynı ya; vaooovvv Samsung bitecek Apple bitecek bomba gibi geliyor üfff harika muhteşem...

Sonra nemi oluyor o bomba ellerinde patlıyor..


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eko44 3 yıl
Sony den sonra HTC nin H sine bakmam artık. Yıllarca ne çekmişim be HTC den.
kullandıklarım Qtec s200, wildfire, one x, one m bir tane daha vardı ama unuttum. Ama sonyden sonra HTC ......................
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bedo20 3 yıl
Kötü yorum atanların başı bitten totoşu
kurtulmasın
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şazenuş 3 yıl
Bu sefer hakkaten olmuş.
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chevanton 3 yıl
Oldu oldu bu sefer
. Çıkışını merakla bekliyorum
. Bizim insanımıza kesinlikle yaranılmaz. O kadar komik yorumlar var ki. Siyah bant kaldırılsın, HTC yazısı kaldırılsın, çerçeveler azaltılsın dediniz hepsi oldu bu sefer de home tuşuna taktınız kafayı. O da olmasa bu sefer de Samsung İphone kırması diyen bile var. Komik olmayın arkadaşlar. Yazılım optimizasyonu, kasa kalitesi, donanım olarak dolu dolu gelecek telefon bu kadar yersiz bir şekilde eleştirmeyin. Fiyat konusundaki eleştirilerinize sonuna kadar katılırım ancak diğer konulardaki eleştirileriniz bazen fazla garip oluyor
. Gel artık gel gönlümün efendisi
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inexo 3 yıl
bu sefer gol.
neydi o bantlar sanal tuşlar
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ilkerT06 3 yıl
güzel olmus. alıcısı olur ama bu fiyatlarla çok zor artık bence
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hanıncipsi 3 yıl
Fiyat konusunda çok uçmazlarsa olmuş bu sefer


Boomsound olacak ama yazılımsal olarak ne kadar etki edecek göreceğiz.
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WoXeD 3 yıl
çok merak ediyorum telefonun hoparlörünü kim müzik dinlemek yada film izlemek için kullanır? hoparlör yüzünden 1cm kenar olacağına olmasın öyle hoparlör.bence görseldeki ürün gayet başarılı ve eğer sd kart olursa muhtemelen fiyatına bağlı olarak alacağım cihaz olur.Önde hoparlör olmaması bana göre sorun değil.kulaklık çıkışı ve bluetooth bağlantısı sorun değilse mükemmel bir alet.
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serdarski 3 yıl WoXeD
WoXeD
çok merak ediyorum telefonun hoparlörünü kim müzik dinlemek yada film izlemek için kullanır? hoparlör yüzünden 1cm kenar olacağına olmasın öyle hoparlör.bence görseldeki ürün gayet başarılı ve eğer sd kart olursa muhtemelen fiyatına bağlı olarak alacağım cihaz olur.Önde hoparlör olmaması bana göre sorun değil.kulaklık çıkışı ve bluetooth bağlantısı sorun değilse mükemmel bir alet.

bence hoparlör Desire 820'deki gibi önde olsa iyi olur.
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akıllı telefon, pil ve
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