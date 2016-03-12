HTC 10'un gerçek hayattan fotoğrafları sızdırıldı

HTC'nin yeni Android telefonu olması beklenen HTC 10'un görüntüleri sızmaya devam ediyor. Bu kez Disqus kullanıcısı Angt29, cihazın gerçek hayattan fotoğraflarını yayınladı. Görüntüler cihazı çalışır durumda gösterirken, HTC'nin yeni tasarım felsefesini de vurguluyor. Yeni resimler de bir önceki sızıntı gibi cihazın ön ve arka yüzlerini göstererek cihazı daha da net görebilmemizi sağlıyor.

Cihazın arka kısmındaki kamera sensörünün yanında biraz daha büyük bir flaşın yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda HTC'nin eski telefonu One M7'nin kamera modülü gibi duruyor. Akıllı telefonun ön yüzüne baktığımızda ise arkadan aydınlatmalı kapasitif geri ve son uygulamalar tuşlarını görüyoruz. Bunların arasına ise fiziksel bir home (ana ekran) tuşu ve parmak izi sensörü sensörü yerleştirilmiş durumda.

Tayvanlı teknoloji devi, HTC 10'u kısa bir süre sonra resmi olarak tanıtacak. Merakla beklenen cihazın 19 Nisan tarihinde düzenlenecek bir etkinlikle görücüye çıkacağı söyleniyor. Snapdragon 820 SoC ve 4GB RAM'den güç alacak yeni Android telefonun 5.15 inç QHD 2K ekrana sahip olması bekleniyor.

https://disqus.com/by/angt29/