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HTC 10'un gerçek hayattan fotoğrafları sızdırıldı

Teknoloji devi HTC'nin yeni Android telefonunun iki yeni canlı fotoğrafı sızdırıldı. Yeni görüntüler Nisan ayında resmi olarak tanıtılması beklenen cihazı daha net olarak görmemizi sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC'nin yeni Android telefonu olması beklenen HTC 10'un görüntüleri sızmaya devam ediyor. Bu kez Disqus kullanıcısı Angt29, cihazın gerçek hayattan fotoğraflarını yayınladı. Görüntüler cihazı çalışır durumda gösterirken, HTC'nin yeni tasarım felsefesini de vurguluyor. Yeni resimler de bir önceki sızıntı gibi cihazın ön ve arka yüzlerini göstererek cihazı daha da net görebilmemizi sağlıyor.
Cihazın arka kısmındaki kamera sensörünün yanında biraz daha büyük bir flaşın yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda HTC'nin eski telefonu One M7'nin kamera modülü gibi duruyor. Akıllı telefonun ön yüzüne baktığımızda ise arkadan aydınlatmalı kapasitif geri ve son uygulamalar tuşlarını görüyoruz. Bunların arasına ise fiziksel bir home (ana ekran) tuşu ve parmak izi sensörü sensörü yerleştirilmiş durumda.
Tayvanlı teknoloji devi, HTC 10'u kısa bir süre sonra resmi olarak tanıtacak. Merakla beklenen cihazın 19 Nisan tarihinde düzenlenecek bir etkinlikle görücüye çıkacağı söyleniyor. Snapdragon 820 SoC ve 4GB RAM'den güç alacak yeni Android telefonun 5.15 inç QHD 2K ekrana sahip olması bekleniyor.

https://disqus.com/by/angt29/ Yorum Yaz
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Anarchy1 3 yıl en beğenilen
Sanal tuşlar gitsin 2k ekran gelsin htc yazısı olmamış.... diye zırlanıyodunuz adamlar yapmış beyler ne uzatıyonuz? Kamera oyun pil performansları da iyiyse konu kapanmıştır. HTC one A9 a eşşek yüküyle laf ettiniz gitim 1300 verdim aldım telefonu ve bu fiyata böyle bir tasarım böyle stabillik ve keyif bulun öyle gelin. Herkes telefon inceleme uzmanı olmuş yok ısınıyo mu kaç milisaniye yavaş kamera en iyisinden ne kadar kötü.... sallayıp duruyo. Kenar boşluğu istememek nedir arkadaş ? HTC ve SONY millete para yediremediği için heyecansız ve yanlı incelemelerin kurbanı oluyor yazık etmeyin kıymet bilin oyuna gelmeyin arkadaşlar kıyak telefonlar bunlar.
Sanal tuşlar gitsin 2k ekran gelsin htc yazısı olmamış.... diye zırlanıyodunuz adamlar yapmış beyler ne uzatıyonuz? Kamera oyun pil performansları da iyiyse kon...
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tolgatelli 3 yıl
"kanlı canlı"yı terkettiler.
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smart1978 3 yıl
Basliga bak gel de gulme :D
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bellair 3 yıl
bu htc yıllardır gözüme aynı geliyor.
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motorsuz adam 3 yıl bellair
bellair
bu htc yıllardır gözüme aynı geliyor.

Göz doktorumun iletişim bilgilerini verebilirim.
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LastShip 3 yıl
500-1000 lira arasi f/p cihazlari gibi duruyor bu ne la?
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dead_game 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Render olsalarda şuanki tasarıma örnekler. Bence gayet hoş duruyor. Tabi bir m7 gibi değil bence de. Bekleyip görücez artık.
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DH Misafiri 3 yıl
Tıpkı lg g5 deki gibi tasarım tamamen çöp hayal kırıklığı. Aslında Htc kalite ve sağlamlığıyla bilinen bir marka ama tasarımda çuvallıyorlar tıpkı apple gibi..
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Regardy sth. 3 yıl
Önemli olan içeriği telefonun. Bir ara HTC almayı düşünüyordum. Fiyat performans olarak gayet iyi telefon.
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dobrasam 3 yıl
hatırlayan var mı bilmiyorum htc desire modeli vardı ilk Android cihazımdı benim çok güzel tasarıma sahipti o dönem özellik ve donanım olarak da öyleydi bence htc fiyat performans cihazları üretmesi lazım artık bir süredir adete Apple zanneder oldu kendini hem kendi zarar ediyor hem m9 gibi sanat eseri gibi cihazlardan mahrum bırakıyor insanları
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downsoon 3 yıl
LG G2 kasasını, HTC M7 kasasını birebir kullanarak yeni donanımla satışa sunsun bunlardan daha iyi satış yapar.
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Lotusx 3 yıl
Arkayı yamultmasalarmış iyimiş.
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skyrime2828 3 yıl
Tek siritan kapasitif tuslarin rengi. Çin işi telefonlardaki gibi emanet duruyor.
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~Lion King~ 3 yıl
Ön kısma 600 liraya satılan vodafone smart 6 lara benziyor. Ben tasarimini hic begenmedim.
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rabbitweed 3 yıl
` quaD.
rabbitweed
` quaD.
rabbitweed
` quaD. Telefon buysa rezil
Telefon gayet güzel şapşal olan sensin
Sapsal felan ne is hayirdir !
Eğer telefon rezil ise neden yorum yapma gereği duyuyorsun ki.
kötü olduğunu dile getiriyorum diğer yorumlar gibi.

beğenmedim dersin olur biter. senin zevkin rezil telefon gayet şık
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Jeopol 3 yıl
cakma htcler daha yakisikli cikar
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