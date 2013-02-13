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HTC, 19 Şubat tarihindeki etkinlik için geri sayımı başlattı

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTC, 19 Şubat tarihindeki etkinlik için geri sayımı başlattı

Geçtiğimiz haftalarda, 19 Şubat tarihinde New York ve Londra'da eşzamanlı olarak düzenleyeceği bir etkinlik için çeşitli yayın organlarına davetiyeler gönderen HTC, web sayfasında etkinlik için geri sayımı başlattı.

Söz konusu sayacın saniyeleri gösteren kısmının son rakamı "1" olduğunda siyah tonlarından oluşan arka plan aydınlanıyor ve "1" rakamı yeşil renge bürünüyor. Ayrıca, arka plan parladığında etkinlikte tanıtılması beklenen yeni cihaza ait belli belirsiz görüntülerinde sergilendiği gözlerden kaçmıyor. Sayaçta yer verdiği bu gösterimler ile birlikte etkinlikte One serine ait bir cihazın geleceğinin işaretlerini veren HTC'nin "M7" kod adlıyla anılan cihazı tanıtması bekleniyor. 

Mobil Dünya Kongresi'nin düzenlenmesine sadece bir hafta kala bir etkinlik düzenleyecek olan HTC'nin bu kararı şaşkınlık yaratmadı değil. Ancak, bu kararın arkasında HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde sesini duyuramama endişesi olduğu tahmin ediliyor. HTC'nin 19 Şubat tarihinde New York ve Londra'da eşzamanlı olarak düzenleyeceği etkinlikte nelerle karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. 

http://www.htc.com/tr/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Umarim ortaya iyi birsey koymuslardir
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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ßlaCKFOX 6 yıl
tanıtımın yaklaşmasıyla siyahı da ortaya çıkmış bence siyah beyazdan daha hoş duruyor
http://www.unwiredview.com/2013/02/15/the-black-htc-one/
1 Yanıt Yanıtla
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iSpeedy 6 yıl
Adreno 320nin Full HD oyunlar için fazla yeterli olmadığını söylememe gerek yok heralde.
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..scream.. 6 yıl
xperia z incelemesinde de erdi bey bizzat shadow gun oyununu deneyip adreno 320 için yorumlarda bulunmuş. maalesef full hd ekranlarda yeterli olmadığını anlatıyordu...
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karakaya_o 6 yıl
Keşke izin verseydinizde s4 prolu telefon çıksaydı. Kimse yüzüne bakmazmis, daha adamakıllı s4 pro'lu telefon çıkmadı ki tabiki buda s4 pro olacak. Ayrıca gayet performanslı bi soc...
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..scream.. 6 yıl
Şu an en çok merak ettiğim cihaz..
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shallipushthebutton? 6 yıl
Htc'de artık her yıl bir tane uzay gemisi tanıtıp gerekli yazılım desteğini sağlarsa neden olmasın? Hepimiz sense ve malzeme kalitesini övüyoruz zaten.Hayırlısı :)
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iSpeedy 6 yıl
Bence akıllı bir hareket yapmış htc MWC 13e kadar 7gün boyunca herkez htc hakkında konuşucak zira s4 pro ile gelirse MWC 13de kimse yüzüne bile bakmaz o telefonun çünkü Ender beyinde tabiri ile "Zibil gibi" ürün sergilicekler.
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Fırat.Duran 6 yıl
Bazen yorumlarınıza gülüyorum ya :) One x çıktı 2 ay sonra one x plus çıktı. M7 için plus bekleyin ne demek ya :D m7 plus çıktımı 2 ay sonra başka çıkcak :D hiç telefon almayalım?
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aykut.. 6 yıl
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HTC Specialist 6 yıl
Sayaç başlayalı 24 saat oluyor tebrikler..
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