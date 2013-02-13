HTC, 19 Şubat tarihindeki etkinlik için geri sayımı başlattı





Geçtiğimiz haftalarda, 19 Şubat tarihinde New York ve Londra'da eşzamanlı olarak düzenleyeceği bir etkinlik için çeşitli yayın organlarına davetiyeler gönderen HTC, web sayfasında etkinlik için geri sayımı başlattı.





Söz konusu sayacın saniyeleri gösteren kısmının son rakamı "1" olduğunda siyah tonlarından oluşan arka plan aydınlanıyor ve "1" rakamı yeşil renge bürünüyor. Ayrıca, arka plan parladığında etkinlikte tanıtılması beklenen yeni cihaza ait belli belirsiz görüntülerinde sergilendiği gözlerden kaçmıyor. Sayaçta yer verdiği bu gösterimler ile birlikte etkinlikte One serine ait bir cihazın geleceğinin işaretlerini veren HTC'nin "M7" kod adlıyla anılan cihazı tanıtması bekleniyor.





Mobil Dünya Kongresi'nin düzenlenmesine sadece bir hafta kala bir etkinlik düzenleyecek olan HTC'nin bu kararı şaşkınlık yaratmadı değil. Ancak, bu kararın arkasında HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde sesini duyuramama endişesi olduğu tahmin ediliyor. HTC'nin 19 Şubat tarihinde New York ve Londra'da eşzamanlı olarak düzenleyeceği etkinlikte nelerle karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.

http://www.htc.com/tr/