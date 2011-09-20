HTC, 2012'de akıllı telefonlarında plastik malzemeye yönelebilir

Güçlü donanımları yanı sıra tasarımlarıyla da diğer üreticilerden ayrılabilmeyi başaran akıllı telefon üreticilerinden HTC, önümüzdeki yıldan itibaren kasa malzemesi tercihinde ağırlığını plastiğe verebilir.
Digitimes'ın sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, %60 olan metal kasalı akıllı telefon sayısını 2012 yılında yarı yarıya düşürerek ağırlığı plastik malzemelere verecek. HTC'nin bu tercihin en büyük malzeme tedarikçisi Catcher'ın gelirlerinde %15 ila %20'lik bir azalmaya neden olması beklenirken; bu dedikodu Catcher'ın hisseleri %2.1'lik düşüşe sebep oldu.
Bilindiği gibi plastik kasalar daha hafif ve daha güçlü çekim kabiliyetine sahip cihazlar anlamına gelirken; metal kasalar ise mukavemetleri ile öne çıkıyor. Bu sebeple HTC'nin plastik kasaya yöneleceğiyle ilgili bu dedikodu akla ilk olarak "HTC, kasa kalitesini aynen sürdürebilecek mi ?" sorusunu getirmiyor değil.
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metal kasa iyidir iyi, HTC bundan vazgecmez.
metal yada benzeri iletken malzemler elektromagnetik dalgalari gecirmezler. cekim kalitesinde dusus kacinilmaz.
sensation 170gram denmis, sanki cok buyuk bir rakammis gibi. farz edelim ki 170gr agir, e plastik kasa olsa telefon 30gr a dusmecek ki, kac gr fark edecek? olsun 40gr daha hafiflesin, cepte yada cantada tasirken 40gr daha hafif yada 40gr daha agir, ne fark eder? farz edelim ki o 40gr da fark eder, metal kasanin durusuna, yakisikliligina degmez mi? bence deger...
acikcasi htc metal kasayi birakirsa muhtemeldir ki ben samsunga kayarim. bir sonraki htcyi degil, galaxyS i yada nexus u beklerim...
galaxy s2 119gram. 30-40gram kulaga cok az gelsede tasirken cepte buyuk fark yaratiyor. metalin verdigi his konusunda ayni fikirdeyim. simdi elimde htc hd2 var. onu tuttukdan sonra digerleri plastik oyuncakmis hissini veriyor ama telefonlarin boyutunun artmasi agirligi problem haline getirdi. iphone gibi 3.5 inch olsa camda kullanilabilir metalde.
Şimdi plastiğe geçerse, samsungdan ne farkın kalacak?
Zaten bunlar tamamen, piyasanın nabzını yoklamak amaçlı yapılıyor.Hissedarların, müşterilerin (parça tedarikçisi, satın alan kişiler, operatörler vs.) tepkisini ölçmek amaçlı. Kağıtları dedikodu olduğunda bile değer kaybettiğini gören HTC, böyle bir hata yapmaz bence.