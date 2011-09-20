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HTC, 2012'de akıllı telefonlarında plastik malzemeye yönelebilir

7 yıl
16,3b
1
28
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Güçlü donanımları yanı sıra tasarımlarıyla da diğer üreticilerden ayrılabilmeyi başaran akıllı telefon üreticilerinden HTC, önümüzdeki yıldan itibaren kasa malzemesi tercihinde ağırlığını plastiğe verebilir.

Digitimes'ın sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, %60 olan metal kasalı akıllı telefon sayısını 2012 yılında yarı yarıya düşürerek ağırlığı plastik malzemelere verecek. HTC'nin bu tercihin en büyük malzeme tedarikçisi Catcher'ın gelirlerinde %15 ila %20'lik bir azalmaya neden olması beklenirken; bu dedikodu Catcher'ın hisseleri %2.1'lik düşüşe sebep oldu.

Bilindiği gibi plastik kasalar daha hafif ve daha güçlü çekim kabiliyetine sahip cihazlar anlamına gelirken; metal kasalar ise mukavemetleri ile öne çıkıyor. Bu sebeple HTC'nin plastik kasaya yöneleceğiyle ilgili bu dedikodu akla ilk olarak "HTC, kasa kalitesini aynen sürdürebilecek mi ?" sorusunu getirmiyor değil.


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BurkayT 7 yıl

Karbonfiber
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ZZ RAT 7 yıl
uzun sure HD2 kullandim, hic cekmeme problemi yasamadim,
metal kasa iyidir iyi, HTC bundan vazgecmez.
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bonan61 7 yıl
Çekim kalitesi de plastikte daha fazlaymış. Kimsenin dikkatini çekmemiş.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl bonan61
bonan61

Çekim kalitesi de plastikte daha fazlaymış. Kimsenin dikkatini çekmemiş.

metal yada benzeri iletken malzemler elektromagnetik dalgalari gecirmezler. cekim kalitesinde dusus kacinilmaz.
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SystemApps 7 yıl
Plastik daha iyi bence ama kullanılan malzeme kaliteli olmalı.Plastik var plastik var :)
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bluENight 7 yıl
Tel ağır olacağına hafif olsun varsın plastik olsun
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ManoMachine 7 yıl
benim htc tercih etmemdeki en buyuk etmenlerden biri metal kasa kullanmasi. metal kasanin elde verdigi his ve durusu baska oluyor, bence metal kasadan vazgecmemeli. alt seviye modellerde maliyeti dusurmek icin olabilir belki ama ust seviye cihazlarda vazgecmemeli metal kasadan, bence gecmez de.

sensation 170gram denmis, sanki cok buyuk bir rakammis gibi. farz edelim ki 170gr agir, e plastik kasa olsa telefon 30gr a dusmecek ki, kac gr fark edecek? olsun 40gr daha hafiflesin, cepte yada cantada tasirken 40gr daha hafif yada 40gr daha agir, ne fark eder? farz edelim ki o 40gr da fark eder, metal kasanin durusuna, yakisikliligina degmez mi? bence deger...


acikcasi htc metal kasayi birakirsa muhtemeldir ki ben samsunga kayarim. bir sonraki htcyi degil, galaxyS i yada nexus u beklerim...
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl ManoMachine
ManoMachine

benim htc tercih etmemdeki en buyuk etmenlerden biri metal kasa kullanmasi. metal kasanin elde verdigi his ve durusu baska oluyor, bence metal kasadan vazgecmemeli. alt seviye modellerde maliyeti dusurmek icin olabilir belki ama ust seviye cihazlarda vazgecmemeli metal kasadan, bence gecmez de.

sensation 170gram denmis, sanki cok buyuk bir rakammis gibi. farz edelim ki 170gr agir, e plastik kasa olsa telefon 30gr a dusmecek ki, kac gr fark edecek? olsun 40gr daha hafiflesin, cepte yada cantada tasirken 40gr daha hafif yada 40gr daha agir, ne fark eder? farz edelim ki o 40gr da fark eder, metal kasanin durusuna, yakisikliligina degmez mi? bence deger...


acikcasi htc metal kasayi birakirsa muhtemeldir ki ben samsunga kayarim. bir sonraki htcyi degil, galaxyS i yada nexus u beklerim...

galaxy s2 119gram. 30-40gram kulaga cok az gelsede tasirken cepte buyuk fark yaratiyor. metalin verdigi his konusunda ayni fikirdeyim. simdi elimde htc hd2 var. onu tuttukdan sonra digerleri plastik oyuncakmis hissini veriyor ama telefonlarin boyutunun artmasi agirligi problem haline getirdi. iphone gibi 3.5 inch olsa camda kullanilabilir metalde.
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LKLC 7 yıl
cepte çok fazla ağırlık yapıyor, doğru bir karar olur. en iyi sensation telefonu bile 170 gram, boşa ağırlık.
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Rusty 7 yıl
şarj olurken dokunduğumda beni çarpması dışında bir sıkıntısı yoktu metal kasanın
bence metal kalsın daha iyi
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kurtay 7 yıl
Hata yapar bence Alu kasa saglamlik ve kalite işateti...plastiğe geçerse diğerlerinden farki kalmaz
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perkam 7 yıl
en güzeli aliminyum. hem pvc kaplama da olabilir, su geçirmez. :)
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Guest-F8946C419 7 yıl
HTC özgün tasarımı, kaliteli kasası ve yazılımıyla bence en iyi android telefon markasıydı..

Şimdi plastiğe geçerse, samsungdan ne farkın kalacak?

Zaten bunlar tamamen, piyasanın nabzını yoklamak amaçlı yapılıyor.Hissedarların, müşterilerin (parça tedarikçisi, satın alan kişiler, operatörler vs.) tepkisini ölçmek amaçlı. Kağıtları dedikodu olduğunda bile değer kaybettiğini gören HTC, böyle bir hata yapmaz bence.
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murdocklawless 7 yıl
terminator'deki gibi sıvı metal yapsınlar. sıkıldıkça şeklini değiştirirdik.
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Ho0k 7 yıl
oldu olacak tahta yapsınlar uzerine kalp felan oyarız harf felan :D
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Deníz 7 yıl
Metal olarak titanyum kullansınlar
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LordMayros 7 yıl
karbonfiber istiyoruz
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tolgacem 7 yıl
HTC Desire kullanıyorum. Telefon yere düştü ve üst kısmında ufak bir göçük oldu. Plastik aksam olsaydı boyle birşey olmazdı
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