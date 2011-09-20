HTC, 2012'de akıllı telefonlarında plastik malzemeye yönelebilir

Güçlü donanımları yanı sıra tasarımlarıyla da diğer üreticilerden ayrılabilmeyi başaran akıllı telefon üreticilerinden HTC, önümüzdeki yıldan itibaren kasa malzemesi tercihinde ağırlığını plastiğe verebilir.

Digitimes'ın sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC, %60 olan metal kasalı akıllı telefon sayısını 2012 yılında yarı yarıya düşürerek ağırlığı plastik malzemelere verecek. HTC'nin bu tercihin en büyük malzeme tedarikçisi Catcher'ın gelirlerinde %15 ila %20'lik bir azalmaya neden olması beklenirken; bu dedikodu Catcher'ın hisseleri %2.1'lik düşüşe sebep oldu.

Bilindiği gibi plastik kasalar daha hafif ve daha güçlü çekim kabiliyetine sahip cihazlar anlamına gelirken; metal kasalar ise mukavemetleri ile öne çıkıyor. Bu sebeple HTC'nin plastik kasaya yöneleceğiyle ilgili bu dedikodu akla ilk olarak "HTC, kasa kalitesini aynen sürdürebilecek mi ?" sorusunu getirmiyor değil.