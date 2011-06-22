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HTC, 27 Haziran tarihinde Londra'da bir etkinlik düzenleyebilir

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon sektörünün önde gelen üreticilerinden HTC'nin, 27 Haziran tarihinde Londra'da bir etkinlik hazırlığı içinde olduğu bildiriliyor. Etkinlik kapsamında hangi cihazların tanıtılacağı şimdiden teknoloji severlerde merak uyandırmıyor değil.
Bazı iddialara göre etkinlikte HTC'nin Android 3.0 ''Honeycomb'' işletim sistemli tableti Puccini lanse edilebilir, internette haklarında pek çok söylenti yayınlanan Kingdom ve Rider kod adlı akıllı telefonlar sergilenebilir.
Puccini'nin 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 işlemciden güç alacağı ve 10.1-inç boyutunda dokunmatik ekranla geleceği söyleniyor. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.

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Tokay 7 yıl
Juan Pablo Montoya
HTC den çift çekirdekli bir model bekliyorum.

Olanla yetinemiyosun benim gibi di mii_?
Hakikaten yeni çift çekirdekliler çıksa da piyasa biraz ucuzlasa.
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ZZ RAT 7 yıl
ben Puccini'yi sabırsızlıkla bekliyorum,
Puccini yüzünden Sensation'dan vazgeçtim,
(aynı şey değil, biliyorum, ama hem telefonum hem de tabletimin
aynı işletim sistemi olmasını istemiyorum, değişiklik iyidir)
İnşallah Temmuz gibi makul bir fiyata piyasaya çıkar nasipleniriz.
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slayshot 7 yıl
htc kalite ürünleri ile piyasadaki yerini her zaman almalı düşüncesindeyim
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lazloo 7 yıl
HTC den çift çekirdekli bir model bekliyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Bakalım htc ne gibi sürprizler yapacak
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