HTC, 27 Haziran tarihinde Londra'da bir etkinlik düzenleyebilir

Akıllı telefon sektörünün önde gelen üreticilerinden HTC'nin, 27 Haziran tarihinde Londra'da bir etkinlik hazırlığı içinde olduğu bildiriliyor. Etkinlik kapsamında hangi cihazların tanıtılacağı şimdiden teknoloji severlerde merak uyandırmıyor değil.



Bazı iddialara göre etkinlikte HTC'nin Android 3.0 ''Honeycomb'' işletim sistemli tableti Puccini lanse edilebilir, internette haklarında pek çok söylenti yayınlanan Kingdom ve Rider kod adlı akıllı telefonlar sergilenebilir.



Puccini'nin 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 işlemciden güç alacağı ve 10.1-inç boyutunda dokunmatik ekranla geleceği söyleniyor. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.

