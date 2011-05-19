HTC 4.7-inç AMOLED ekrana sahip akıllı telefon hazırlıyor

Android işletim sistemini kullanan Sensation ve EVO 3D modelleri merakla beklenen HTC, Winows Phone 7 platformunu temel alan iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Eternity ve Omega kod adlarıyla anılan yeni modellerden özellikle Eternity dikkat çekecek gibi görünüyor.

Henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, Eternity modelinde 4.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanılacak. Samsung'un 4.5-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Infuse 4G modeline göre daha büyük, Dell'in 5-inç boyutundaki tablet bilgisayarı Streak'ten ise daha küçük olan ekranıyla Eternity kendi kulvarında tek model olacak.

Eternity'deki dev ekrandan farklı olarak Omega modelinde ise 3.8-inç büyüklüğünde Super LCD ekran kullanılacağı belirtiliyor. Bu farklılık dışında donanım özelliklerinin benzer olması beklenen telefonlara, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinin güç vereceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve DLNA desteğine sahip olmaları beklenen telefonlardan Eternity modelinde aynı zamanda HDMI çıkışının da olacağı, Omega'da ise henüz bu doğrultuda bir bilgi olmadığı belirtiliyor. Yeni telefonların ne zaman çıkacağı, beklenen WP7 Mango güncellemesine sahip olup olmayacakları ise henüz bilinmiyor.