HTC 4.7-inç AMOLED ekrana sahip akıllı telefon hazırlıyor

Android işletim sistemini kullanan Sensation ve EVO 3D modelleri merakla beklenen HTC, Winows Phone 7 platformunu temel alan iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Eternity ve Omega kod adlarıyla anılan yeni modellerden özellikle Eternity dikkat çekecek gibi görünüyor.
Henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, Eternity modelinde 4.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanılacak. Samsung'un 4.5-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Infuse 4G modeline göre daha büyük, Dell'in 5-inç boyutundaki tablet bilgisayarı Streak'ten ise daha küçük olan ekranıyla Eternity kendi kulvarında tek model olacak.
Eternity'deki dev ekrandan farklı olarak Omega modelinde ise 3.8-inç büyüklüğünde Super LCD ekran kullanılacağı belirtiliyor. Bu farklılık dışında donanım özelliklerinin benzer olması beklenen telefonlara, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinin güç vereceği de gelen haberler arasında yer alıyor.
8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve DLNA desteğine sahip olmaları beklenen telefonlardan Eternity modelinde aynı zamanda HDMI çıkışının da olacağı, Omega'da ise henüz bu doğrultuda bir bilgi olmadığı belirtiliyor. Yeni telefonların ne zaman çıkacağı, beklenen WP7 Mango güncellemesine sahip olup olmayacakları ise henüz bilinmiyor.
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lafım sen ve senin gibi düşünen arkadaşlara.. htcnin sensation özelliklerinde küçük ekran telefonunu gösterir misiniz bana?? var mı, yok.. biz küçük telefon seviyoruz diye düşük sistemli telefonlar mı kullanacağız?? her firma amiral gemisi olarak nitelendirdiği cihazı 4.3 ve üstü (iphone ve nokia hariç) çıkarmaya başladı.. ama ben hem en üstün özelliklerde hemde küçük ekranlı (3.5/3.7) istiyorum.. firmalar üstün özellikli cihazlarının hem küçük hemde büyük ekranlısını çıkarsın bizde laf etmeyelim.. bir şey bilmeden konuşmayın..
Bence elinizin büyüklüğüne göre karar verin,küçük eli olan bir insan 4.3" büyüklüğündeki cihazı eline nasıl sığdıracak. Aynı şekilde eli büyük olan bir insan da 3.5" telefon elinde kayboluyormuş gibi düşünecek. Bu aynı kol saati alırken karşılaştığımız durum gibi, bileğin kalın olması vs. saatlerin kadranı büyük olanları tercih ederler,metal kordonlu alırlar rahat taşıyabilirler sıkıntı yaşamazlar.
Aklım fikrim sende Desire S, temmuz-ağustos gibi alcam seni nikahıma
Ben de büyük ekranlı telefon seviyorum. 5" ve üzeri olsa muhteşem olur mesela. Ama piyasada benim de zevkle kullanacağım bir alternatif yok maalesef. Dell streak 5" var, ama kasası o kadar gereksiz büyük ki kullanamıyorum. Oysa mesela HTC, Desire HD kasasında gereksiz gördüğüm tuş takımını ve logoyu kaldırsa ve yerine ekranı büyütse, aynı kasada çok rahat 5" ekran verebilecek.
Benim gibi düşünen oransal olarak küçük de olsa bir kullanıcı yüzdesi bulunmakta ve firmaların rekabet sayesinde bu kitleyi de düşünmeye başlamasında bir yanlışlık görmüyorum:)
Saygılarımla...
buluruz biyer... :-)4.7 hahayyy mobtab gibi birşey olmuş
Ufacık olsun istenmiyor ki :) 3.7" veya 3.5" şeker gibi olur kanımca :) Bkz.üstte ki msj'ım :))
daha kucuk ekranlari ve 1ghz islemcileriyle iphone 4 yada htc desire s daha uygun secimler olur.
sgs2 seviyesinde abarti donaninim bugun lazim oldugu tek nokta pc ye yakin internet kullanimi ki bunun icin buyuk ekran sart.
Ufacık olsun istenmiyor ki :) 3.7" veya 3.5" şeker gibi olur kanımca :) Bkz.üstte ki msj'ım :))
Mesajımda diagonal demiştim zaten ben de :) Aynı %30 luk ciddi farktan [[ki 4" baz alınırsa %23 , 3.5" baz alınırsa %34 gibi bir oran yapıyor :)) ]] bahsediyorum ben de :) O fark ister istemez boyutlarda da kendini gösteriyor. Üstüme alınmadım çünkü kendi adıma öyle bir durum yok, dostça sohbetteyim sadece :)
Ben yine sadece kendi adıma şunu belirtmek istemiştim; iki parmağımla bir kerecik daha zoom yaparım tüm tlf kullanımımın %10'unu oluşturmayan o internete muhtaçlık anında. Ama telefonum cebimde durduğu %90'lık kullanımımda rahatsız etmesin beni :))
Kimi için dert değildir boyutlar ama benim için ilk şikayet maddesi :) Soranlara direk abi tlf lüzumsuz büyük, yazın hiç çekilmiyor diyorum :) Ellerim ki büyüklerdir; tek elle kullanamıyorsam bence o tlf gerçekten büyüktür :)) Alırken çok takmadım çok güzel ekranı, özellikleri vs idare ederim dedim ama rahatsız ediyor be abi :))
Tekrar saygılarımla..
Yalnız onu bunu bırakın benim uyuz olduğum bir konu var:
Niye bu telefonları yaparlarken, atıyorum 10mm inceliğinde yapacaklarına mesela 11.5mm inceliğinde yapıp da 1400mAh pil yerine niye 2000 veya ona yakın pil yapmazlar anlamıyorum.
Ya kardeşim. Yapmışsın eşşek kadar 4.3" telefon. 8.5mm inceliğinde olsa ne oluuur, olmasa ne olur. Tamam çok kalın olmasın ama pili olmayan büyük ekran cihazı ben ne yapayım. Atıyorum SGS II nin alt kısmında biraz bombe var. Oraya sanırım hoparlör falan koymuşlar. Telefonun her yeri 8.5mm ama alt kısmı daha kalın. Herhalde 11mm falan vardır. Yaa kardeşim! 8.5mm olan yerleri de 11mm yap. Arka kısmını boydan boya pil yap. 1 gün pil gideceğine 2-2.5 gün gitsin. Ya da full kullanımda 2 gün gitsin. Nedir bu pillerden alıp veremedikleri anlamıyorum.
HTC de çok iyi firma ama 2011 yılında hâlâ bazen 1250mAh lik telefon çıkarttığını duyduğum zaman uyuz oluyorum. Ne salaklık yaaa...
Gerçekten güzel bir konuya değinmişsin aynen katılıyorum
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