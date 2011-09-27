HTC, 6 Ekim'de Londra'da düzenleyeceği etkinlik için davetiyeyi yayınladı

Haber Editörü
Kısa aralıklarla gerçekleştirdiği lansmanlarıyla teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen HTC'nin, Londra'da, 6 Ekim Perşembe günü, önemli bir etkinlik düzenlemeyi planladığı konuşuluyordu. Bugün yayınlanan davetiyeyle etkinliğin düzenleneceği kesinleşti.
Etkinlik kapsamında Beats Audio desteğini arkasına alan bir akıllı telefonun (Vigor ve / veya Sensation XL) sergilenmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse HTC, bir süre önce 300 milyon dolar karşılığında Beats Audio firmasını bünyesine katmıştı. Böylece firma, Dr. Dre'nin ses konusundaki deneyimlerinden faydalanabilecekti.
Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. HTC Vigor ile ilgili bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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yani arada kaynayacak gibi.
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ekimde herkes iphone 5'i konusuyor (iyi -kotu) olacak.
ayfon fanı nasılda kendini belli ediyor hemen...senede 1 tane cıkarınca kıymetlimi oluyor?.. yoksa kıymetli diye mi yutturuyorlar,bence öyle diye yutturuyorlar bu adamların işi bu telefon üretmek,sen niye rahatsız oluyorsunki her hafta telefon üretmesinden çok garip düşüncelerde vatandaşlarımız var...
dramatık şekilde abartmışsın olayı görende a8 ile a9 arasında ucurum var zanneder. a9 , a8 işlemci üzerinde bazı güncellemeler içeriyor. qualcomm direk olarak arm'in yaptığı güncelleme yerine a8 üzerinde kendi güncellemelerini yapıyor. Bu sayede a9'dan daha yüksek bi flash perfomansı sunuyor. yok ben a8 kullanmam tu kaka demek bana abest geliyor.
Bildiğim kadarıyla bu HTC'nin değil Quallcomm'un bir handikapı, Quallcomm uzun süreden beri ARM Cortex A8 mimarisini kendi eklemeleriyle güncel işlemcilerle aynı seviyede tutmaya çalışıyor başarılı olduğuda söylenebilir fakat ne olursa olsun eski bir mimarisi kullandığından güncel mimarilere göre %30'a kadar performans kaybı yaşatıyor.HTC neden Quallcomm işlemcilerini kullanıyor başka firmamı yok diye sorabilirsiniz buda daha önceden Quallcomm ve HTC arasında yapılan bir anlaşmanın sonucu.Kısaca burda birazda Quallcomm'a sitem etmek lazım bu kadar büyük bir firma artık eski mimariyle uğraşmamalı...