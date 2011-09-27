HTC, 6 Ekim'de Londra'da düzenleyeceği etkinlik için davetiyeyi yayınladı

Kısa aralıklarla gerçekleştirdiği lansmanlarıyla teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen HTC'nin, Londra'da, 6 Ekim Perşembe günü, önemli bir etkinlik düzenlemeyi planladığı konuşuluyordu. Bugün yayınlanan davetiyeyle etkinliğin düzenleneceği kesinleşti.



Etkinlik kapsamında Beats Audio desteğini arkasına alan bir akıllı telefonun (Vigor ve / veya Sensation XL) sergilenmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse HTC, bir süre önce 300 milyon dolar karşılığında Beats Audio firmasını bünyesine katmıştı. Böylece firma, Dr. Dre'nin ses konusundaki deneyimlerinden faydalanabilecekti.





Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. HTC Vigor ile ilgili bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.