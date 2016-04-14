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HTC Boost+ indirmeye sunuldu

HTC’nin yeni optimizasyon uygulaması Boost+, bugün itibariyle indirmeye sunuldu. Uygulama, depolama, RAM, batarya gibi alanlarda optimizasyonlar yaparak performansı artırmayı hedefliyor.
3 yıl
5,4b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Boost+ indirmeye sunuldu

HTC’nin Android 5.0 ve üzeri cihazların performansını artırmaya yönelik olarak geliştirdiği Boost+ adındaki uygulama bugün itibariyle indirmeye sunuldu. Uygulama pek çok özelliği beraberinde getiriyor.

Boost+ uygulaması, benzerleri gibi depolama alanı, RAM, batarya gibi alanlarda çeşitli optimizasyonlar yaparak cihazın daha performanslı hale gelmesini sağlıyor. Özellikle uzun süreli kullanımlar sonunda, depolama veya RAM üzerinde gereksiz verilerin yük oluşturduğu, bunun enerji tüketimine de olumsuz yansıdığı bilinir. Boost+ konuya bu açıdan yaklaşıyor.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!"

Uygulama örneğin Boost özelliği ile RAM kullanan gereksiz uygulamaları kapatıyor ve hızlanma sağlıyor. Veya Manage Apps ile isteğinize göre uygulamaların kaynak kullanımını yönetebiliyorsunuz. Clear Junk özelliği ise, gereksiz dosyaları silerek boş alan açıyor.

HTC 10 üzerinde ön yüklü gelecek uygulamanın özel bir tarafı ise, Game Battery Booster ile oyunlara göre ekran çözünürlüğünü ayarlayarak batarya tüketimini azaltması. Bu, sadece HTC cihazlarına özgü olacak.

Google Play linki burada


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Voidian 3 yıl en beğenilen
Adam gayet makul bi soru sormuş bu cevap ne?Forumda olduğumuzu unuttun heralde?
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Voidian 3 yıl en beğenilen Keljx
Adam gayet makul bi soru sormuş bu cevap ne?Forumda olduğumuzu unuttun heralde?
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byJuck 3 yıl
LG G3 desteklemiyor
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casperfriendly 3 yıl
Biri de çıkıp dememiş ki, zaten 4 gb ram var. Bu nasıl bir sistemdir ki, 4 gb ram da bile sisteme darboğaz yaşatıyor. Benim laptopum da 4 gb ram var, biz ise burada cep telefonundan söz ediyoruz.
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alemburda34 3 yıl
Rootsuz programlarin kokunden kapatan uygulama istiyoruz
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Elsa 3 yıl alemburda34
alemburda34
Rootsuz programlarin kokunden kapatan uygulama istiyoruz

Greenify?
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orientem 3 yıl
Her klasik uygulamada olduğu gibi arkaplanda çalışan uygulamaları kapatmıyor. İşe yarar bir şey yapmak istiyorsa greenify'ı sistem düzeyinde eklesin sense'e belki diğerleri de örnek alır
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crazywinner3 3 yıl
Son derece gereksiz bir uygulama. Kendinizi kandırmak istiyorsanız kullanın. Ram temizleme uygulamaları hiç bir işe yaramıyor. Android zaten ram yetmediğinde kendine ram açıyor , ki bu uygulama ile kapattığınız uygulamalar 1-2 dakika sonra yeniden başlatılacak ve bu pil ömrünüzü eksi yönde etkileyecektir. Bırakın android kendi ram yönetimini kendi yapsın. HTC'ye hiç yakıştıramadım
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koyunsavar 3 yıl
Denedim temizledikten sonra şimdi 1 reklam diyor direk sildim
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Keljx 3 yıl
Bu arada gercekten uygulama on numara olmuş.
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burakcoskunofficial 3 yıl
Uygulama reklam içeriyor mu?
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Keljx 3 yıl burakcoskunofficial
burakcoskunofficial
Uygulama reklam içeriyor mu?

Bir zahmet indirde bak
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