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HTC Deluxe'ün yeni basın görselleri sızdı

6 yıl
1,2b
1
38
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC Deluxe'ün yeni basın görselleri sızdı
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HTC, Amerika ve Japonya'da operatörlere özel olarak DROID DNA ile J Butterfly isimleriyle piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisini önümüzdeki haftalarda uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. 440ppi piksel yoğunluğuna sahip Super LCD 3 ekranıyla dikkat çeken akıllı telefonla ilgili yeni veriler elde eden GSMArena sitesi, kaynaklarından edindiği çeşitli basın görüntülerini ve cihaza dair bazı yeni detayları internette yayınladı.
Full HD çözünürlük standardını mobil sektöre taşıyan ilk firmalar arasında yer alan Tayvanlı üretici, Sony, Toshiba ve Hitachi'nin oluşturduğu Japan Display'in geliştirdiği LCD panelleri kullanarak içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik dönemi aşmayı umut ediyor. İlk etapta bölgesel olarak anlaşmalı operatörler için hazırlanan özel modeller sayesinde tanıtılan yüksek çözünürlüklü akıllı telefonun nihayet dünya genelinde satışa sunulacak versiyonuna ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Beyaz, siyah ve kahverengi renk seçeneklerinin mevcut olacağı aygıt, halefleriyle hemen hemen aynı tasarım, yazılım ve donanım özelliklerini bünyesinde barındıracak.
5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel Super LCD 3 ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16GB arttırılamayan hafıza, 8MP arka kamera, 2.1MP geniş açılı, Full HD video çekimi yapabilen görüntülü görüşme kamerası, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzünün eşlik edeceği telefon, Beats Audio ses teknolojisini yazılımsal iyileştirmelerin yanı sıra 2.55 voltluk kulaklık amfisiyle de tüketicisine tecrübe ettirecek. Deluxe'ün yayınlanan incelemeleri, böylesine yüksek çözünürlüklü bir ekran ve dört çekirdekli işlemciye yetmeyeceği düşünülen 2,020 mAh'lik pilinin ortalama bir kullanım süresi sunduğunu gözler önüne sermişti.
Görsellerde arka kameranın sol kısmında konumlanan uyarı LED'i, tek parça halindeki kasası ve ekranının altında yer alan kapasitif dokunmatik Geri, Home ile çoklu görev tuşları açıkça gözlenen cihazın Deluxe DLX adıyla uluslararası pazara sunulacağı tahmin ediliyor. GSMArena'nın kaynakları, daha önce bazı siteler tarafından da ortaya atılan 6 Aralık tarihinde resmi bir tanıtımın gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. Deluxe DLX'in diğer basın görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 
HTC Deluxe'ün yeni basın görselleri sızdı
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http://www.gsmarena.com/more_official_photos_of_the_htc_delxue_get_unveiled-news-5113.php Yorum Yaz
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Zeith 6 yıl en beğenilen
Amedra arkadaşımızın maşallahı var, Çin haberlerini bile takip ediyor.


Şu konuda bu telefon hakkında bütün herşeyi paylaşmış, haber olarak son mesajına bakmanız yeterli;
forum.donanimhaber.com/...
Amedra arkadaşımızın maşallahı var, Çin haberlerini bile takip ediyor.Şu konuda bu telefon hakkında bütün herşeyi paylaşmış, haber olara...
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YüzüğüKayıpFrodo 6 yıl
herşeyi ile dört dörtlük telefon dicektim ki bataryası işi bozdu.1 gün çekmez biter
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Litminov 6 yıl
Siyah rengi gerçekten çok güzel ama şu kahrolasıca beats audio zımbırtısı telefonun tüm estetiğini baltalıyor.
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pijama61 6 yıl
arttırılamayan hafıza ile dertleri nedir anlamıyorum.
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depeche35 6 yıl
güncelleme.....
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alpabi 6 yıl
Valla ben bekleyeceğim bu telefonu. samsung iyi hoşda, tasarım hiçte 2000 liralık telefonla yakışmıyor.
Hafızaya ve "her ay yeni model çıkıyor benimki eski kalıyor" a aldırmazsanız tam da alınacak bit telefon...
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CoreXXX 6 yıl
neresi deluxe bu telefonun merak ettim
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Krone 6 yıl
bunlar her gun yeni telefon mu cikariyorlar yoksa adi mi degisiyor ?
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Raikirin 6 yıl
Beyaz rengi şık duruyor.Pil performansı da iyi ise tek sorun kısıtlı hafıza görünüyor.Artık ekran boyutlarına yorum yapmıyorum.Zaten yeni telefon alsam zorla kullandıracaklar bu ebatlardaki cebi.
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saltooo 6 yıl
s3 kullanıyorum telefonumdanda memnunum ama htc tasarım olarak çok iyi gerçekten
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Jacobıan 6 yıl
bu haftaki telefonun bu mu htc
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DH Misafiri 6 yıl
HTC de ilk defa beğendiğim bir telefon arkadaşlara katılıyorum 32 gb gömülü olsaydı en azından pilde 3100 olsaydı çok iyi olurdu bir diğer eksiklik ben s3 kullanıyorum one x almayı düşünmüştüm ve s3 aldım çokta içime sinerek aldım şimdi nekadar haklı oldugumu görüyorum hala one x için güncellemeleri vermedi lg gibi olmaya başladı htc
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FERFEROS 6 yıl
Özellikleri çok güzel. Tasarımı da harika ama söz konusu HTC olunca iyice düşünmek gerek.
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