HTC Deluxe'ün yeni basın görselleri sızdı

HTC, Amerika ve Japonya'da operatörlere özel olarak DROID DNA ile J Butterfly isimleriyle piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisini önümüzdeki haftalarda uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. 440ppi piksel yoğunluğuna sahip Super LCD 3 ekranıyla dikkat çeken akıllı telefonla ilgili yeni veriler elde eden GSMArena sitesi, kaynaklarından edindiği çeşitli basın görüntülerini ve cihaza dair bazı yeni detayları internette yayınladı.

Full HD çözünürlük standardını mobil sektöre taşıyan ilk firmalar arasında yer alan Tayvanlı üretici, Sony, Toshiba ve Hitachi'nin oluşturduğu Japan Display'in geliştirdiği LCD panelleri kullanarak içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik dönemi aşmayı umut ediyor. İlk etapta bölgesel olarak anlaşmalı operatörler için hazırlanan özel modeller sayesinde tanıtılan yüksek çözünürlüklü akıllı telefonun nihayet dünya genelinde satışa sunulacak versiyonuna ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Beyaz, siyah ve kahverengi renk seçeneklerinin mevcut olacağı aygıt, halefleriyle hemen hemen aynı tasarım, yazılım ve donanım özelliklerini bünyesinde barındıracak.

5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel Super LCD 3 ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16GB arttırılamayan hafıza, 8MP arka kamera, 2.1MP geniş açılı, Full HD video çekimi yapabilen görüntülü görüşme kamerası, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzünün eşlik edeceği telefon, Beats Audio ses teknolojisini yazılımsal iyileştirmelerin yanı sıra 2.55 voltluk kulaklık amfisiyle de tüketicisine tecrübe ettirecek. Deluxe'ün yayınlanan incelemeleri, böylesine yüksek çözünürlüklü bir ekran ve dört çekirdekli işlemciye yetmeyeceği düşünülen 2,020 mAh'lik pilinin ortalama bir kullanım süresi sunduğunu gözler önüne sermişti.

Görsellerde arka kameranın sol kısmında konumlanan uyarı LED'i, tek parça halindeki kasası ve ekranının altında yer alan kapasitif dokunmatik Geri, Home ile çoklu görev tuşları açıkça gözlenen cihazın Deluxe DLX adıyla uluslararası pazara sunulacağı tahmin ediliyor. GSMArena'nın kaynakları, daha önce bazı siteler tarafından da ortaya atılan 6 Aralık tarihinde resmi bir tanıtımın gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. Deluxe DLX'in diğer basın görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/more_official_photos_of_the_htc_delxue_get_unveiled-news-5113.php