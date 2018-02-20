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HTC Desire 12'nin ürün kutusu cihazın özelliklerini ortaya çıkardı

Uygun fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen HTC Desire 12'nin ürün kutusu, cihazın hangi teknik özelliklere sahip olacağını açığa çıkarmış durumda. İşte HTC'nin yeni orta sınıf telefonunun detayları.
1 yıl
2,2b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC Desire 12'nin ürün kutusu cihazın özelliklerini ortaya çıkardı
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin orta sınıf HTC Desire 12 modelini çıkarmayı planladığını biliyoruz. Hatta cihazın teknik özellikleri bile sızdırılmış durumda. Android Authority tarafından ele geçirilen bir parakende ürün kutusu akıllı telefonla ilgili detayları doğrulamış gibi görünüyor.
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Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi telefon 64-bit dört çekirdekli MediaTek yonga seti ve 3 GB RAM'le güçlendirilecek. Ayrıca 1440×720 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç ekranla geleceğini belirtelim. Cihazın diğer "doğrulanan" özellikleri arasında faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip 12 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, çift SIM, 2.730 mAh pil ve 2 TB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor.

Android 8.0 Oreo ile gelebilir

Ne yazık ki parakende kutusunun üzerinde akıllı telefonun tasarımını göremiyoruz. Ayrıca hangi Android sürümüyle geleceği de yazmıyor ancak Android 8.0 Oreo'nun uzun süredir kullanımda olduğunu göz önüne alarak HTC'nin cihazda en yeni sürüme yer vereceğini umuyoruz.
Fiyatlandırma konusunda henüz netleşen bir şey yok ancak HTC'nin Desire serisi genellikle bütçe dostu olduğundan çok yüsek bir fiyat etiketi taşımayacak gibi görünüyor. Telefonun ne zaman duyurulacağına yönelik bir açıklama yapılmadı fakat bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Mobil Dünya Kongresi başlayacak. HTC Desire 12'nin orada tanıtılacağını varsayarsak cihazla tanışmak için önümüzde çok uzun bir sürenin kalmadığını söyleyebiliriz.

https://www.androidauthority.com/htc-desire-12-838822/ Yorum Yaz
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kaya123450 1 yıl en beğenilen
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S.kar 1 yıl
İnsan MediaTek kelimesini gördüğü anda direk soğuyor telefondan :)
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DH Misafiri 1 yıl
gömün beni çukura
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fuujitsu 1 yıl
Tasarımı gayet güzel ama donanım yetersiz.
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kırmızı panda 1 yıl
Hmm Htc, yeni bir model hemen bakayım. Hee mediatek işlemci? Tamam kalsın, çık konudan.
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Johan Elmander 1 yıl
Mediatek işlemci 720p ekran
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zolzauza 1 yıl
HTC hmm bu isim yabancı gelmiyor tanıdık sanki :)
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lg02561 1 yıl
ister orta seviye olsun iser giriş ister amiral. o son teknoloji telefonlar günün yarısında şarjı bitiriyorsa ne anladım ben bundan? 5.5 inç ekrana 3000den aşağı batarya konulmamalı bence artık. bi de 720p ekran mı kaldı?
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kaya123450 1 yıl en beğenilen
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cellat87 1 yıl
2.730 mAh pil nedir yaa..
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OverClocK1ng 1 yıl
Anaaaaa. Yaaaw HTC nin sorununun ne olduğunu buldum...
Sanıyorum orta sınıf ile alt sınıf nedir onu bilmiyor.
O yüzden bu telefona orta sınıf demişler.
Bu sebeple orta sınıf telefonları üst sınıf sanıp yüksek fiyattan satıyor olmalılar.
Bilmiyorlarmış ondan yanlış anlamışız adamları.
Biri HTC ye şu donanımın artık orta değil de orta alt olduğunu öğretsin bi zahmet..
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S.kar 1 yıl
İnsan MediaTek kelimesini gördüğü anda direk soğuyor telefondan :)
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akıllı telefon, cihaz ve
8 etiket daha cep telefonu sızıntı htc desire 12 parakende ürün kutusu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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