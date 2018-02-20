HTC Desire 12'nin ürün kutusu cihazın özelliklerini ortaya çıkardı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin orta sınıf HTC Desire 12 modelini çıkarmayı planladığını biliyoruz. Hatta cihazın teknik özellikleri bile sızdırılmış durumda. Android Authority tarafından ele geçirilen bir parakende ürün kutusu akıllı telefonla ilgili detayları doğrulamış gibi görünüyor.

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Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi telefon 64-bit dört çekirdekli MediaTek yonga seti ve 3 GB RAM'le güçlendirilecek. Ayrıca 1440×720 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç ekranla geleceğini belirtelim. Cihazın diğer "doğrulanan" özellikleri arasında faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip 12 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, çift SIM, 2.730 mAh pil ve 2 TB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor.

Android 8.0 Oreo ile gelebilir

Ne yazık ki parakende kutusunun üzerinde akıllı telefonun tasarımını göremiyoruz. Ayrıca hangi Android sürümüyle geleceği de yazmıyor ancak Android 8.0 Oreo'nun uzun süredir kullanımda olduğunu göz önüne alarak HTC'nin cihazda en yeni sürüme yer vereceğini umuyoruz.

Fiyatlandırma konusunda henüz netleşen bir şey yok ancak HTC'nin Desire serisi genellikle bütçe dostu olduğundan çok yüsek bir fiyat etiketi taşımayacak gibi görünüyor. Telefonun ne zaman duyurulacağına yönelik bir açıklama yapılmadı fakat bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Mobil Dünya Kongresi başlayacak. HTC Desire 12'nin orada tanıtılacağını varsayarsak cihazla tanışmak için önümüzde çok uzun bir sürenin kalmadığını söyleyebiliriz.

https://www.androidauthority.com/htc-desire-12-838822/