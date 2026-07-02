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    Samsung, Galaxy S27 serisinde Ultra farkını kaldırıyor

    Samsung'un Galaxy S27 serisiyle önemli bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Daha önce yalnızca Galaxy S26 Ultra'da sunulan Gizlilik Ekranı daha fazla modele geliyor.

    Galaxy S27 serisinde sürpriz karar: Artık tüm modellerde olacak! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S27 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızıntıya göre şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S26 Ultra ile tanıttığı Privacy Display (Gizlilik Ekranı) teknolojisini artık tüm Galaxy S27 modellerine sunmaya hazırlanıyor. Böylece bu özellik ilk kez yalnızca Ultra modeline özel kalmayacak.

    Galaxy S27 serisinin tamamında Privacy Display yer alabilir

    Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin tamamı Privacy Display desteğiyle gelecek. Daha önce yalnızca Galaxy S27 Pro için tartışılan bu özelliğin giriş modeline kadar genişletilmesi, Samsung'un donanım farklılıklarını azaltacağı anlamına geliyor. Bilmeyenler için Privacy Display, ekranın görüş açısını yazılımsal olarak daraltarak yalnızca cihazı kullanan kişinin ekranı net şekilde görmesini sağlıyor.

    Özellik etkinleştirildiğinde, yan taraftaki kişiler bildirimler veya hassas bilgiler gibi içerikleri göremiyor. Samsung, bu sistemi donanım seviyesinde çalışan özel ekran yapısıyla sunuyor. Sızıntıya göre Samsung, standart Galaxy S27 modeli için daha uygun maliyetli BOE panellerini değerlendirse de bu plan gerçekleşmedi. Bunun yerine cihazda Samsung Display üretimi ekranların kullanılacağı belirtiliyor.

    Pazar araştırma şirketi SigmaIntel'in verilerine göre Privacy Display teknolojisine sahip akıllı telefon sevkiyatı 2025 yılında yaklaşık 1 milyon seviyesindeydi. Galaxy S26 Ultra'nın ardından bu sayının 2026'da 21 milyona, 2027'de ise 29 milyona ulaşması bekleniyor. Daha önce Xiaomi, Honor, Oppo ve vivo gibi üreticilerin de benzer gizlilik ekranı teknolojileri üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı.

    Öte yandan bu sistemin katlanabilir telefonlara taşınması için çalışmalar sürüyor. Ancak ekran parlaklığı, çözünürlük ve enerji tüketimi gibi teknik zorlukların henüz tamamen çözülemediğini belirtmek gerekiyor.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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