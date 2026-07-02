Samsung, Galaxy S27 serisinde Ultra farkını kaldırıyor

Galaxy S27 serisinin tamamında Privacy Display yer alabilir
Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin tamamı Privacy Display desteğiyle gelecek. Daha önce yalnızca Galaxy S27 Pro için tartışılan bu özelliğin giriş modeline kadar genişletilmesi, Samsung'un donanım farklılıklarını azaltacağı anlamına geliyor. Bilmeyenler için Privacy Display, ekranın görüş açısını yazılımsal olarak daraltarak yalnızca cihazı kullanan kişinin ekranı net şekilde görmesini sağlıyor.
Özellik etkinleştirildiğinde, yan taraftaki kişiler bildirimler veya hassas bilgiler gibi içerikleri göremiyor. Samsung, bu sistemi donanım seviyesinde çalışan özel ekran yapısıyla sunuyor. Sızıntıya göre Samsung, standart Galaxy S27 modeli için daha uygun maliyetli BOE panellerini değerlendirse de bu plan gerçekleşmedi. Bunun yerine cihazda Samsung Display üretimi ekranların kullanılacağı belirtiliyor.
Pazar araştırma şirketi SigmaIntel'in verilerine göre Privacy Display teknolojisine sahip akıllı telefon sevkiyatı 2025 yılında yaklaşık 1 milyon seviyesindeydi. Galaxy S26 Ultra'nın ardından bu sayının 2026'da 21 milyona, 2027'de ise 29 milyona ulaşması bekleniyor. Daha önce Xiaomi, Honor, Oppo ve vivo gibi üreticilerin de benzer gizlilik ekranı teknolojileri üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı.
Öte yandan bu sistemin katlanabilir telefonlara taşınması için çalışmalar sürüyor. Ancak ekran parlaklığı, çözünürlük ve enerji tüketimi gibi teknik zorlukların henüz tamamen çözülemediğini belirtmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş