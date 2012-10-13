HTC Desire X, Avea tarafından satışa sunuldu

HTC'nin ürün gamındaki en yeni akıllı telefon modeli olan Desire X, Avea tarafından ülkemizde satışa sunuluyor. Tasarımı ve Beats Audio özelliği ile dikkat çeken telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super LCD ekrana sahip.

Qualcomm tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Snapdragon MSM8225 işlemcisinden güç alan ve Adreno 203 grafik yongasını kullanan telefona 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera eşlik ediyor. Otomatik fokus ve LED Flash gibi özelliklere sahip olan telefonda 768MB RAM ve 4GB depolama alanı sunulurken, 32GB'a kadar MicroSD kart ile kapasite arttırılabiliyor.

Android 4.0.4 işletim sistemi ile gelen HTC Desire X'in pili ise 1650 mAh kapasiteli. HTC Desire X, Avea İletişim Merkezleri'nde 949TL olan fiyatı ile satın alınabiliyor. Avea ayrıca önümüzdeki günlerde abonlerine özel avantajlı teklifler sunacağını da açıkladı.

HTC Desire X hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar video incelememizde;