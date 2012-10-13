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HTC Desire X, Avea tarafından satışa sunuldu

6 yıl
6,3b
1
45
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin ürün gamındaki en yeni akıllı telefon modeli olan Desire X, Avea tarafından ülkemizde satışa sunuluyor. Tasarımı ve Beats Audio özelliği ile dikkat çeken telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super LCD ekrana sahip. 
Qualcomm tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Snapdragon MSM8225 işlemcisinden güç alan ve Adreno 203 grafik yongasını kullanan telefona 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera eşlik ediyor. Otomatik fokus ve LED Flash gibi özelliklere sahip olan telefonda 768MB RAM ve 4GB depolama alanı sunulurken, 32GB'a kadar MicroSD kart ile kapasite arttırılabiliyor.
Android 4.0.4 işletim sistemi ile gelen HTC Desire X'in pili ise 1650 mAh kapasiteli. HTC Desire X, Avea İletişim Merkezleri'nde 949TL olan fiyatı ile satın alınabiliyor. Avea ayrıca önümüzdeki günlerde abonlerine özel avantajlı teklifler sunacağını da açıkladı.
HTC Desire X hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar video incelememizde; 

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Lepanto 6 yıl
Ve karşınızda Avea'nın yeni kazığı
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Hoş telefon ama 1000 liraya bunu alacağıma S2 alırım daha iyi ...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefonda adope Flas player Yok Yani youtube harıcii video sitelerini acmaz )) ayrıca Bunda Goruntulu Konusmada Yok )) hani bir gun goruntulu konusmak ıstersınz ona göre dusunun alin galaxy s plus bence bunların en iyisi tavsiye ederim
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1.1.1.1 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu telefonda adope Flas player Yok Yani youtube harıcii video sitelerini acmaz )) ayrıca Bunda Goruntulu Konusmada Yok )) hani bir gun goruntulu konusmak ıstersınz ona göre dusunun alin galaxy s plus bence bunların en iyisi tavsiye ederim

Iddialarını kanıtla sana bir adet desire x hediye edecem.desire x de flash player var arkdaslar youtube dan vs videoda seyrediliyor ayrıca
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gelenbevili172hhc 6 yıl
Su anda internet uzerinden del porto - federer maçını izliyorum. Flash var :) ama Android 4.1 ve 4.2 de flash olmayacak.
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DH Misafiri 6 yıl
Vatan a ne zaman gelir ki bu?
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1.1.1.1 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Vatan a ne zaman gelir ki bu?

Vatana telefon geldi zaten
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tekinsi 6 yıl
aksesuar ihtiyacı olanların işine belki yarayabilir.
htc.web.tr/...
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Tabip 6 yıl
taahhütlü pahalı
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turkattack 6 yıl
hepsiburada.com/...

Neyi tartışıyoruz.bu telefon 1000lira altına satılıyor.
Desire x parasını hakeden bi telefon değil. Aksini idda eden satın alsın telefonunu güle güle kullansın.
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tekinsi 6 yıl
buyrun aksesuarlar buradan
htc.web.tr/...
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kalecgos00 6 yıl
Telefon gayet hoş şu an elimde android 4 olması çok büyük bir avantaj . Tek kelimeyle telefon uçuyor. S2 alırım diyen arkadaslar ben o telefonun desire x kadar akıcı oldugunu düşünmüyorum.
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__Nikolaus__ 6 yıl kalecgos00
kalecgos00

Telefon gayet hoş şu an elimde android 4 olması çok büyük bir avantaj . Tek kelimeyle telefon uçuyor. S2 alırım diyen arkadaslar ben o telefonun desire x kadar akıcı oldugunu düşünmüyorum.

Bende barcelonanin fenerbahceyi yenebilcegini dusunmuyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Bence bu fiyata xperia u ve xperia sola almak daha mantıklı
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black_67 6 yıl
özelliklere bakarak fiyat fazla

sola
ace2
atrix


her türlü bu telefonu tokatlar
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DH Misafiri 6 yıl
hiçbirşeye üzülmüyorum ama benim sattığım htc evo 3d 4.1 güncellemesi almıyor bu kıytırık telefon alıyor. Ne işlemcisi evo dan üstün ne diğer özellikleri. Htc nin kaybettiği tek nokta ;telefonlarına deeğer vermiyor. Güncelleme bekleyen birsürü insan var hemde telefonları azımsanmayacak kadar güçlü iyi telefonlar. Htc yi anlayamıyorum. İyi ki sattım . Neden samsung veya apple a ulaşamıyorlar erişemiyorlar anlasınlar artık.
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meposion 6 yıl
bu fiyata bu telefon yok satar
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DH Misafiri 6 yıl
bir kullanıcı olarak bu telfonu almaya niyetim varsa 2 ay daha beklerim yeni 8X modelini alırım. Hiç olmadı ileriye yönelik birşey almış olurm. Hayatta bu cihaza böyle bir ücret ödemem.
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CR7_35 6 yıl
Yazılım desteği temin edilsin 1000 TL bile verilir HTC kullanıcıların şikayetide bu yazılım güncellemesiyle daha çok yenilik kesin gelecektir eğer bu telefondan destek çekmezlerse uzun yıllar tutulabilir ileri yıllarda da daha gelişmiş bir seviyesiyle karşımıza çıkacaktır.
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