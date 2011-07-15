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HTC, Desire Z için Android 2.3 güncellemesini yayınlamaya başladı

7 yıl
18,4b
1
25
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Desire Z için Android 2.3 uygulamasını dünya genelinde kullanıcılara sunmaya başladı.

Birkaç gün önce Facebook sayfasından Desire Z için Android 2.3 Gingerbread güncellemesinin bir kaç hafta içersinde yayınlanacağını duyuran HTC'nin bu açıklamasının üstünden çok geçmeden başta Vodafone tarafından Avustralya'da olmak üzere çeşitli ülkelerde kullanıcıya yayınlandı.

Tüm dünyada yayınlanması birkaç haftayı bulabileceği belirtilen 2.4.861.6 kodlu, 104 MB'lık güncelleme ile Desire Z'in işletim sistemi 2.3.3'e, Sense arayüzü ise 2.1'e güncelleniyor.


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telefondelisi08 7 yıl
Lütfen HTC Desire Z için videolu tanıtım yaparmısınız. Çok ihtiyacım var bu tanıtıma...
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carsi_hell 7 yıl
arkadaşlar bana yaklaşık 20 gün önce falan yükledim.ama hiç memnun değilim,çektiğim fotograflar kayboluyo telefondan pc ye bbaglayınca görünüyor indirdiğim uygulamalarda görünmüyo,ana ekrana dönerken htc yazısı geliyo sonra yukleniyo diyoo 30sn sonra ekran geliyo,ben tekrar 2.2 froyo ya dönmek istiyorum nasıl yapabilirim lütfen yardım edin
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Cayhan 7 yıl
Sensation da otomatik güncelleme ile geliyor bunda dışardan mı indirip kurmak lazım.
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Hulk48 7 yıl
Görevlere getirilen hızlı ulaşım güzel olmuş ayrı tüm uygulamalara getirilen sayfalama ve favori özelliği oldukça güzel. Fakat ayrıyetten daha fazla ram yediğini farkettim. Sonuç olarak beklediğimize çok degicek başka birşey göremedim. Ayrıca arkadaşlar buraya keşvettiğiniz yeni kullanışlı özellikleri yazarsanız güzel olur...
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personal.computer 7 yıl
geldi evet
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WriterHuman 7 yıl
Oh geldi, geç oldu güç oldu ama hadi arkadaşlar başlayalım update'e. :D
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Bjenige 7 yıl
Yilan hikayesine dnmeden hallolsa keske....
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asyasude 7 yıl
emrali0715
desire z için güncelleme 10 temmuzda diye okumuştum

10 Temmuz'a daha var mı? :D
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Bjenige 7 yıl
Bir tùrlù gelmek bilmedi Tùrkiye icin gncelleme :-( gelsede getirdigi yenilikleri + lari, - lerini øgrensek kullanici yorumlarini okusakta bir karar versek bu telefona gecmelimiyiz sorusuna...
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emrali0715 7 yıl
desire z için güncelleme 10 temmuzda diye okumuştum
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DH Misafiri 7 yıl
2.3 turkiye icin kullanilabilir duruma geldi mi?
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krstarica 7 yıl
Maalesef, henüz kullanımda değil. Muhtemelen orijinal ROM sahipleri 1-2 hafta içerisinde yararlanacaktır.
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krstarica 7 yıl
Videolari acmak icin harici video player soyleyebilir misiniz?
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