HTC, Desire Z için Android 2.3 güncellemesini yayınlamaya başladı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Desire Z için Android 2.3 uygulamasını dünya genelinde kullanıcılara sunmaya başladı.

Birkaç gün önce Facebook sayfasından Desire Z için Android 2.3 Gingerbread güncellemesinin bir kaç hafta içersinde yayınlanacağını duyuran HTC'nin bu açıklamasının üstünden çok geçmeden başta Vodafone tarafından Avustralya'da olmak üzere çeşitli ülkelerde kullanıcıya yayınlandı.

Tüm dünyada yayınlanması birkaç haftayı bulabileceği belirtilen 2.4.861.6 kodlu, 104 MB'lık güncelleme ile Desire Z'in işletim sistemi 2.3.3'e, Sense arayüzü ise 2.1'e güncelleniyor.