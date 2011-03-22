HTC EVO 3D ve EVO View 4G'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı

Amerika merkezli telefon operatörü Sprint, HTC tarafından hazırlanan yeni telefonu EVO 3D ve yeni tableti EVO View 4G'yi resmi olarak doğruladı. 4G destekli EVO modeliyle önemli bir satış başarısı elde eden Sprint, yeni modeli EVO 3D ile birlikte teknik anlamda çıtayı yükseltirken, 3D gibi yeni yaygınlaşan bir teknolojiyi de kullanıcılarına sunuyor.

Sprint'in HTC ile işortaklığının en yeni ürünü olan EVO 3D, Qualcomm tarafından üretilen çift çekirdekli Snapdragon işlemcisiyle birlikte 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde, gözlük gerektirmeyen 3D ekrana sahip. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p (2D) video kaydedebilen cihaz aynı zamanda 720p (3D) video da çekebiliyor. Tasarım olarak mevcut EVO modeliyle büyük benzerlikler taşıyan EVO 3D, benzer şekilde üç boyutlu görüntüleme desteği sunan LG Optimus 3D ile rakip olacak.

Sprint EVO View 4G ise HTC'nin resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı Flyer isimli tableti temel alıyor. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan yeni tablet, 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemciden güç alıyor ve biri 5MP diğeri ise 1.3MP çözünürlüğünde çift kamera ile geliyor. HTC'nin orjinal Flyer modeline kıyasla siyah renkli kasa tassarımı ile ayrılan EVO View 4G de aynı EVO 3D gibi Google'ın Android 2.3 işletim sistemiyle gelecek.

Sprint tarafından bugün başlayacak CTIA Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulması beklenen EVO 3D ve EVO View 4G için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor.