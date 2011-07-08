HTC EVO 3D ve Sensation'ın işlemci hızı 1.8GHz'e hız aşırtıldı

Akıllı telefonlarda işlemci hızının arttırılmasına olanak tanıyan SetCPU uygulamasının geliştiricisi Michael Huang öenmli bir başarıya imza atarak henüz özel ROM veya çekirdek türevleri bulunmayan HTC EVO 3D'nin işlemci çalışma hızını 1.2GHz'den 1.8GHz'e yükseltmeyi başardı. Yüklenebilir çekirdek modülüyle gerçekleştirilen hız aşırtma uygulaması, EVO 3D ile birlikte Sensation modelinde de gerçekleştirilebiliyor.

HTC'nin en hızlı telefonları olan EVO 3D ve Sensation, hız aşırtmanın getirdiği %50 frekans artışı ile kaydadeğer performans artışı sağlıyorlar. Ayrıca telefonların tam olarak root edilmesi ve özel ROM'ların çıkmasıyla birlikte 2GHz'e ulaşılabileceği de belirtiliyor. Micheal Huang'ın EVO 3D ve Sensation'la ilgili son çalışmasının detaylarına ulaşmak için ilgili adres;

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1158951