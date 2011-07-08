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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC EVO 3D ve Sensation'ın işlemci hızı 1.8GHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlarda işlemci hızının arttırılmasına olanak tanıyan SetCPU uygulamasının geliştiricisi Michael Huang öenmli bir başarıya imza atarak henüz özel ROM veya çekirdek türevleri bulunmayan HTC EVO 3D'nin işlemci çalışma hızını 1.2GHz'den 1.8GHz'e yükseltmeyi başardı. Yüklenebilir çekirdek modülüyle gerçekleştirilen hız aşırtma uygulaması, EVO 3D ile birlikte Sensation modelinde de gerçekleştirilebiliyor.
HTC'nin en hızlı telefonları olan EVO 3D ve Sensation, hız aşırtmanın getirdiği %50 frekans artışı ile kaydadeğer performans artışı sağlıyorlar. Ayrıca telefonların tam olarak root edilmesi ve özel ROM'ların çıkmasıyla birlikte 2GHz'e ulaşılabileceği de belirtiliyor. Micheal  Huang'ın EVO 3D ve Sensation'la ilgili son çalışmasının detaylarına ulaşmak için ilgili adres;
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1158951

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alametifarika 7 yıl
Benim anlamadığım şey şuan ekran 3D kalitesinde gösterim yapacak mı ? ben mi yanlış düşünüyorum acaba ? 3D çekim var ama ekranda 3D görüntünün olup olmadığını gösteren bir görsel ve video çekiminde rastlamadım. Yani pek anlamadım bu 3D olayını.
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Fx_57,5 7 yıl
donanım alanında nekadar hızlı gelısme yasanıyorsa yazılım kısmındada aynı yavaslıkta ılerlıyor.bu donanımları gerektırebılecek kactane uygulama var.yanı 1.2 cıft ıslemcıde calısıpta 1ghz lık bır ıslemcıde calısmayan kactane uygulama var ?
neyın pesındesınız,ne oluyo lan :)
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DH Misafiri 7 yıl
Bence bu işe bi dur demek lazım, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bundan 12 13 yıl önce ericsson GH688 ler cıkmıstı piyasaya ve fiyatları inanılmaz yüksekti, diyorlardıkı kolay kolay kimse bundan daha iyi bir telefon yapamaz :)) şimdi hepsi müzelik oldu antika niyetine satılıyor, kimbilir belki 10 yıl sonra bu telefonlarda müzelik olcak. Şimdi bi telefon alıyoruz 1 ay boyunca özelliklerini öğrenmeye çalısıyoruz ne gerek var bi alo desin bi mesaj atsın yeter :))
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lonely warrior 7 yıl
niye ki ... bu telefonun satışlar az geldi galiba.. ne yani 1.8 e çıktın da başın göğe mi erdi..1.00 da hangi uygulama çalışmamış ki..fazla pil yer hem..nasıl PC de O/C den dolayı işlemcinin ömrü azalıyosa bunda da o olur..kaş yapalım derken göz çıkacak (:
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jakops. 7 yıl
vay be millet çift çekirdekle toplam 2 ghz'e anca geldi. bunlar tekiyle 2 yi buldu.
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Mobile Prof. 7 yıl

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recoakk 7 yıl
yanıyor telefonlar yanıyor:):)
1 Yanıt Yanıtla
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Deníz 7 yıl recoakk
recoakk
yanıyor telefonlar yanıyor:):)

Bende bunu diyecektim, soğutma sistemi yapmak lazım telefonlara
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TearsForFears 7 yıl
Güncelleme için yeterli yer yok gibisinden birşeyler uydurmayı düşünüyor olabilirler.
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napolyon94 7 yıl
yanliz resimler temsili sanirim istanbul gunesli vs. :D
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Foo Fighters 7 yıl
Tetleri anlamadım ben ya smartbench puanı düşük mü nedir?
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JrMaster 7 yıl
1.8 GHZ Mı vay anasını be bizde isteriz
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