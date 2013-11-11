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HTC, Gramohorn II adlı ses aksesuarını duyurdu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Gramohorn II adlı ses aksesuarını duyurdu

Başarılı mobil cihazların yanında zaman zaman dikkat çeken aksesuarlar da piyasaya süren HTC, ilk kez 3D yazıcı ile üretilen bir aksesuara ürün yelpazesinde yer vermeye başladı.

Gramohorn II adlı aksesuar İngiliz tasarımcı Justin Walter tarafından HTC'nin yaratıcılık konulu bir etkinlik kapsamında geliştirildi. Aksesuar sadece HTC One modeline hitap ediyor.

Gramohorn II aksesuarı kompozit malzemeden veya metalden 3D yazıcı yardımıyla üretilmiş. Bunun yanında gramofona benzeyen şekli ile de dikkat çekiyor. En önemli özelliği ise hiçbir şekilde elektronik bir aksam sunmuyor olması. 

HTC One modelini kaideye oturttuğunuzda iki taraftaki gramofon şekilli borular BoomSound hoparlörlerin üzerine yerleşiyor ve böylece doğal bir ses aktarımı elde ediliyor. İki adet gramofon akustik rezonans odası olarak görev yapıyor ve sesi güçlendirerek aktarıyor. Ürün, kalitesi bozulmadan sesi yüzde 50 oranında artırabiliyor. Ayrıca aksesuar insan kulağı için daha derin ve daha iyi müzik tecrübesi de üretebiliyor. 

Gramohorn II sanatsal açıdan önem taşıdığı için son kullanıcıya hitap etmiyor. Ürünün kompozit materyalden üretilen versiyonu 1600$ iken, metalden üretilen versiyonu ise 8000$ fiyat aksesuarına sahip.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-announces-the-Gramohorn-II-an-artists-vision-of-an-audio--dock-for-the-HTC-One_id49179 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
suluuguru 5 yıl en beğenilen
"Sanatsal önem taşıdığı için son kullanıcıya hitap etmiyor"
Peki kime hitap ediyor,
pipo içip ih ih ih diye gülmemiz ve çok paramız olması lazım.
o zaman belki biz son kullanıcılara hitap eder.
Son kullanıcı;
Sona kalmış dona kalmış kullanıcı.
"Sanatsal önem taşıdığı için son kullanıcıya hitap etmiyor"Peki kime hitap ediyor,pipo içip ih ih ih diye gülmemiz ve çok paramız olması lazım.o za...
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Master_Evil 5 yıl
8000$ dedi
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Krone 5 yıl
Çıksın kaparım 3-5 tane, fiyatı uygun.
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Midnightmrt 5 yıl
Şaka olmalı.. araba mi satıyorlar acaba biz mi yanlış anladık
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Nokia Specialist 5 yıl
100tane sipariş verdim ileride çocuklarım satar simit alır sağ olun süper yatırım.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
8000$ vereyimde sen benim çoçuğu bul gel.
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suluuguru 5 yıl en beğenilen
"Sanatsal önem taşıdığı için son kullanıcıya hitap etmiyor"
Peki kime hitap ediyor,
pipo içip ih ih ih diye gülmemiz ve çok paramız olması lazım.
o zaman belki biz son kullanıcılara hitap eder.
Son kullanıcı;
Sona kalmış dona kalmış kullanıcı.
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iboocum 5 yıl
Gramohorn II sanatsal açıdan önem taşıdığı için son kullanıcıya hitap etmiyor.
Sonuna kadar okuyorsunuz da okuduğunuzu anlamıyorsunuz be forumdaşlar.
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thinkwithbrain 5 yıl
Telefondan pahalı aksesuar mı olur len
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JoeyBane 5 yıl
Kompozit olanı bile yüksek fiyata sahip. O paraya değer mi??
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Krone 5 yıl
Çıksın kaparım 3-5 tane, fiyatı uygun.
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gokayaktan 5 yıl
Sanayideki hasan ustaya soylerim 500 liraya yapar hatta ustune adimi bile isler valla
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K3BL4 5 yıl
Masaj yapıyo mu ?
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Bender B. Rodriquez 5 yıl
şerefsizim nokia 6600 kullanırken pet bardaktan bunu yapmıştım bu kadar para edeceğini bilsem metal bardak hatta cam bardakla bile yapardım


dandik bi alet içinde hoparlor bile yok ne bu para bu kadar ayıp la emekte yok 3d yazıcı basmış bi espriside yok yani
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