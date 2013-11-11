HTC, Gramohorn II adlı ses aksesuarını duyurdu





Başarılı mobil cihazların yanında zaman zaman dikkat çeken aksesuarlar da piyasaya süren HTC, ilk kez 3D yazıcı ile üretilen bir aksesuara ürün yelpazesinde yer vermeye başladı.





Gramohorn II adlı aksesuar İngiliz tasarımcı Justin Walter tarafından HTC'nin yaratıcılık konulu bir etkinlik kapsamında geliştirildi. Aksesuar sadece HTC One modeline hitap ediyor.





Gramohorn II aksesuarı kompozit malzemeden veya metalden 3D yazıcı yardımıyla üretilmiş. Bunun yanında gramofona benzeyen şekli ile de dikkat çekiyor. En önemli özelliği ise hiçbir şekilde elektronik bir aksam sunmuyor olması.





HTC One modelini kaideye oturttuğunuzda iki taraftaki gramofon şekilli borular BoomSound hoparlörlerin üzerine yerleşiyor ve böylece doğal bir ses aktarımı elde ediliyor. İki adet gramofon akustik rezonans odası olarak görev yapıyor ve sesi güçlendirerek aktarıyor. Ürün, kalitesi bozulmadan sesi yüzde 50 oranında artırabiliyor. Ayrıca aksesuar insan kulağı için daha derin ve daha iyi müzik tecrübesi de üretebiliyor.





Gramohorn II sanatsal açıdan önem taşıdığı için son kullanıcıya hitap etmiyor. Ürünün kompozit materyalden üretilen versiyonu 1600$ iken, metalden üretilen versiyonu ise 8000$ fiyat aksesuarına sahip.

http://www.phonearena.com/news/HTC-announces-the-Gramohorn-II-an-artists-vision-of-an-audio--dock-for-the-HTC-One_id49179