HTC HD2, Android 4.0 ROM'una da kavuştu

Bugünlerde iki yaşına basan HTC HD2, yeni işletim sistemleriyle güncelleğini korumaya devam ediyor. Windows Mobile 6.5 ile lanse edilen ancak Android'in pek çok sürümü ile birlikte MeeGo ve Windows Phone 7 işletim sistemlerinin port edildiği akıllı telefon, şimdi de Google'ın yakın zamanda lanse ettiği Android 4.0 Ice Cream Sandhwich'e kavuştu.

Çıktığı dönemde 1GHz işlemcili 4.3-inç ekranlı ilk telefonlardan biri olarak büyük ilgi gören HTC HD2, port edilen işletim sistemlerinin sayısı açısından tarih sayfalarına adını "geliştiricilerin üzerinde en çok çalıştığı akıllı telefon" unvanıyla yazdırabilir. HTC HD2 için hazırlanan Android ICS ROM'u şu an için beta aşamasında olmasına ve pek çok ROM gibi bu aşamada bazı özellikleri çalışmamasına rağmen zaman içerisinde geliştirilmesi ve daha kullanışlı bir hale gelmesi bekleniyor.

HTC HD2 üzerinde ICS Beta ROM'un videosu;