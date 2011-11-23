HTC HD2, Android 4.0 ROM'una da kavuştu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bugünlerde iki yaşına basan HTC HD2, yeni işletim sistemleriyle güncelleğini korumaya devam ediyor. Windows Mobile 6.5 ile lanse edilen ancak Android'in pek çok sürümü ile birlikte MeeGo ve Windows Phone 7 işletim sistemlerinin port edildiği akıllı telefon, şimdi de Google'ın yakın zamanda lanse ettiği Android 4.0 Ice Cream Sandhwich'e kavuştu.
Çıktığı dönemde 1GHz işlemcili 4.3-inç ekranlı ilk telefonlardan biri olarak büyük ilgi gören HTC HD2, port edilen işletim sistemlerinin sayısı açısından tarih sayfalarına adını "geliştiricilerin üzerinde en çok çalıştığı akıllı telefon" unvanıyla yazdırabilir. HTC HD2 için hazırlanan Android ICS ROM'u şu an için beta aşamasında olmasına ve pek çok ROM gibi bu aşamada bazı özellikleri çalışmamasına rağmen zaman içerisinde geliştirilmesi ve daha kullanışlı bir hale gelmesi bekleniyor.
HTC HD2 üzerinde ICS Beta ROM'un videosu;
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Onlarca çeşit windows mobile romu
Yüzlerce çeşit android romu
Windows phone 7, 7.5
Ubuntu 9.10, kubuntu, ubuntu 10.10
Windows 98
Meego
Şimdilerde takılma olacaktır ama en geç 1.5 aya su gibi çalışan 4.0 sürümlerini görürüz bu cihazda. Efsane olmak böyle bir şeymiş.
Tahminimce 1-1.5 yıl daha bu cihazı son teknolojilerle kullanabileceğiz, sonrasında yavaş yavaş tarihe karışacak ve ben üzülüyorum bu kadar geniş bir geliştirici kitlesi olan bir cihazın eskimesine.
HTC' HD2+ gibi bir model daha çıkarsın, tasarım aynı olsun işlemcisi ram'i ekran çözünürlüğü falan değişsin ama HD2 hep olsun yani, kullanıcılar onsuz kalmasın, geliştiriciler onsuz kalmasın! Aynı kasada aynı isimde ama yepyeni donanımlarla gıcır gıcır yeni bir HD2 gelsin koşa koşa alırım.
Ahhh ahh HTC yapar mı böyle bir şey acaba? :)