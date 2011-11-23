Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC HD2, Android 4.0 ROM'una da kavuştu

7 yıl
119,9b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bugünlerde iki yaşına basan HTC HD2, yeni işletim sistemleriyle güncelleğini korumaya devam ediyor. Windows Mobile 6.5 ile lanse edilen ancak Android'in pek çok sürümü ile birlikte MeeGo ve Windows Phone 7 işletim sistemlerinin port edildiği akıllı telefon, şimdi de Google'ın yakın zamanda lanse ettiği Android 4.0 Ice Cream Sandhwich'e kavuştu.
Çıktığı dönemde 1GHz işlemcili 4.3-inç ekranlı ilk telefonlardan biri olarak büyük ilgi gören HTC HD2, port edilen işletim sistemlerinin sayısı açısından tarih sayfalarına adını "geliştiricilerin üzerinde en çok çalıştığı akıllı telefon" unvanıyla yazdırabilir. HTC HD2 için hazırlanan Android ICS ROM'u şu an için beta aşamasında olmasına ve pek çok ROM gibi bu aşamada bazı özellikleri çalışmamasına rağmen zaman içerisinde geliştirilmesi ve daha kullanışlı bir hale gelmesi bekleniyor.
HTC HD2 üzerinde ICS Beta ROM'un videosu; 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 7 yıl en beğenilen
bombayi patlatan htc degil. bagimsiz gelistiriciler. bir kerede bilmediginiz yerde bos konusmasaniz.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressambdrm 7 yıl
Ben de HD2 sahibiyim, atamıyorum telefonu. Yeni cihazlara bakıyorum ama bu telefonu eskitemedik.
Onlarca çeşit windows mobile romu
Yüzlerce çeşit android romu
Windows phone 7, 7.5
Ubuntu 9.10, kubuntu, ubuntu 10.10
Windows 98
Meego
Şimdilerde takılma olacaktır ama en geç 1.5 aya su gibi çalışan 4.0 sürümlerini görürüz bu cihazda. Efsane olmak böyle bir şeymiş.
Tahminimce 1-1.5 yıl daha bu cihazı son teknolojilerle kullanabileceğiz, sonrasında yavaş yavaş tarihe karışacak ve ben üzülüyorum bu kadar geniş bir geliştirici kitlesi olan bir cihazın eskimesine.
HTC' HD2+ gibi bir model daha çıkarsın, tasarım aynı olsun işlemcisi ram'i ekran çözünürlüğü falan değişsin ama HD2 hep olsun yani, kullanıcılar onsuz kalmasın, geliştiriciler onsuz kalmasın! Aynı kasada aynı isimde ama yepyeni donanımlarla gıcır gıcır yeni bir HD2 gelsin koşa koşa alırım.
Ahhh ahh HTC yapar mı böyle bir şey acaba? :)
Ben de HD2 sahibiyim, atamıyorum telefonu. Yeni cihazlara bakıyorum ama bu telefonu eskitemedik.Onlarca çeşit windows mobile romuYüzlerce çeşit android...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiR MaNiaC 7 yıl
efsanesi HD2
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
HTC HD2 telefonuma Android 4.0.4 ice kurlumu yaptım telefonun herseyı calsıyor ancak İnternette sayfayı açtığımda, ana sayfa gelıyor aramada yapıyorum ancak ekrana dokunup asagıya inmek istedığım nda hata veriyor ve kapanıyor..
Yanı internette sayfa açamıyorum, Çözümünü bilen var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clio 1.2 16 v 6 yıl
bu telefonu izmirde neredegüncelleme yapa bilirim.ben pek snlamam bu işlerden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bu telefonu seviyorum. Üst modelleri çıkmasına rağmen değiştirmiyorum çünkü özgürlüğü hissettiriyor herşey yüklenebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 7 yıl
snapdragon 1ghz cpu, adreno 200 gpulu ve 512mb ramli bu cihazla daha neler yapabilirler merak ediyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
ellerinden daha ne geliyorsa yapacaklar , ve hala yapıyorlar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadasşar ebn bunun alpha 1 yukledım ama hemen hemen nerdeyse hıc bır sey calısmıyor beta 1 surumu yukleyebılen varmı varsa bır paylasım yaparsa sevınırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Donnie.Brasco 7 yıl
arkadaşlar şu anda Hd2 için en stabil ve güncel olarak çalışan android sürümü nedir? ilk defa kurulum yapacağım telefona biraz çekincelerim var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
şu işlemcilerden grafik kartını çıkartsınlar arkadaş anakartta yer yokmuş gibi işlemciye koyuyolar bırakın o alanı da işlemciye katın da hızlı olsun bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
HD2'ye 4.0 kurdum ve sorunları;
* Kamerası çalışmıyor.
* Telefondan ses çıkmıyor.
Telefon açmak isterken
* Ses gitmiyor.
* Ses gelmiyor.
* Galeride resimler görünmüyor.
* Android program geliştirenler için; internet bağlantısı sorunlu çalışıyor.
vs vs..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

HD2'ye 4.0 kurdum ve sorunları;
* Kamerası çalışmıyor.
* Telefondan ses çıkmıyor.
Telefon açmak isterken
* Ses gitmiyor.
* Ses gelmiyor.
* Galeride resimler görünmüyor.
* Android program geliştirenler için; internet bağlantısı sorunlu çalışıyor.
vs vs..

beta deneme surumu ne bekliyordunuz ki. stabil surumler yakinda cikacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
login35 7 yıl
Bu telefon ilk çıktığında windows işletim sistemi var diye bu cihazın yeri direk çöp laf edenlerin telefonun zaman içinde çıkan işletim sistemlerine olan uyumunu gördükçe suratları ne şekil alıyordur acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zencefilotu 7 yıl
şu an gpu problemi var. yani hwacc fixi ortadan kalkmadıkca kasılmalar söz konusu olacak. amd 430 gpu'su ics yi uçurur merak etmeyin. sadece driver problemleri var xda-daki arkadaşlar hergün bir fix çıkarıyor. merak etmeyin en fazla bir aya stabil 4.01 android+sense arayüzleri gelecek ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
ressambdrm
Ben de HD2 sahibiyim, atamıyorum telefonu. Yeni cihazlara bakıyorum ama bu telefonu eskitemedik.Onlarca çeşit windows mobile romuYüzlerce çeşit android romuWindows phone 7, 7.5Ubuntu 9.10, kubuntu, ubuntu 10.10Windows 98MeegoŞimdilerde takılma olacaktır ama en geç 1.5 aya su gibi çalışan 4.0 sürümlerini görürüz bu cihazda. Efsane olmak böyle bir şeymiş.Tahminimce 1-1.5 yıl daha bu cihazı son teknolojilerle kullanabileceğiz, sonrasında yavaş yavaş tarihe karışacak ve ben üzülüyorum bu kadar geniş bir geliştirici kitlesi olan bir cihazın eskimesine.HTC HD2+ gibi bir model daha çıkarsın, tasarım aynı olsun işlemcisi rami ekran çözünürlüğü falan değişsin ama HD2 hep olsun yani, kullanıcılar onsuz kalmasın, geliştiriciler onsuz kalmasın! Aynı kasada aynı isimde ama yepyeni donanımlarla gıcır gıcır yeni bir HD2 gelsin koşa koşa alırım. Ahhh ahh HTC yapar mı böyle bir şey acaba? :)

aslında neden olmasın , bence htc de otomobil markaları gibi hd2'nin Classic olarak çıkartabilir . örnek olarak opel en çok satan modeli astranın kasasını yenilediği için ve hala eski modele talep oludğundan astrayı Classic adıylada üretimine deva etmişti .
hatta htcye maillerle bu şekilde öneri sunulabilir
HTC HD2 LIMITED EDITION
not : avrupa ve amerikada hala sıfır olarak satılıyor , belki taleplerden dolayı ekstradan üretim yapıyor olabilirler yukarıda verdiğim opel örneğindeki gibi .
amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
K_Spartakus

ressambdrm



Ben de HD2 sahibiyim, atamıyorum telefonu. Yeni cihazlara bakıyorum ama bu telefonu eskitemedik.Onlarca çeşit windows mobile romuYüzlerce çeşit android romuWindows phone 7, 7.5Ubuntu 9.10, kubuntu, ubuntu 10.10Windows 98MeegoŞimdilerde takılma olacaktır ama en geç 1.5 aya su gibi çalışan 4.0 sürümlerini görürüz bu cihazda. Efsane olmak böyle bir şeymiş.Tahminimce 1-1.5 yıl daha bu cihazı son teknolojilerle kullanabileceğiz, sonrasında yavaş yavaş tarihe karışacak ve ben üzülüyorum bu kadar geniş bir geliştirici kitlesi olan bir cihazın eskimesine.HTC HD2+ gibi bir model daha çıkarsın, tasarım aynı olsun işlemcisi rami ekran çözünürlüğü falan değişsin ama HD2 hep olsun yani, kullanıcılar onsuz kalmasın, geliştiriciler onsuz kalmasın! Aynı kasada aynı isimde ama yepyeni donanımlarla gıcır gıcır yeni bir HD2 gelsin koşa koşa alırım. Ahhh ahh HTC yapar mı böyle bir şey acaba? :)




aslında neden olmasın , bence htc de otomobil markaları gibi hd2'nin Classic olarak çıkartabilir . örnek olarak opel en çok satan modeli astranın kasasını yenilediği için ve hala eski modele talep oludğundan astrayı Classic adıylada üretimine deva etmişti .



hatta htcye maillerle bu şekilde öneri sunulabilir



HTC HD2 LIMITED EDITION



not : avrupa ve amerikada hala sıfır olarak satılıyor , belki taleplerden dolayı ekstradan üretim yapıyor olabilirler yukarıda verdiğim opel örneğindeki gibi .



amazon.com/...

dedigin gibi htc hd2 classic adiyla yeniden ciksa acaba hangi isletim sistemiyle gelir. win mo? android? wp7? yada hepsi birden


saka bir yana fena fikir degil batarya ile rom biraz gelistirilerek tekrar surulse bu kadar yazilim destegi ile cok guzel satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EstrEmO 7 yıl
sahoron
Arkadaşlar sormak istediğim diğer telefonlara port edilemezken bu telefona her tür sistem port ediliyor. Ayrılacağı ne bu telefonun?

Benimde merak ettiğim bu sanırsam chip i filan her türlü yazılıma uygun heralde... Zira bende dhd kullanıyorum bir mango yüklesem fena olmazdı hani :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Sonidito 7 yıl
Umarım optimize edilir ve şu kasma olayı kalkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl EstrEmO
EstrEmO

sahoron



Arkadaşlar sormak istediğim diğer telefonlara port edilemezken bu telefona her tür sistem port ediliyor. Ayrılacağı ne bu telefonun?




Benimde merak ettiğim bu sanırsam chip i filan her türlü yazılıma uygun heralde... Zira bende dhd kullanıyorum bir mango yüklesem fena olmazdı hani :D

chipi falan degil. gelistiricilerin en cok kullandigi uzerinde en cok calistigi model oldugu icin hersey uyduruldu. gelistiriciler hd2 nin herseyini incini cincigini biliyorlar. bu yuzdende bunun uzerinde calisiyorlar.

bir nedenide ihtiyac. tum cozumlerin kaynagi ihtiyactir. windows mobile 6.5 hd2 gibi telefonda tam kiyimdi. o sira var olan en ustun donanim islerim sistemi tarafindan kisitlaniyordu. buda insanlari cihaz uzerine farkli isletim sistemleri kurmaya zorladi. sabit problemler bir kere asildikdan sonrada diger os leri uydurmak isinin ehli bir gelistirici icin cokda zor olmasa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
merhabalar bir şey sormak istiyorum hd2 nand android yüklü cep telefonum bugun kendiliğinden kapand ve 3-4 saat çalışmadı açılıyordu fakat donmuş şeklilde bekledi dokunmatiği dahil hiç çalışmadı. kendiliğinden düzeldiğinde kamerasının çalışmadığını farkettim lütfen yardımcı olurmusunuz yeniden mi android yüklemem gerek birde mac kullanıcısıyım telefonu bilgisayarcıda android yüklettim mac te android nasıl yükleyebilirim??*
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
DH Misafiri

merhabalar bir şey sormak istiyorum hd2 nand android yüklü cep telefonum bugun kendiliğinden kapand ve 3-4 saat çalışmadı açılıyordu fakat donmuş şeklilde bekledi dokunmatiği dahil hiç çalışmadı. kendiliğinden düzeldiğinde kamerasının çalışmadığını farkettim lütfen yardımcı olurmusunuz yeniden mi android yüklemem gerek birde mac kullanıcısıyım telefonu bilgisayarcıda android yüklettim mac te android nasıl yükleyebilirim??*

telefonda magldr ve clockwork kuruluysa ki telefonunuza android yukleyen bilgisayarci kurlum icin buyuk ihtimal bunlari yuklemistir, bir birlgisayara ihtiyac duymadan rom yukleyebilirsiniz.

clockwork un kurulu oldugunu nasil anlarsiniz, telefonunuz acilirken power tusuna 5-6 saniye basili tutun. magldr menusu acilacakti. menude ses butonuna yukari asa basarak hareket edebilirsiniz. menuden ad recovery secenegine gelipr telefon acma tusuyla giris yaptiginizda clockwork menusu aciliyorsa bundan sornaki isiniz kolay. bilgisayarcini farkli bir recovery programi kullandiysa bunun ismeinden arama yaparak nasil kullanildigini ogrenebilirsiniz.

clockwork yukluyse yeni rom kurmak icin yapmaniz gerek tek sey saglam bir rom bulup bunu zip halinde sd kartiniza kopyalamak. sonra clockwork menulerinden "install zip from sdcard" dediginizde rom yuklenecektir. yuklemenden once potansiyel sorunlari azaltmak icin clockwork menulerinde wipe data / factory reset yapmanizda fayda olur ama bu adres listesinize silebilir.

rom olaran bu hyrperdroid onerebilirim. cm7 bazli 2.3. pek cok kaliteli rom var. bunu sadece yukleyip denedigim icin oneriiyorum.
forum.xda-developers.com/...

hyperdroid.calibur.info/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
119874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, port ve
2 etiket daha avea htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme 7 yıl Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim