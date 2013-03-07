HTC, HTC One'daki çift zarlı mikrofon ile kaliteli ses kayıtlarına işaret ediyor

Haber Editörü
Şubat ayının sonlarına doğru duyurusu gerçekleştirilen HTC'nin yeni akıllı telefonu HTC One, BoomSound teknolojisi sayesinde, ses kayıt yetenekleriyle de ön plana çıkmayı planlıyor.
HTC'nin yaptığı açıklamaya göre, çift zarlı bir MEMS mikrofon bulunduran BoomSound teknolojisi, HTC One kullanıcıların kaliteli bir ses kaydı gerçekleştirmesini sağlayacak. Söz konusu çift zarlı MEMS mikrofonda zarlardan bir tanesi yüksek desibelli kaynaklara diğer ise, hassasiyete odaklanıyor. Her iki zardan da elde edilen ses birleştirildiğinde ise, pürüzsüz bir ses kaydı elde ediliyor. Şirket, BoomSound teknolojinin yanı sıra, Ultra Pixel teknolojisine de değinerek bu ikilinin birçok ortamda başarılı işler çıkaracağına da dikkat çekiyor.
BoomSound'un ses teknolojileri ve Ultra Pixel'in görüntüleme konusundaki yetenekleriyle kaliteli ses kayıtlarına sahip videoları ortaya çıkarmayı planlayan HTC'nin bu konuda ne kadar başarılı olacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.
http://blog.htc.com/2013/03/htc-one-distortion-free-recording/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3-4 tane Z bir araya gelse anca bir HTC One yapar
aaa ayıp oluyor ama, telefonun tüm deliklerini kapatıp su geçirmez diye ortalığı ayağa kaldırdılar ya... gerçi huawei su geçirmez cihazında delikleri kapatmadan, kullanıcıları silikon kapaklara mahkum etmeden de su geçirmez cihaz yapılabildiğini gösterdi herkese.. ilk tanıtıldığındaki yarattığı etki 1 ay içinde cihaz piyasaya çıkmadan yok oldu gitti.. Akabinde zaten daha z piyasaya çıkmadan Sony'nin yeni amiral gemisi sızdı..
Adam çıkmış donanımhaber htcden para mı alıyor diyor.. Bak bak.. Adamlar cihazından kullandığı teknolojileri basınla paylaşıyor, dünya da haber oluyor.. Firma ultrapikseli tanıtıyor, zoe yi tanıtıyor, boomsound u tanıtıyor, ses kayıt teknolojisini anlatıyor, haber oluyor..
Eğer bir teknolojisi sitesinde bir cihaza dair doğru düzgün haber çıkmayıp, sürekli olarak rakibiyle ilgili haber çıkıyorsa, bunu o haberi yapılmayan şirket sorgulamalı, o firmaya sempati duyanlar sorgulamalı..
İftira atacağına, savunduğun şirketin cihazının niçin haber olmadığını sorgula.. Belki de ortada haber yapılacak, elle tutulur bir şey yoktur..