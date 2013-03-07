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HTC, HTC One'daki çift zarlı mikrofon ile kaliteli ses kayıtlarına işaret ediyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTC, HTC One'daki çift zarlı mikrofon ile kaliteli ses kayıtlarına işaret ediyor
Şubat ayının sonlarına doğru duyurusu gerçekleştirilen HTC'nin yeni akıllı telefonu HTC One, BoomSound teknolojisi sayesinde, ses kayıt yetenekleriyle de ön plana çıkmayı planlıyor.

HTC'nin yaptığı açıklamaya göre, çift zarlı bir MEMS mikrofon bulunduran BoomSound teknolojisi, HTC One kullanıcıların kaliteli bir ses kaydı gerçekleştirmesini sağlayacak. Söz konusu çift zarlı MEMS mikrofonda zarlardan bir tanesi yüksek desibelli kaynaklara diğer ise, hassasiyete odaklanıyor. Her iki zardan da elde edilen ses birleştirildiğinde ise, pürüzsüz bir ses kaydı elde ediliyor. Şirket, BoomSound teknolojinin yanı sıra, Ultra Pixel teknolojisine de değinerek bu ikilinin birçok ortamda başarılı işler çıkaracağına da dikkat çekiyor. 
BoomSound'un ses teknolojileri ve Ultra Pixel'in görüntüleme konusundaki yetenekleriyle kaliteli ses kayıtlarına sahip videoları ortaya çıkarmayı planlayan HTC'nin bu konuda ne kadar başarılı olacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. 

http://blog.htc.com/2013/03/htc-one-distortion-free-recording/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
talerk
bir z değil

3-4 tane Z bir araya gelse anca bir HTC One yapar
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gdervisoglu 6 yıl
12 Angry Men

V4LKyRO değil de, Donanımhaber HTC reklamı yaptığı kadar başka hiçbir şey yapmadı, nedir bu HTC fanatikliği? Acaba HTCden para mı alıyorlar nedir? :) HTC aşağı HTC yukarı... Halbuki HTC sallantıda zaten şu an. Sonynin telefonu devrim niteliğinde çıktı, 1 aydan fazla süredir de internette.
Neymiş o devrim niteliğinde olan?


aaa ayıp oluyor ama, telefonun tüm deliklerini kapatıp su geçirmez diye ortalığı ayağa kaldırdılar ya... gerçi huawei su geçirmez cihazında delikleri kapatmadan, kullanıcıları silikon kapaklara mahkum etmeden de su geçirmez cihaz yapılabildiğini gösterdi herkese.. ilk tanıtıldığındaki yarattığı etki 1 ay içinde cihaz piyasaya çıkmadan yok oldu gitti.. Akabinde zaten daha z piyasaya çıkmadan Sony'nin yeni amiral gemisi sızdı..

Adam çıkmış donanımhaber htcden para mı alıyor diyor.. Bak bak.. Adamlar cihazından kullandığı teknolojileri basınla paylaşıyor, dünya da haber oluyor.. Firma ultrapikseli tanıtıyor, zoe yi tanıtıyor, boomsound u tanıtıyor, ses kayıt teknolojisini anlatıyor, haber oluyor..
Eğer bir teknolojisi sitesinde bir cihaza dair doğru düzgün haber çıkmayıp, sürekli olarak rakibiyle ilgili haber çıkıyorsa, bunu o haberi yapılmayan şirket sorgulamalı, o firmaya sempati duyanlar sorgulamalı..
İftira atacağına, savunduğun şirketin cihazının niçin haber olmadığını sorgula.. Belki de ortada haber yapılacak, elle tutulur bir şey yoktur..
12 Angry MenV4LKyRO değil de, Donanımhaber HTC reklamı yaptığı kadar başka hiçbir şey yapmadı, nedir bu HTC fanatikliği? Acaba ...
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enzomaresca 6 yıl
Bir z değil, kesinlikle daha iyi bana göre. Z'nin işlemcisi full HD için yetersiz kalıyor htc one'da bunun olması olası durmuyor. Görünüş, kasa kalitesi, htc sense farkı ile bu yılın en üst telefonu olmasını bekliyorum.
Bir z değil, kesinlikle daha iyi bana göre. Z'nin işlemcisi full HD için yetersiz kalıyor htc one'da bunun olması olası durmuyor. Görünüş, kasa kalitesi, htc s...
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fz18 6 yıl
Sanırım HTC bundan sonra yeni ürünlerini One 1, One 2, One 3, şeklinde isimlendirerek One ın marka değerini ve tanınırlığını artıracaktır ki doğrusu da bu olur...
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jr2012 6 yıl
arka tarafı xperia p ön tarafına bakınca direk iphone5 kopyası. HTC de kopyalamaya başlamış.
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talerk 6 yıl
ama şu da var sony o eski kötü telefonlarla (donanım olarak) htc yi şuan geçti bundan sonra daha çok satacağı kesin
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acmtncy 6 yıl
donanımhabercilerin yeni balonu giderek şişiyor. ultrapiksel dedikleri kameranın nokia'nın pureview'i olamadığını gördük. olay reklamla olmuyor. daha önce de beats için aynısı oldu. hatta htc bir ara artık beats koymayacağını söyledi ama bütün reklamlarını bu telefona odakladıkları için koymuşlar. çift zarlı mikrofon" da büyük bir ihtimalle apple'ın ve de samsung'un kullandığı "çift zarlı olmayan mikrofon"a göre pek bir şey katmayacaktır. ama htc fanları abartarak anlatır.
eksi rekoru isterim.
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Batuist 6 yıl acmtncy
acmtncy

donanımhabercilerin yeni balonu giderek şişiyor. ultrapiksel dedikleri kameranın nokia'nın pureview'i olamadığını gördük. olay reklamla olmuyor. daha önce de beats için aynısı oldu. hatta htc bir ara artık beats koymayacağını söyledi ama bütün reklamlarını bu telefona odakladıkları için koymuşlar. çift zarlı mikrofon" da büyük bir ihtimalle apple'ın ve de samsung'un kullandığı "çift zarlı olmayan mikrofon"a göre pek bir şey katmayacaktır. ama htc fanları abartarak anlatır.

eksi rekoru isterim.

de bu kin bu neftertin nedeni nedir merak ettim şimdi??? sanırım sen marstan gelirken çok farklı birşey aldın getirdim yanında buradakiler (?) sana cazip gelmiyor.. nedir bu marka teknoloji düşmanlığı?? adamlar ellerinden geleni yapmışlar neyi beğenmiyorsunuz?? hiç olmazsa önceki amiral gemilerine kıyasla ciddi şeyler katmayı başarmışlar.. bir firma takdir edilmek için ne yapmalıdır anlamıyorum ki!! ultra pikseli beğenmediysen kötülemeni gerektirecek durum nedir? senin ortaya koyduğun teknoloji dünyasına kattığın bir teknoloji varda bunu mu beğenmedin nedir? adamlar tüketicilere bir alternatif sunmuşlar nihayetinde yapmasalar daha mı hoşunuza giderdi?? nedir bu marka fanatikliği yada düşmanlığı şu forumdakilerin anlamıyorum...
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Batuist 6 yıl
xperia z'den sonra yeni favorim.. bakalım samsung yeni favorim olabilecek mi??
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wolf silver 6 yıl
onsos1100
DH Misafiri
talerkbir z değil
3-4 tane Z bir araya gelse anca bir HTC One yapar
çamur at izi kalsın... eline aldın da mı yetersiz olduğunu anladın yada HTC One ın yeterli olduğu tespitine vardın.. HTC Fanı Mesut Çevik bir şey attı ortaya gelen grafik diyor geçen ekran diyor.. Sanki HTC One incelemesi yapıldı da grafiklerinin daha iyi olduğu anlaşıldı. Htc One X gibi kronik bir sorun ortaya çıkarsa görücem ben bu laf edenleri.

mesut cevık ın fanlıkla alakası yok zaten spıderman oyunu oynarken veya BATMAN oyunu oynarken grafıklerde takılma vard.. xperıa z galaxy s3 note 2 htc one x yanyana koyunca xperıanın ekranı cok sonuk kalıyordu ustelık full HD olmasına ragmen bız bunları gozumuzle gorduk..
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V4LKyR 6 yıl
gdervisoglu
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V4LKyRO değil de, Donanımhaber HTC reklamı yaptığı kadar başka hiçbir şey yapmadı, nedir bu HTC fanatikliği? Acaba HTCden para mı alıyorlar nedir? :) HTC aşağı HTC yukarı... Halbuki HTC sallantıda zaten şu an. Sonynin telefonu devrim niteliğinde çıktı, 1 aydan fazla süredir de internette.
Neymiş o devrim niteliğinde olan?
aaa ayıp oluyor ama, telefonun tüm deliklerini kapatıp su geçirmez diye ortalığı aya kaldırdılar ya... gerçi huawei su geçirmez cihazında delikleri kapatmadan, kullanıcıları silikon kapaklara mahkum etmeden de su geçirmez cihaz yapılabildiğini gösterdi herkese.. ilk tanıtıldığı yarattığı etki 1 ay içinde cihaz piyasaya çıkmadan yok oldu gitti.. Akabinde zaten daha z piyasaya çıkmadan Sonynin yeni amiral gemisi sızdı.. Adam çıkmış donanımhaber htcden para mı alıyor diyor.. Bak bak.. Adamlar cihazından kullandığı teknolojileri basınla paylaşıyor, dünya da haber oluyor.. Firma ultrapikseli tanıtıyor, zoe yi tanıtıyor, boomsound u tanıtıyor, ses kayıt teknolojisini anlatıyor, haber oluyor.. Eğer bir teknolojisi sitesinde bir cihaza dair doğru düzgün haber çıkmayıp, sürekli olarak rakibiyle ilgili haber çıkıyorsa, bunu o haberi yapılmayan şirket sorgulamalı, o firmaya sempati duyanlar sorgulamalı.. İftira atacağına, savunduğun şirketin cihazının niçin haber olmadığını sorgula.. Belki de ortada haber yapılacak, elle tutulur bir şey yoktur..

Ben iftira mı attım değerli, güzel kardeşim... İftira atmak "Donanımhaber HTC'den para alıyor" gibi kesin cümlelerle hasıl olur. HTC hakkında bu kadar haber yapılmasını göz önünde bulundurarak "Acaba HTC'den para mı alıyorlar, nedir? :) " diye bir cümle kullandım orada dikkat ettiysen, espritüel bir dille. HTC karşıtı da değilim tabi, çok sevdiğim güzel bir şirkettir, gayet başarılı buluyorum. Lütfen cümleleri dikkatli okuyup irdeleyelim. Gereksiz beyanatlarda bulunmayalım.
Öte yandan, bana göre devrim niteliğinde olan bir özellik -bakın dikkat edin, DEVRİM niteliğinde diyorum- su geçirmemezlik özelliğidir. Kamera güncellenir, yeni teknoloji gelir, pikseller keskinleşir, eyw. İşlemci hızlanır, menüler 1 sn daha hızlı açılır, eyw. 3D transistör teknolojisi gelir, bu bir devrimdir. Su geçirmemezlik özelliği daha önce benzeri olmayan, son kullanıcıya sunulan lüks telefonlarda bulunmayan devrim niteliğinde bir özelliktir, bu yüzden benim önem sıramda üst sıralarda bulunur.
Velhasıl kelâm, böyle yani.
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onsos1100 6 yıl
DH Misafiri

talerkbir z değil
3-4 tane Z bir araya gelse anca bir HTC One yapar


çamur at izi kalsın... eline aldın da mı yetersiz olduğunu anladın yada HTC One ın yeterli olduğu tespitine vardın..

HTC Fan'ı Mesut Çevik bir şey attı ortaya gelen grafik diyor geçen ekran diyor..

Sanki HTC One incelemesi yapıldı da grafiklerinin daha iyi olduğu anlaşıldı.
Htc One X gibi kronik bir sorun ortaya çıkarsa görücem ben bu laf edenleri.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
HTC resmen yepyeni birşey yaratmış. Android değilde başka birşey sanki bu telefon. hem yazılım hem donanım ve tabii ki görünüş insanın gözünü alıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefonun sar değeri hakkında bilgisi olan varmı googlede bulamadımda
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