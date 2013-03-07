HTC, HTC One'daki çift zarlı mikrofon ile kaliteli ses kayıtlarına işaret ediyor

Şubat ayının sonlarına doğru duyurusu gerçekleştirilen HTC'nin yeni akıllı telefonu HTC One, BoomSound teknolojisi sayesinde, ses kayıt yetenekleriyle de ön plana çıkmayı planlıyor.





HTC'nin yaptığı açıklamaya göre, çift zarlı bir MEMS mikrofon bulunduran BoomSound teknolojisi, HTC One kullanıcıların kaliteli bir ses kaydı gerçekleştirmesini sağlayacak. Söz konusu çift zarlı MEMS mikrofonda zarlardan bir tanesi yüksek desibelli kaynaklara diğer ise, hassasiyete odaklanıyor. Her iki zardan da elde edilen ses birleştirildiğinde ise, pürüzsüz bir ses kaydı elde ediliyor. Şirket, BoomSound teknolojinin yanı sıra, Ultra Pixel teknolojisine de değinerek bu ikilinin birçok ortamda başarılı işler çıkaracağına da dikkat çekiyor.

BoomSound'un ses teknolojileri ve Ultra Pixel'in görüntüleme konusundaki yetenekleriyle kaliteli ses kayıtlarına sahip videoları ortaya çıkarmayı planlayan HTC'nin bu konuda ne kadar başarılı olacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

http://blog.htc.com/2013/03/htc-one-distortion-free-recording/