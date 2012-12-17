HTC M7, 4.7 inçlik Full HD ekran, 13MP kamera, Wi-Fi 802.11ac ve Sense 5 arayüzüyle gelebilir





Twitter üzerinden yayınladığı mobil cihazlara ait basın görselleri ve detaylı bilgilerle birçok sızıntıya aracılık eden evleaks, kısa süre önce Unwiredview.com sitesi üzerinden sızıntılarına devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Yine hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız güvenilir kaynakları aracılığıyla edindiği verileri açıklayan isimsiz kaynak, HTC'nin One X akıllı telefonunun yerini alacak M7 kod adlı yeni amiral gemisine dair bilinmeyen birçok teknik özelliği gün yüzüne çıkardı.

Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük standardını benimseyen 4.7 inçlik ilk akıllı telefon olacağı bildirilen M7, tıpkı One X gibi İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında resmiyet kazanacakmış. Optik laminasyonun yanı sıra bir ışık teknolojisi olan SoLux'ü de benimseyen 468ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran, böylece güneş ışığına benzer şekilde ışık yayarak daha doğal bir görüntü sunabilecek, Super LCD 2'ye oranla dış ortam görünebilirliği, renk doğruluğu yönünden birçok görsel iyileştirmeyi beraberinde getirecek. Kamera olarak f/2.0 diyafram aralığına sahip 13MP'lik bir CCD algılayıcının tercih edildiği ve Cinesensor isimli bir görüntü sensörüyle yüksek FPS değerlerinde, donanımsal HDR desteğiyle video çekim desteğinin sunulduğu dile getiriliyor. Ayrıca 2MP'lik ön kameranın 1080p video çekebildiği de vurgulanıyor.

1.7GHz hızında Qualcomm'un ikinci nesil dört çekirdekli bir Snapdragon çipsetinden gücünü alacak olan akıllı telefonun 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 4G LTE, DC-HSDPA ile 42Mbps hıza ulaşabildiği ileri sürülürdü. Bununla birlikte yeni nesil 802.11ac kablosuz ağ standardı desteğini beraberinde getiriyor oluşu delil gösterilerek içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşmayı planlayan HTC'nin bu çözümüyle mobil endüstride bazı ilklere imza atacağı savunuldu. 2.55 voltluk Beats Audio ses yükselticisi, çift hoparlör, aramalarda ses kalitesini arttıracak Clear Words teknolojisi, Android Jelly Bean işletim sistemi, 2,300 mAh pil ve firmanın kendi geliştirdiği Sense 5 kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıracak aygıtın Amerika'da Verizon Wireless ile Sprint operatörleri tarafından tüketiciye ulaştırılacağı eklendi.

Tanıtımının Şubat 2013'ün sonunda yapılmasına kesin gözüyle bakılan HTC M7, büyük ihtimalle Mart-Nisan aylarında uluslararası pazara sunulacak. Yeni amiral gemisinden ciddi bir satış başarısı elde etmesini bekleyen Tayvanlı üreticinin bu sebepten ötürü Butterfly adlı 5 inçlik telefonunu Avrupa gibi bazı bölgelere ithal etmediği tahmin ediliyor.

http://www.unwiredview.com/2012/12/17/htc-m7-successor-to-the-one-x-detailed-4-7-inch-1080p-sense-5-much-more