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HTC M7, 4.7 inçlik Full HD ekran, 13MP kamera, Wi-Fi 802.11ac ve Sense 5 arayüzüyle gelebilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Twitter üzerinden yayınladığı mobil cihazlara ait basın görselleri ve detaylı bilgilerle birçok sızıntıya aracılık eden evleaks, kısa süre önce Unwiredview.com sitesi üzerinden sızıntılarına devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Yine hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız güvenilir kaynakları aracılığıyla edindiği verileri açıklayan isimsiz kaynak, HTC'nin One X akıllı telefonunun yerini alacak M7 kod adlı yeni amiral gemisine dair bilinmeyen birçok teknik özelliği gün yüzüne çıkardı.
Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük standardını benimseyen 4.7 inçlik ilk akıllı telefon olacağı bildirilen M7, tıpkı One X gibi İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında resmiyet kazanacakmış. Optik laminasyonun yanı sıra bir ışık teknolojisi olan SoLux'ü de benimseyen 468ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran, böylece güneş ışığına benzer şekilde ışık yayarak daha doğal bir görüntü sunabilecek, Super LCD 2'ye oranla dış ortam görünebilirliği, renk doğruluğu yönünden birçok görsel iyileştirmeyi beraberinde getirecek. Kamera olarak f/2.0 diyafram aralığına sahip 13MP'lik bir CCD algılayıcının tercih edildiği ve Cinesensor isimli bir görüntü sensörüyle yüksek FPS değerlerinde, donanımsal HDR desteğiyle video çekim desteğinin sunulduğu dile getiriliyor. Ayrıca 2MP'lik ön kameranın 1080p video çekebildiği de vurgulanıyor.
1.7GHz hızında Qualcomm'un ikinci nesil dört çekirdekli bir Snapdragon çipsetinden gücünü alacak olan akıllı telefonun 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 4G LTE, DC-HSDPA ile 42Mbps hıza ulaşabildiği ileri sürülürdü. Bununla birlikte yeni nesil 802.11ac kablosuz ağ standardı desteğini beraberinde getiriyor oluşu delil gösterilerek içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşmayı planlayan HTC'nin bu çözümüyle mobil endüstride bazı ilklere imza atacağı savunuldu. 2.55 voltluk Beats Audio ses yükselticisi, çift hoparlör, aramalarda ses kalitesini arttıracak Clear Words teknolojisi, Android Jelly Bean işletim sistemi, 2,300 mAh pil ve firmanın kendi geliştirdiği Sense 5 kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıracak aygıtın Amerika'da Verizon Wireless ile Sprint operatörleri tarafından tüketiciye ulaştırılacağı eklendi.
Tanıtımının Şubat 2013'ün sonunda yapılmasına kesin gözüyle bakılan HTC M7, büyük ihtimalle Mart-Nisan aylarında uluslararası pazara sunulacak. Yeni amiral gemisinden ciddi bir satış başarısı elde etmesini bekleyen Tayvanlı üreticinin bu sebepten ötürü Butterfly adlı 5 inçlik telefonunu Avrupa gibi bazı bölgelere ithal etmediği tahmin ediliyor. 

http://www.unwiredview.com/2012/12/17/htc-m7-successor-to-the-one-x-detailed-4-7-inch-1080p-sense-5-much-more Yorum Yaz
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memolika 6 yıl en beğenilen kımyasal
kımyasal
Batarya yerlerde sürünüyor.HTC nin amacı hızlı tükenen batarya ile tüketicilerin kafayı yemesini sağlamak.Samsung,Motorola gibi koysana 3000 mah batarya.

Aslında 4.7''lik telefonda 2300 mah yeterli gibi geliyor.
Hem Quallcomm'un işlemcileri düşük güç tüketimli işlemciler.
kımyasalBatarya yerlerde sürünüyor.HTC nin amacı hızlı tükenen batarya ile tüketicilerin kafayı yemesini sağlamak.Samsung,Motorola gibi koysan...
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Sizin yüzünüzden yazdan beri telefon alamadım??.bir şu çıkacak bir bu çıkacak deniyor zaten çok kararsızım.bu telefon mobil dünya kongresinde tanıtılır mı acaba?
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..scream.. 6 yıl KIZLARIN KORKULU RÜYASI
Vendettaa0

Sizin yüzünüzden yazdan beri telefon alamadım??.bir şu çıkacak bir bu çıkacak deniyor zaten çok kararsızım.bu telefon mobil dünya kongresinde tanıtılır mı acaba?

19 şubat salı günü türkiye saati ile akşam 6 da londra ve new york ta eşzamanlı olarak resmen tanıtılacak...
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dockhanger 6 yıl
valla samsung alıcağıma htc en idealidir pili düzeltirlerse daha güzel olur
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anticor 6 yıl
468 ppi mi? WTF is going on?
İnsan gözüne yakın bir oran mi?
Ne oluyor laü9 :D
böyle bir telefon çıkarsa s3 gibileri iyice düşer ve biz de ondan alırız :D (öğrencilik hali)
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depeche35 6 yıl
Ekranın içinde dokunmatik tuşları olacakmış.
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Patria o Muerte 6 yıl
Bataryasından dolayı alınmaz.
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ßlaCKFOX 6 yıl
twitterda football4pda'nın attığı https://twitter.com/Football4PDA/status/286949604849745920 göre muhtemelen şu özelliklere sahip ancak nihai cihazda değişiklikler olabilir deniyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
2300 azmi arkadaslar yapmayin
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alamut harameyn 6 yıl
Benim gibi büyük ekranlı telefon sevenler için ekran kücük olmuş ama çerceve küçük olursa alınası yüksek bir telefon
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hamalyoziee 6 yıl
Işte bu cihaz alınır. Keşke bataryası biraz daha güçlü olsa ama yine de günü çıkartacaktır. Kasa kalitesi ve albenisi eminim yüksek olacaktır. Çok kişinin aklını çeldim one x plus almasın, 2013 cihazlar uçacak diye. Işte bu cihaz adamı uçurur.
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salih deniz 6 yıl
shunter
Bu htc sIk sIk telefon cikarmayacagiz dememis miydi ?

dediler evet, o yüzden butterfly modelini avrupa'da satışa sunmayacaklar.. 2013'te üst düzey bir model çıkarsınlar müsaade edersen :)
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berden 6 yıl
yazılan özelliklerine göre desire s'ten sonra alınabilecek bir telefon gibi duruyor.
her ne kadar telefonlarda 4" üzeri ekran abes olsada htc'nin sense arayüzü ve andorid ile iyi uyumu aldırır bu telefonu.
yalnız ön tarafa kamera koyup da görüntülü görüşme (şebeke üzerinden) yaptırmama huyu bu firmanın en pis yanı bence.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Fiyat iyi olmazsa bir işe yaramaz galaxy s4 buna benzer özelliklerle gelecektir lakin 5 incle 0.3 inçlik lik fark ben dahil çoğu kullanıcı için problem olmayacaktır
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ero444 6 yıl
Gannicus
htc pişmanlıktır

boş yere oksijen tüketmesene sen.
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