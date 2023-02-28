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    Akıllı telefon pilleri daha uzun dayanacak: İşte yeni teknoloji

    Akıllı telefonların işlemcileri, ekranları, kameraları hızlı bir şekilde gelişirken pil kapasiteleri yavaşça artıyor. Honor, bunu değiştirecek yeni teknolojisini MWC 2023’te tanıttı.
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    honor silicon karbon batarya Tam Boyutta Gör
    Honor, MWC 2023’te yeni telefonlarının (Magic 5, Magic 5 Pro ve Magic Vs) yanı sıra yeni batarya teknolojisini tanıttı. Honor, sektörde ilk olan silicon karbon batarya teknolojilerinin geleneksel lityum iyon pillere kıyasla %12.8’e kadar daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğunu iddia ediyor.

    Silicon karbon batarya teknolojisi neler sunuyor?

    silicon karbon pil Tam Boyutta Gör
    Honor’un silikon karbon pili, lityum iyon pillere kıyasla %240 daha fazla kapasiteye sahip olmakla birlikte akıllı telefon lityum pilleri için çok düşük bir voltaj olan 3.5V’ta çalışıyor. Bu nedenle silicon karbon pil, bitmeye yakın geleneksel pillere göre daha uzun dayanıyor. Silikon karbon pil, aynı boyuttaki lityum iyon pilden yaklaşık %6.8 daha yüksek kapasite sunuyor.

    Çin’deki Magic5 Pro’nun pil kapasitesi 5450 mAh. Anlaşılan o ki, yeni pil teknolojisi deneysel bir özellik değil, cihazlarda kullanılmaya başlanmış.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    Forumdan Konular

    zara çalışan yorumları işsizim bunalımdayım mağazada kirilan ürün tüketici hakları başvuru statüsü seçilen ne demek curve optimizer

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