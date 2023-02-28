Akıllı telefon pilleri daha uzun dayanacak: İşte yeni teknoloji

Tam Boyutta Gör Honor, MWC 2023’te yeni telefonlarının (Magic 5, Magic 5 Pro ve Magic Vs) yanı sıra yeni batarya teknolojisini tanıttı. Honor, sektörde ilk olan silicon karbon batarya teknolojilerinin geleneksel lityum iyon pillere kıyasla %12.8’e kadar daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğunu iddia ediyor.

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Silicon karbon batarya teknolojisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor’un silikon karbon pili, lityum iyon pillere kıyasla %240 daha fazla kapasiteye sahip olmakla birlikte akıllı telefon lityum pilleri için çok düşük bir voltaj olan 3.5V’ta çalışıyor. Bu nedenle silicon karbon pil, bitmeye yakın geleneksel pillere göre daha uzun dayanıyor. Silikon karbon pil, aynı boyuttaki lityum iyon pilden yaklaşık %6.8 daha yüksek kapasite sunuyor.

Çin’deki Magic5 Pro’nun pil kapasitesi 5450 mAh. Anlaşılan o ki, yeni pil teknolojisi deneysel bir özellik değil, cihazlarda kullanılmaya başlanmış.

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