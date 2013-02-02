HTC M7 bu kez firmanın tepe yöneticisinin elinde görüntülendi

HTC'nin Şubat ayı ikinci yarısında yeni amiral gemi modeli M7'yi tanıtacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne kadar farklı görseller internete sızmış olsa da cihaz bu kez icra kurulu başkanının elinde görüntülendi ve bir nevi resmileşmiş oldu.





HTC'nin çalışanlarına düzenlediği 2012 yılına veda partisinde, icra kurulu başkanı Peter Chou, yeni M7 modeli ile kısa bir süreliğine görüntülendi. Chou çalışanlarına etkinliğin kamerayı denemek için büyük bir fırsat olduğunu ve halen testlerin devam ettiğini aktardı. Sonrasında ise gümüş ve siyah renkli iki versiyonu elinde gözüktü.





Chou modeli tanıtmak niyetinde olmadığı için ve videonun çözünürlüğü nedeniyle cihazın tam olarak neye benzediği belli olmuyor. Ancak çok ince bir yapı ve üst ve alt uçlara doğru incelen bir kasa tasarımı şimdiye kadar sızan görsellerle bağdaşıyor. Bunun yanında görüntülerden 4.7 inçlik ekran da teyit ediliyor.





4.7 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 13MP çözünürlükte kamera, Sense 5 arayüzü gibi özellikler sunması beklenen modelin Şubat'taki tanıtımın ardından Mart ayında pazara sunulması bekleniyor.





http://www.nexttv.com.tw/news/realtime/finance/10595500/%E5%AE%8F%E9%81%94%E9%9B%BB%E5%B0%BE%E7%89%99%E3%80%80%E5%91%A8%E6%B0%B8%E6%98%8E%E6%8B%BF%E6%97%97%E8%89%A6%E6%A9%9F%E3%80%8CM7%E3%80%8D%E4%BA%AE%E7%9B%B8