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HTC M7 bu kez firmanın tepe yöneticisinin elinde görüntülendi

6 yıl
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M7 bu kez firmanın tepe yöneticisinin elinde görüntülendi
HTC'nin Şubat ayı ikinci yarısında yeni amiral gemi modeli M7'yi tanıtacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne kadar farklı görseller internete sızmış olsa da cihaz bu kez icra kurulu başkanının elinde görüntülendi ve bir nevi resmileşmiş oldu.

HTC'nin çalışanlarına düzenlediği 2012 yılına veda partisinde, icra kurulu başkanı Peter Chou, yeni M7 modeli ile kısa bir süreliğine görüntülendi. Chou çalışanlarına etkinliğin kamerayı denemek için büyük bir fırsat olduğunu ve halen testlerin devam ettiğini aktardı. Sonrasında ise gümüş ve siyah renkli iki versiyonu elinde gözüktü.

Chou modeli tanıtmak niyetinde olmadığı için ve videonun çözünürlüğü nedeniyle cihazın tam olarak neye benzediği belli olmuyor. Ancak çok ince bir yapı ve üst ve alt uçlara doğru incelen bir kasa tasarımı şimdiye kadar sızan görsellerle bağdaşıyor. Bunun yanında görüntülerden 4.7 inçlik ekran da teyit ediliyor. 

4.7 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 13MP çözünürlükte kamera, Sense 5 arayüzü gibi özellikler sunması beklenen modelin Şubat'taki tanıtımın ardından Mart ayında pazara sunulması bekleniyor. 
HTC M7 bu kez firmanın tepe yöneticisinin elinde görüntülendi


http://www.nexttv.com.tw/news/realtime/finance/10595500/%E5%AE%8F%E9%81%94%E9%9B%BB%E5%B0%BE%E7%89%99%E3%80%80%E5%91%A8%E6%B0%B8%E6%98%8E%E6%8B%BF%E6%97%97%E8%89%A6%E6%A9%9F%E3%80%8CM7%E3%80%8D%E4%BA%AE%E7%9B%B8 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
omerfaruk18_34
Adam sanki ilk defa akıllı telefon görmüş :D bakınız: 2.resim :D

O adam senin hayatında görebileceğinden daha fazla telefon gördü buna hiç şüphe yok.
omerfaruk18_34Adam sanki ilk defa akıllı telefon görmüş :D bakınız: 2.resim :DO adam senin hayatında görebileceğinden daha fazla tele...
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fthkn 6 yıl
Bu ürünlerde segment saçmalığındna kar etme olayının tadının kaçtığını anlıyorsunuz artık. Yani eskiden 128,256 mb ram olurdu. Şimdi 1,2 gb ram oluyor. Daha nasıl bu dolabı çevirebilirler merak ediyorum. 16 çekirdekli ve 15 ghz hızında işlemcileri veya 16 gb ramleri görürmüyüz bu gidişle. En çok merak ettiğim de bu cihazların gerçekten kimler için üretildiği. Yani elinde 1 ghz çift çekirdek işlemcili akıllı telefon olan bir adam bu telefonu neden almak istesin? Tam olarak kimlere hitap eden ürün olduğunu merak ettim gerçekten.
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Virtual Reality 6 yıl
omerfaruk18_34

Adam sanki ilk defa akıllı telefon görmüş :D bakınız: 2.resim :D


Biz 80 lerde 90 larda terörle uğraşırken (halada uğraşıyoruz) o ülkeler gençlerini bilgisayar ve elektronik cihazlar geliştirecek şekilde eğitiyorlardı. Fotoğraf da ki adam o nesilden geçtiği için, bizim insanımıza okey istakasına taş dizmek nasıl basit geliyorsa, o adamlara da elektronik cihazlar o derece basit geliyor.

Yani o adam o telefona öyle bir bakış attıysa, o anlamadığından değil, aksine çok fazla anladığından kaynaklı
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tr-mchd 6 yıl
omerfaruk18_34
memoseler
omerfaruk18_34Adam sanki ilk defa akıllı telefon görmüş :D bakınız: 2.resim :D
O adam senin hayatında görebileceğinden daha fazla telefon gördü buna hiç şüphe yok.
sağol bende zaten gerçekten adam ilk defa telefon gördüğünü zannediyordum

ömer fazla zorlama istersen bi kere girmiş çıkmaz daha :)
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alimakgrav 6 yıl
Sitede teknik bir sorun var sanırım, resimler görünmüyor!! Mobilden girdim aynı.
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El Fuego 6 yıl alimakgrav
alimakgrav
Sitede teknik bir sorun var sanırım, resimler görünmüyor!! Mobilden girdim aynı.

Ayni sorun bende de var. Tek degilmisim demek
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
HTC ses Kamera ve tasarım için tercih edilir. Donanım da güzel tek sorun yazılım
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mobi 6 yıl
Adam 2. resimde "Ne işe yarıyor lan bu meret." der gibi bakıyor
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ThUgLiFeOgUz 6 yıl
sizce 5 incmi daha kullanışlı 4.7mi
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LilTunechi 6 yıl
İnsan telefonu son ana kadar saklar merak uyandırır bu nedir böyle
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kingarthasilker 6 yıl
ScAnMaN
Bu sene snapdragon s4 furyası inanılmaz boyutta gerçekten. S4 pro yerine em azından S4 plus olsa dahada sevinirdik. S800 ü ise heyecanla bekliyorum.

s4 plus s4 prodan daha kötü :D
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KalemKolik 6 yıl
Bu sene snapdragon s4 furyası inanılmaz boyutta gerçekten. S4 pro yerine em azından S4 plus olsa dahada sevinirdik. S800 ü ise heyecanla bekliyorum.
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mustiki212 6 yıl
Note 2 yi bekletme sebebi sırf bu telefon yüzünden one x+ note ikiye tercih edememiştim ama m7 note performansında olursa ki tegradan kurtulmuş ..:) m7 yi sabırsızlıkla bekliyoreee..:D
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