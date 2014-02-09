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HTC M8 mini modeline ait olduğu ileri sürülen özellikler internette paylaşıldı

5 yıl
18,9b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 mini modeline ait olduğu ileri sürülen özellikler internette paylaşıldı

HTC'nin geçen yıl ki One serisi akıllı telefon stratejisini bu yıl da devam ettireceği bir süredir gündeme geliyor. Firmanın HTC M8 amiral gemi modelinden sonra HTC M8 mini modelini lanse edeceğini iddia edenler çoğunlukta. Evleaks dün itibariyle HTC M8 mini modeline ait olduğunu iddia ettiği özellikleri Twitter hesabından paylaştı. 

İddialara göre HTC M8 mini, HTC One mini modelinden çok fazla farketmeyecek. Ekran boyutu, yazılım ve kamera tarafında bazı yükseltmelerin olduğu belirtiliyor. 

HTC M8 mini modelinde yer aldığı iddia edilen özellikler ise 4.5 inçlik 720p ekran, Android 4.4 KitKat sürümü, Sense 6 arayüzü, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD kart yuvası şeklinde sıralanıyor. 

HTC'nin yeni minisinde ekran boyutunu artırdığı görülürken, Ultrapixel kamera yerine 13MP çözünürlükte farklı bir sensöre yer veriyor. Ayrıca microSD kart desteği de dikkat çekiyor. HTC, Android 4.4 KitKat ve Sense 6 arayüzünü unutmazken, M8'de olduğu gibi ekran üzeri menü butonları da yine yerini almış.

HTC M8 mini modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak yeni amiral gemi modelinin Mart ayında lanse edilmesi beklendiği için yaz aylarına doğru kayması muhtemel. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-One-2-Mini-specs-leaked-4.5-inch-720p-screen-Android-KitKat-Snapdragon-400-CPU_id52395 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CVenturas 5 yıl en beğenilen
HTC 1GB ram koysun buna devam aynen. Adam salak mı gider Discovery 2 alır bunu alacağına ki bunun fiyatı elite kadar olur bunların hiçbir şeyden ders çıkardıkları yok.
HTC 1GB ram koysun buna devam aynen. Adam salak mı gider Discovery 2 alır bunu alacağına ki bunun fiyatı elite kadar olur bunların hiçbir şeyden ders çıkardıkla...
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4 Yanıt Yanıtla +36
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warrock61 5 yıl
Sony nin yaptığı gibi amiralin özellikleri aynı boyutu düşük olmalıydı
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Kuheylan12 5 yıl
Z1 Compact gibi bir telefon dururken başka mini modellere rağbet olmaz. Üstelik discovery gibi bir marka da var ülkemizde.
2 Yanıt Yanıtla +11
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okan_cehapelioglu 5 yıl
one mini ye 1400 lira istiyorlardı bu snapdragon 400 lü telefona 1600 isterler discovery 2 yi alırız yarı fiyatına daha iyi
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Fascism 5 yıl
Htc m8 lerde beats audio olmayacak yalniz ?
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Espa 5 yıl
Adamlar batmak için özel çaba harcıyorlar
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DH Misafiri 5 yıl
General mobil elite varken htc ve diğer markaların bu yılı zor geçecektir
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Makaroncu 5 yıl
Bunlar hep samsungun oyunları
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HTC Specialist 5 yıl
One mininin fiyatından şikayet edip z1 compact özellikleri isteyenler neyin kafasını yaşıyorlar acaba merak ediyorum.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl HTC Specialist
One mini One ile alakası olmayan telefondu ve neredeyse One fiyatına satılıyordu , Z1C özelliklerini bu telefonda kullansa kimse fiyatına bakmaz 1400 lira veren adam 300-400 daha verir hemde harbiden minisini alır ama HTC bunu düşünemeyecek kadar akıllı. S400 nedir arkadaş , 1GB RAM falan.
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E_Aydin35 5 yıl
Açıkcası zaten HTC'nin tasarımını donanımını/yazılımını tartışılacak bir yanı yok benim için.. Sadece rekabetçi bir fiyat açısından büyük önem taşıyor, şu sıralar yeni bir telefon almak gerçekten zor, alternatif çok.
Ama almak istediklerimizden çok maddi imkanlar çerçevesinde ki bizim aralığımızda olan telefonlar ağır basacak haliyle..
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alemburda34 5 yıl
s400 ve 1 GB ram çok az fakat bu kıyaslamayı fiyatı görmeden birşey diyemeyeceğim. Ama tabi telefonun kasası fiyata çok etki edeceğini düşünüyorum :( garanti 900-1000 TL gibi bir fiyat olur.
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No Way Out 5 yıl
1GB olacaksa hiç çıkmasın daha iyi.
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EinsteininTorunu 5 yıl
HTC 2014 yılında iflas eder benden söylemesi.
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