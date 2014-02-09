HTC M8 mini modeline ait olduğu ileri sürülen özellikler internette paylaşıldı





HTC'nin geçen yıl ki One serisi akıllı telefon stratejisini bu yıl da devam ettireceği bir süredir gündeme geliyor. Firmanın HTC M8 amiral gemi modelinden sonra HTC M8 mini modelini lanse edeceğini iddia edenler çoğunlukta. Evleaks dün itibariyle HTC M8 mini modeline ait olduğunu iddia ettiği özellikleri Twitter hesabından paylaştı.





İddialara göre HTC M8 mini, HTC One mini modelinden çok fazla farketmeyecek. Ekran boyutu, yazılım ve kamera tarafında bazı yükseltmelerin olduğu belirtiliyor.





HTC M8 mini modelinde yer aldığı iddia edilen özellikler ise 4.5 inçlik 720p ekran, Android 4.4 KitKat sürümü, Sense 6 arayüzü, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD kart yuvası şeklinde sıralanıyor.





HTC'nin yeni minisinde ekran boyutunu artırdığı görülürken, Ultrapixel kamera yerine 13MP çözünürlükte farklı bir sensöre yer veriyor. Ayrıca microSD kart desteği de dikkat çekiyor. HTC, Android 4.4 KitKat ve Sense 6 arayüzünü unutmazken, M8'de olduğu gibi ekran üzeri menü butonları da yine yerini almış.





HTC M8 mini modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak yeni amiral gemi modelinin Mart ayında lanse edilmesi beklendiği için yaz aylarına doğru kayması muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-One-2-Mini-specs-leaked-4.5-inch-720p-screen-Android-KitKat-Snapdragon-400-CPU_id52395