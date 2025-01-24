Samsung Galaxy S25 artık pil sağlığı ve şarj döngüsü bilgilerini gösteriyor

Galaxy S25'te ayarlarda pil bilgileri kısmına girince, pil sağlığı, pil şarj döngüsü, pilin üretim tarihi ve ilk kullanım tarihi gibi detaylı bilgilere artık erişilebiliyor. Ancak bu özelliğin şuan için bütün telefonlarda yer almadığı belirtiliyor. Bazı telefonların gerekli yazılım güncellemesini almamasından dolayı bu bilgilerin gösterilmiyor olması mümkün. Belki de bazı ülkelerde kullanıma sunulmamış veya sunulmayacak olabilir.
Diğer Samsung cihazlarda bu bilgilerin sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor. iPhone'larda senelerdir var olan batarya sağlığı bilgisinin sonunda Samsung telefonlara da gelmesi güzel bir gelişme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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