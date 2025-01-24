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    Samsung Galaxy S25 artık pil sağlığı ve şarj döngüsü bilgilerini gösteriyor

    Samsung, Galaxy S25 ile beraber artık pil sağlığı yüzdesi ve şarj döngüsü gibi ayrıntılı pil bilgilerini kullanıcılara gösteriyor.                              
    Samsung Galaxy S25 artık pil sağlığı bilgilerini gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android 14 ile birlikte kapsamlı pil sağlığı bilgilerini kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak Samsung, One UI 6'da bu özelliği telefonlarına getirmedi. Şirket bu özelliği One UI 7 ile yüklü gelen Galaxy S25'te sunmaya başladı.

    Galaxy S25'te ayarlarda pil bilgileri kısmına girince, pil sağlığı, pil şarj döngüsü, pilin üretim tarihi ve ilk kullanım tarihi gibi detaylı bilgilere artık erişilebiliyor. Ancak bu özelliğin şuan için bütün telefonlarda yer almadığı belirtiliyor. Bazı telefonların gerekli yazılım güncellemesini almamasından dolayı bu bilgilerin gösterilmiyor olması mümkün. Belki de bazı ülkelerde kullanıma sunulmamış veya sunulmayacak olabilir.

    Diğer Samsung cihazlarda bu bilgilerin sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor. iPhone'larda senelerdir var olan batarya sağlığı bilgisinin sonunda Samsung telefonlara da gelmesi güzel bir gelişme. 

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