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HTC M8'le ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

5 yıl
13,3b
1
48
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC M8'le ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
HTC M8'le ilgili yeni görüntüler sızdırıldı. One modelinin devamı olarak pazara sürülecek telefon, daha önceki görüntülerde de ortaya çıktığı üzere çift kamera sistemine sahip. Toshiba tarafından geliştirildiği belirtilen kamera sisteminin, kullanıcılara hem fotoğraf hem de videoda sonradan odaklama imkanı sunacağı ifade ediliyor. One modeliyle benzer şekilde pikselleri standart kameralara göre daha büyük Ultrapixel tasarımlı 4MP arka kamera ile geleceği ifade edilen telefonun ön kamerası ise, mevcut bilgilere göre 5MP çözünürlüğünde olacak.
HTC'ye göre "sahte" olan önceki görüntülere kıyasla tek farkı çift LED'li Flash olan M8, 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip . Aynı zamanda mevcut modelden farklı olarak kapasitif butonlar yerine sanal butonların kullanıldığı telefon, Qualcomm'un şu an kullanımdaki versiyonuna göre daha yüksek CPU ve GPU frekansında görev yapan 8974AB kodlu Snapdragon 800 işlemcisinden güç alıyor. Android 4.4 ve Sense 6.0 arayüzlerinin eşlik ettiği HTC M8'de ayrıca 2GB RAM bulunuyor. Pil tarafında da geliştirmelerin olduğu bildirilen telefon, tüm bunlara rağmen 2014'ün tamamında rekabetçi olabilecek özelliklere sahip değil. İşte bu nedenle M8'in, One 2 yerine One+ olarak isimlendirilip ilerleyen aylarda One 2 adı altında daha gelişmiş bir cihazın lanse edilmesi de güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
HTC M8'le ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

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Stateless Society 5 yıl en beğenilen
Ha ben de salağım sen HTC One+ diye çıkarıcaksın telefonu bi de üstüne üstlük ya bu ara model de işte diğerini yetiştiremedik, siz bunu alın biz size daha sonra One 2 olarak bi daha kitleyecez diceksin, ben de sana oldu HTC'cim ne tarafa dönüyoduk dicem.

Abi sonra niye battık diyosunuz yemin ediyorum yapılmaz bu ya. Mobil sektörde saygı duyduğum iki markadan birisin (diğeri sony) ama yanlış yapıyosun HTC
Ha ben de salağım sen HTC One+ diye çıkarıcaksın telefonu bi de üstüne üstlük ya bu ara model de işte diğerini yetiştiremedik, siz bunu alın biz size daha sonr...
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İzmir.li 5 yıl
ön kamerayla çekeriz artık
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18XET01 5 yıl
Şaka mısın HTC?

Sene 2014 ve 4MP (ultrapikseli açmayın burda bana 4 işte, öne de 5 koyuyo dalga geçer gibi?) kamera koyuyorsun.

2 gb da ram, sen batmaya meyillisin be abi..

Tasarımı şık, güzel ama, biraz yenilikçi olmak lazım, haricen öbür One'a göre daha başarılı olacak bence.

Keşke Beats Audio ortaklığından da vazgeçilmeseydi, bangır bangır bi alet olurdu.

Edit: İyi ki eleştirdik telefonun eksik yanlarını kardeşim, iyiliğinize olmazdı herhalde 3gb ram. Eksileyin eksileyin en azından fanlık yapmıyorum.
Şaka mısın HTC?Sene 2014 ve 4MP (ultrapikseli açmayın burda bana 4 işte, öne de 5 koyuyo dalga geçer gibi?) kamera koyuyorsun.2 gb da...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 5 yıl
Herşeyi kağıt üzerinde degerlendirmeyin.Yok 2gb ram miş yok tasarımı aynıymış,kamerası kotuymus.2gb ram az diyenler iphone 5 1gb ama hiç kasiyomu .unutmayalım dünyanın suan en seri launcheri sense.tasarımı aynı diyenler,evet bir önceki one ile aynı ama en azından lg huwaei samsung gibi çok benzer tasarıma sahip değil.zaten 2013 RED dot tasarım ödülü alan bi telefon.sıra geldik kameraya.kağıt üzerinde berbat gözüküyor arka kamera.ancak ön kamera si 5 ise arka kamerası çok daha iyi olmaz mi .yukarda yazaiyor çok daha gelişmiş up kamera diye.ayrıca 2 tuş yerine dönen 3 sanal t
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kashyk 5 yıl
HTC ONE KULLANICISIYIM
EKSİKLERİ
1.TABİ Kİ DE 4 ULTRAPİKSEL BU ÇOK YETERSİZ KEŞKE EN AZ 8 ULTRAPİKSEL OLSAYMIŞ İYİYDİ.
2.2360 MAH KESİNLİKLE BİR GÜN KULLANIMI İÇİN YETERSİZDİ AMA ŞİMDİ 4.4.2 GÜNCELLEMESİ İLE BAYA BİR GELİŞTİ BİR GÜNE YAKLAŞIYOR AMA TABİ İSTERDİM Kİ EN AZ SAMSUNG GALAXY S4 KADAR OLSAYDI.
3. KEŞKE ARTTIRALABİLİR SD KART GİRİŞİ OLSAYDI.
ARTILARI
1.BOOMSOUND STEREO HAPÖRLERİ KESİNLİKLE HARİKA.
2.1080P EKRANI BİRDE EN GÜZEL ANDROİD TELEFON OLMASI, TABİ GEÇEN SENENİN BÜTÜN YENİ TELEFONARI 1080P EKRANINDA ÇIKIŞ YAPTILAR AMA AMOLED EKRANDAN İPS EKRANIN ÇOK DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.
3. ŞIK BİR TASARIMI OLMASI VE TAMAMEN ALUMİNİUM YAPIDA OLMASI.
HTC KEŞKE YENİ HTC M8 MODELİNDE AYNI TASARIMI DEVAM ETMESEYDİ BİRAZ DEĞİŞTİRSEYMİŞ DAHA İYİ OLURMUŞ, YENİLİKÇİ OLUP FARKLILIK YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR AMA BECEREMİYORLAR AÇIKÇASI. KEŞKE YEN AMİRAL GEMİSİNDE EN AZ 13 ULTRAPİKSEL KAMERA, SD KART GİRİŞİ VE 3500MAH PİL İLE GELSEYMİŞ BÜTÜN KRİZLERİNDEN ÇIKIŞI OLACAKTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM, BEN ŞAHSEN HTC M8 ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM AYNI HATALARI YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR YAZIK...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu telefonun akıbeti iyice yılan hikayesine döndü
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MamiZone 5 yıl
Ahanda sanal düğme işi olmadı işte en nefret ettiğm şey
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DH Misafiri 5 yıl
HTC one kullanmayan kişiler yorum yapıyor bence.Bende LG G2 var eşimde HTC ONE var.HTC deki resim kalitesine benim telefonum yaklaşamıyor bile.HTC tarz bir telefon,Android'in en klas telefonu.Megapiksel'e göre yorum yapanlar zırvalamış..
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berkcombil 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

HTC one kullanmayan kişiler yorum yapıyor bence.Bende LG G2 var eşimde HTC ONE var.HTC deki resim kalitesine benim telefonum yaklaşamıyor bile.HTC tarz bir telefon,Android'in en klas telefonu.Megapiksel'e göre yorum yapanlar zırvalamış..

Asıl sen zırvalamışsın.One'daki kamera başarısızlığını cümle alem kabul ediyor.Bunun üstüne sen birde tutmuş G2 ile kıyaslamışsın.Pardon misafir üyelikten yorum yapılmış.Azıcık ADAM olun da kendi hesabınızdan yorum yapın.Yemez tabi,fasonlar sizi.
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Limon- 5 yıl
HTC rekabetçi telefonlarla gelmezse sadece eski HTC severler alacaktır.
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Bradley Cooper 5 yıl
bir firma batmak için bu kadar mı uğraşır anlamıyorum ki?
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doctor5945 5 yıl
2250 tl ceker bu cihaza kafada one hala operatörde 1900tl
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mhasturk 5 yıl
HTC yalanladı çift kamerayı. Yalan haber.
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darkdiva 5 yıl
Bu sene de s5 götürür yılın ilk yarısını
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