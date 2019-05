HTC M8'le ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

HTC M8'le ilgili yeni görüntüler sızdırıldı. One modelinin devamı olarak pazara sürülecek telefon, daha önceki görüntülerde de ortaya çıktığı üzere çift kamera sistemine sahip. Toshiba tarafından geliştirildiği belirtilen kamera sisteminin, kullanıcılara hem fotoğraf hem de videoda sonradan odaklama imkanı sunacağı ifade ediliyor. One modeliyle benzer şekilde pikselleri standart kameralara göre daha büyük Ultrapixel tasarımlı 4MP arka kamera ile geleceği ifade edilen telefonun ön kamerası ise, mevcut bilgilere göre 5MP çözünürlüğünde olacak.

HTC'ye göre "sahte" olan önceki görüntülere kıyasla tek farkı çift LED'li Flash olan M8, 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip . Aynı zamanda mevcut modelden farklı olarak kapasitif butonlar yerine sanal butonların kullanıldığı telefon, Qualcomm'un şu an kullanımdaki versiyonuna göre daha yüksek CPU ve GPU frekansında görev yapan 8974AB kodlu Snapdragon 800 işlemcisinden güç alıyor. Android 4.4 ve Sense 6.0 arayüzlerinin eşlik ettiği HTC M8'de ayrıca 2GB RAM bulunuyor. Pil tarafında da geliştirmelerin olduğu bildirilen telefon, tüm bunlara rağmen 2014'ün tamamında rekabetçi olabilecek özelliklere sahip değil. İşte bu nedenle M8'in, One 2 yerine One+ olarak isimlendirilip ilerleyen aylarda One 2 adı altında daha gelişmiş bir cihazın lanse edilmesi de güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.