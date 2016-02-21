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HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı

Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlar tanıtılmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında HTC Desire 530, 630 ve 825 modelleri de resmi olarak tanıtıldı.
3 yıl
4,9b
1
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC bugün erken saatlerde HTC Vive sanal gerçeklik başlığını tanıttıktan sonra Desire 530, 630 ve 825 olmak üzere bir dizi yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Firma tasarım konusunda kentsel sokak giyiminden esinlendiğini söylüyor. Yeni cihaz üçlüsü moda ve tüketici elektroniği arasında köprü kurmayı vadediyor.

HTC Desire 530
HTC Desire 530, 5 inç 720p IPS LCD ile birlikte dört çekirdekli Snapdragon 210 yonga setiyle düşük sınıf bir cihaz. Aynı zamanda 1.5 GB RAM ve microSD kart yuvası ile genişletilebilir 16 GB dahili depolama kapasitesine sahip.

Akıllı telefon 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ile donatılmış durumda. Desire 530 modelinin ön yüzündeki hoparlörler, HTC'nin tasarım imzasını taşıyor. Cihaz, Otomatik Selfie ve Sesli Selfie modlarıyla kullanıcıların düğmeye basmasına gerek kalmadan çekim yapabilmelerini sağlıyor.

HTC Desire 630
HTC Desire 630, 5 inç 720p ekran ve dört çekirdekli Snapdragon 400 yonga seti ile orta sınıfının altında bir cihaz izlenimi veriyor. RAM kapasitesi 2 GB'a yükselse de önceki modelle aynı şekilde 16 GB dahili depolama kapasitesine sahip.

13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera sunan bu modelde 2200 mAh kapasiteli daha hafif bir pil yer alıyor. Desire 630 ve Desire 825'in her ikisi de Dolby Audio teknolojisi ile birlikte HTC'nin BoomSound hoparlörleriyle CD dinlemekten dört kat daha detaylı olduklarını iddia ediyorlar. Cihazlar, yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) sertifikalı kulaklıklarla beraber geliyor.

HTC Desire 825
Desire 825, büyük olması dışında ağırlıklı olarak Desire 630'la aynı bir telefon. Ekranı 5.5 inç olarak diğerlerinden biraz daha büyük olmakla birlikte daha düşük bir piksel yoğunluğu ve aynı şekilde 720p çözünürlüğe sahip.

13 megapiksel ön ve 5 megapiksel arka olmak üzere Desire 630'la aynı kamera özellikleri sunan cihazın 2700 mAh kapasiteli pili, önceki modele oranla biraz daha büyük. HTC Desire 530, 630 ve 825 modelleri Mart ayında HTC.com web sitesinin yanı sıra mağazalarda satışa sunulmaya başlayacak.

http://www.neowin.net/news/htc-launches-desire-530-630-and-825-at-mobile-world-congress Yorum Yaz
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Golden Gate 3 yıl en beğenilen
Millet s7, g5 falan tanıtırken ;

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Yanıtla +22
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Roque_Jn 3 yıl
Desire 825'de bildiğin hem ekranda tuş var hem de kapasitif tuş var.. Abi adamlar artık kendileri de ne yaptığının farkında değiller.. Şirkette bir allahın kulu da kardeşim biz ne yapıyoruz demedi mi yaa ??
Desire 825'de bildiğin hem ekranda tuş var hem de kapasitif tuş var.. Abi adamlar artık kendileri de ne yaptığının farkında değiller.. Şirkette bir allahın kulu...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Kefelon 3 yıl
Cihazları görünce gülmekten alamadım kendimi, bunlar nedir
1 Yanıt Yanıtla +5
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VulonViing 3 yıl
Sadece yapmak için telefon yapmışlar gibi duruyor ancak tasarım harika. Bu telefonlar daha çok dış görünüşü iyi olsun, ucuz olsun diyen kitleye hitap edecektir.
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eP_362 3 yıl
Desire 530, 999 TL ise Desire 825 2000 TL olur. Snapdragon 210 ve fiyat 999, şaka gibi.
hepsiburada.com/...
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tarkolar 3 yıl
Ya bir firmayı eski ürünlerinden dolayı bu kadar seveceğim aklıma gelmezdi ama bu ne be htc :)
Ya arkadaş sen desire serisinden vazgeç komple bitir git artık. One a yoğunlaş. Mesela sony gibi tek bir isimde birleş. De ki HTC One Altında koy X serisi M serisi A serisi vs vs..
Şu telefonların tutması için 530 un 530 tl 630 un 630 tl 825 in 730 tl nin üstüne çıkmaması lazım. Htc ye sorarsak 530 700 tl 630 900 tl 825 1150 tl en az :)
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kesbi 3 yıl
En alttakinde hem sanal hem de kapasitif tuş mu var yoksa bende mi bir sorun var? HTC = İç içe çerçeveler bütünü.
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FearMyLife 3 yıl
Nolur batsın artık şu şirket biri tutup kolundan çıkarsın şu fuardan şunları. 4 buyuklerdeki anadolu takımı gibi sadece adı var.
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alemburda34 3 yıl
Adam balik gozu kamerayi takmis satiyor. Aliexpress teki 100$ telefonlar daha iyi.
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Berkæn 3 yıl
Fiyatı uygun olacaktır bence.
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crazy585858 3 yıl
htc eski leğenleri alıp eritip telefon kasası yapmış başka bir açıklaması olamaz
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ardabeyim 3 yıl
düzgün işlemci koysalar aslında... cihazlar tatlı duruyor en azından farklı bir tasarım diliyle geliyor
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skywalker06 3 yıl
Adamlar şimdi 1000tl altına oynamaya çalışıyor hoş htc yine fiyat konusunda bildiğini okursa hiç şaşırmam
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tugares 3 yıl
Bu cihazlarla piyasaya verilmek istenen mesaj belli ; her tüketiciyi tüketimden caydıracak yeni ürünler yaparız .
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Hatsune Miku 3 yıl
adamlar hem kapasitif hemde normal tuşlu telefon icat etmişler
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htc, desire ve
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