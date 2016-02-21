HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı

HTC bugün erken saatlerde HTC Vive sanal gerçeklik başlığını tanıttıktan sonra Desire 530, 630 ve 825 olmak üzere bir dizi yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Firma tasarım konusunda kentsel sokak giyiminden esinlendiğini söylüyor. Yeni cihaz üçlüsü moda ve tüketici elektroniği arasında köprü kurmayı vadediyor.





HTC Desire 530

HTC Desire 530, 5 inç 720p IPS LCD ile birlikte dört çekirdekli Snapdragon 210 yonga setiyle düşük sınıf bir cihaz. Aynı zamanda 1.5 GB RAM ve microSD kart yuvası ile genişletilebilir 16 GB dahili depolama kapasitesine sahip.





Akıllı telefon 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ile donatılmış durumda. Desire 530 modelinin ön yüzündeki hoparlörler, HTC'nin tasarım imzasını taşıyor. Cihaz, Otomatik Selfie ve Sesli Selfie modlarıyla kullanıcıların düğmeye basmasına gerek kalmadan çekim yapabilmelerini sağlıyor.





HTC Desire 630

HTC Desire 630, 5 inç 720p ekran ve dört çekirdekli Snapdragon 400 yonga seti ile orta sınıfının altında bir cihaz izlenimi veriyor. RAM kapasitesi 2 GB'a yükselse de önceki modelle aynı şekilde 16 GB dahili depolama kapasitesine sahip.





13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera sunan bu modelde 2200 mAh kapasiteli daha hafif bir pil yer alıyor. Desire 630 ve Desire 825'in her ikisi de Dolby Audio teknolojisi ile birlikte HTC'nin BoomSound hoparlörleriyle CD dinlemekten dört kat daha detaylı olduklarını iddia ediyorlar. Cihazlar, yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) sertifikalı kulaklıklarla beraber geliyor.





HTC Desire 825

Desire 825, büyük olması dışında ağırlıklı olarak Desire 630'la aynı bir telefon. Ekranı 5.5 inç olarak diğerlerinden biraz daha büyük olmakla birlikte daha düşük bir piksel yoğunluğu ve aynı şekilde 720p çözünürlüğe sahip.





13 megapiksel ön ve 5 megapiksel arka olmak üzere Desire 630'la aynı kamera özellikleri sunan cihazın 2700 mAh kapasiteli pili, önceki modele oranla biraz daha büyük. HTC Desire 530, 630 ve 825 modelleri Mart ayında HTC.com web sitesinin yanı sıra mağazalarda satışa sunulmaya başlayacak.

http://www.neowin.net/news/htc-launches-desire-530-630-and-825-at-mobile-world-congress