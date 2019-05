HTC, ONE X+'ı duyurdu

2012 Mobil Dünya konresinde karşımıza çıkan ve ilkbahar aylarında da Türkiye'de satışa sunulan One X'in güncellenmiş versiyonu olan One X+, HTC tarafından nihayet duyuruldu.





1.7 GHz'lik dört çekirdekli Tegra 3+(AP37) CPU'ya, 1 GB RAM'e sahip olan One X+, 2100 mAh'lik batarya ve 32/64 GB'lık depolama alanları ile geliyor. 32 nm üretim süreci ile üretilen bu yeni GPU Tegra 3'e(One X'te yer alan AP33) göre, %25 daha hızlıyken, daha az enerji tüketiyor ve daha az ısınıyor. Android işletim sisteminin son sürümü olan 4.1 Jelly Bean ile sunulan One X+, HTC'nin Sense4+ kullanıcı arayüzünü kullanıyor. One X gibi 4.7 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olan cihaz, Sense4+ ile gelen ''Tap and Go'' sayesinde kullanıcılar Beats marka ses aygıtlarına daha kolay erişim sağlıyor ve istenildiği zaman bu aygıtlarla bağlantı kurulup, sonlandırılabiliyor. Ayrıca, cihazda Beats Audio için özel ses çıkış anfi entegresi yer alıyor. Bu sayede cihaz One X'e göre daha iyi bir ses veren bir model olarak karşımıza çıkıyor.





One serisi ile kamerada yakalamış olduğu başarıyı sürdürmek için kamera yazılımında çeşitli güncellemelere giden HTC, One X+'ta 8 megapiksellik bir arka kameraya, f/2.0 lense ve ImageChip teknolojisine yer veriyor. Ayrıca, ön kameranın kullanımda fayda sağlayacak portre modu ve kameranın uygulamasının hızlı bir şekilde açılmasını sağlayacak Sightseeing modları da cihaza eklenmiş durumda.





NFC ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojilerinin de yer aldığı One X+, 134.36 x 69.9 x 8.9 mm'lik boyutlara sahipken 135 gr. ağırlığında. One X+ ile birlikte ''Get Started'' adındaki web tabanlı servisini de tanıtan HTC'nin bu servisi kullanıcıların ilk kurulumunu bilgisayar üzerinden kontrol edebilmelerine olanak sağlıyor.

Bu yılın sonbahar ayları içerisinde piyasada yerini alması beklenen cihazın ekim ayı içerisinde Kuzey Asya ve Avrupa, kasım ayı içerisinde ise Güney Asya bölgesinde satışa sunulması bekleniyor.





HTC One X+'ın detaylı teknik özellik tablosuna galeri üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.prnewswire.com/news-releases/htc-introduces-the-htc-one-x-more-speed-more-storage-and-more-battery-life-make-htcs-best-rated-android-phone-even-better-172234211.html