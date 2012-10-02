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HTC, ONE X+'ı duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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2012 Mobil Dünya konresinde karşımıza çıkan ve ilkbahar aylarında da Türkiye'de satışa sunulan One X'in güncellenmiş versiyonu olan One X+, HTC tarafından nihayet duyuruldu.

1.7 GHz'lik dört çekirdekli Tegra 3+(AP37) CPU'ya, 1 GB RAM'e sahip olan One X+, 2100 mAh'lik batarya ve 32/64 GB'lık depolama alanları ile geliyor. 32 nm üretim süreci ile üretilen bu yeni GPU Tegra 3'e(One X'te yer alan AP33) göre, %25 daha hızlıyken, daha az enerji tüketiyor ve daha az ısınıyor. Android işletim sisteminin son sürümü olan 4.1 Jelly Bean ile sunulan One X+, HTC'nin Sense4+ kullanıcı arayüzünü kullanıyor. One X gibi 4.7 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olan cihaz, Sense4+ ile gelen ''Tap and Go'' sayesinde kullanıcılar Beats marka ses aygıtlarına daha kolay erişim sağlıyor ve istenildiği zaman bu aygıtlarla bağlantı kurulup, sonlandırılabiliyor. Ayrıca, cihazda  Beats Audio için özel ses çıkış anfi entegresi yer alıyor. Bu sayede cihaz One X'e göre daha iyi bir ses veren bir model olarak karşımıza çıkıyor. 

One serisi ile kamerada yakalamış olduğu başarıyı sürdürmek için kamera yazılımında çeşitli güncellemelere giden HTC, One X+'ta 8 megapiksellik bir arka kameraya, f/2.0 lense ve ImageChip teknolojisine yer veriyor. Ayrıca, ön kameranın kullanımda fayda sağlayacak portre modu ve kameranın uygulamasının hızlı bir şekilde açılmasını sağlayacak Sightseeing modları da cihaza eklenmiş durumda.

NFC ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojilerinin de yer aldığı One X+, 134.36 x 69.9 x 8.9 mm'lik boyutlara sahipken 135 gr. ağırlığında. One X+ ile birlikte ''Get Started'' adındaki web tabanlı servisini de tanıtan HTC'nin bu servisi kullanıcıların ilk kurulumunu bilgisayar üzerinden kontrol edebilmelerine olanak sağlıyor.
Bu yılın sonbahar ayları içerisinde piyasada yerini alması beklenen cihazın ekim ayı içerisinde Kuzey Asya ve Avrupa, kasım ayı içerisinde ise Güney Asya bölgesinde satışa sunulması bekleniyor. 

 HTC One X+'ın detaylı teknik özellik tablosuna galeri üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.prnewswire.com/news-releases/htc-introduces-the-htc-one-x-more-speed-more-storage-and-more-battery-life-make-htcs-best-rated-android-phone-even-better-172234211.html Yorum Yaz
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Speed-Step 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,
Standart HTC One X üzerinde 40nm Tegra 3 işlemci varken bu cihazda 32nm Tegra 3+ işlemci var GPU'su da %25 daha hızlı.
Yani hem daha az güç çekiyor hem daha fazla iş yapabiliyor. Pilin de daha güçlü olduğu düşünülürse; eskisine göre daha az ısınan, daha hızlı çalışan, beats audio için özel anfili çıkışı ile daha iyi ses veren bir telefon var karşımızda.
Bu yüzden yeni telefonu eskisi ile aynı tutmak hata olur. One X+'ta tüm bunlara ek olarak kamera üzerinde de iyileştirmeler olduğunu unutmamak gerekli.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Standart HTC One X üzerinde 40nm Tegra 3 işlemci varken bu cihazda 32nm Tegra 3+ işlemci var GPU'su da %25 daha hızlı.Yani hem daha ...
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4 Yanıt Yanıtla +53
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mk2kill 6 yıl
HTC piyasadaki ilk 4 islemcili telefonu cikarmak icin alelacele piyasayi surdugu one x in eksiklerini gidermek uzere bir telefon cikarmis. bu One X plus degil aslinda one x revizyon 2 .yani one x olmasi gerektigi gibi olmus. adam gibi bir firma olsalar htc one x sahiplerine getirin telefonunuzu cok cüzzi bir miktara one x plusa degistirelim derlerdi.
HTC piyasadaki ilk 4 islemcili telefonu cikarmak icin alelacele piyasayi surdugu one x in eksiklerini gidermek uzere bir telefon cikarmis. bu One X plus degil ...
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idris 6 yıl
Speed-Step
Arkadaşlar Merhaba,Standart HTC One X üzerinde 40nm Tegra 3 işlemci varken bu cihazda 32nm Tegra 3+ işlemci var GPUsu da %25 daha hızlı.Yani hem daha az güç çekiyor hem daha fazla iş yapabiliyor. Pilin de daha güçlü olduğu düşünülürse; eskisine göre daha az ısınan, daha hızlı çalışan, beats audio için özel anfili çıkışı ile daha iyi ses veren bir telefon var karşımızda.Bu yüzden yeni telefonu eskisi ile aynı tutmak hata olur. One X+ta tüm bunlara ek olarak kamera üzerinde de iyileştirmeler olduğunu unutmamak gerekli.Sevgiler,Mesut Çevik

pdadb.net/...
Burada 40 nm olarak belirtilmiş. 32 nm olduğuna dair bir kaynak belirtin lütfen. Aksi halde eksik ve kulaktan dolma bilgi ile forum üyelerini yanlış yönlendiriyorsunuz izlenimi veriyorsunuz.
Speed-StepArkadaşlar Merhaba,Standart HTC One X üzerinde 40nm Tegra 3 işlemci varken bu cihazda 32nm Tegra 3+ işlemci var GPUsu da %25 daha hız...
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Yanıtla +12
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kralcr1994 6 yıl
Camur atmaya ne kadar meraklı insan varmis.işlemci değişmiş batarya değişmiş kamera restore edilmiş amfi eklenmiş hala + si yok aynı diyenler var.1.7 su ana kadar denk geldiğim en yüksek hız,kamerası su ana kadar beğendiğim en güzel arayuze ve islevsellige sahip ve açılış hızı 0.7 saniye,ekranı gördüğüm en iyi ekran,diğerleri gibi 16 değil tam 64 gb.demislerki öne x ten sonra bu çıktı yazıklar olsun o zaman iphone 3,4,5 galaxy s1,2,3 bunlara neden yazıklar olsun diyen yok.6 ayda bir yenisi çıkıyormuş adamlar ne yapacaktı peki 5 yılda bir mi cikaracakti.telefonu alınca özelliklerine ihtiyaçlarınıza bakmiyormusunuz aldığınız alet size yetiyorsa öne x kullananlar plus çıktı diye neden rahatsız oluyor.ısınıyor diyenler 5 saat elimde tutunca ısınıyor doğru ama oda nazik bir ısınma sizi duyan telefona su doksen buharlasiyor sanacak.yok mimari eskiymis ötekiler şunu çıkarmış vs..hepiniz i7 islemciyi icat ettiniz heralde.yarin öbürgün snapdragonlusuda çıkacak cebindeki sana yetiyorsa kullan yetmiyorsa değiştir ama adamlar daha iyisini çıkardı diye kufretmenin manası yok.s3 aldım yataktan düştü ekranı çizildi,iphone 5 aldım dedik heralde en iyisi bu yok pembe kamera sorunu yok batarya sorunu hepsini geçtim bilgisayardan telefona bişey atıp dinleyene kadar yazılım mühendisi olduk.öne x plus aldım s3 den önce de öne x kullanan biri olarak okuyanlara tavsiyem diğerlerinden iyi bir ekran iyi bir kamera iyi bir kulaklık deneyimi sağlam bir kasa hız performans ve elindekinizin herkezde olmamasını istiyorsanız öne x plus bence gayet yeterli.diğer arkadaşlara tavsiyem begenmiyebilirsiniz fakat karşılaşma yaparken adil olun insanları yanlış yonlendirmeyin
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şazenuş 6 yıl kralcr1994
kralcr1994

Camur atmaya ne kadar meraklı insan varmis.işlemci değişmiş batarya değişmiş kamera restore edilmiş amfi eklenmiş hala + si yok aynı diyenler var.1.7 su ana kadar denk geldiğim en yüksek hız,kamerası su ana kadar beğendiğim en güzel arayuze ve islevsellige sahip ve açılış hızı 0.7 saniye,ekranı gördüğüm en iyi ekran,diğerleri gibi 16 değil tam 64 gb.demislerki öne x ten sonra bu çıktı yazıklar olsun o zaman iphone 3,4,5 galaxy s1,2,3 bunlara neden yazıklar olsun diyen yok.6 ayda bir yenisi çıkıyormuş adamlar ne yapacaktı peki 5 yılda bir mi cikaracakti.telefonu alınca özelliklerine ihtiyaçlarınıza bakmiyormusunuz aldığınız alet size yetiyorsa öne x kullananlar plus çıktı diye neden rahatsız oluyor.ısınıyor diyenler 5 saat elimde tutunca ısınıyor doğru ama oda nazik bir ısınma sizi duyan telefona su doksen buharlasiyor sanacak.yok mimari eskiymis ötekiler şunu çıkarmış vs..hepiniz i7 islemciyi icat ettiniz heralde.yarin öbürgün snapdragonlusuda çıkacak cebindeki sana yetiyorsa kullan yetmiyorsa değiştir ama adamlar daha iyisini çıkardı diye kufretmenin manası yok.s3 aldım yataktan düştü ekranı çizildi,iphone 5 aldım dedik heralde en iyisi bu yok pembe kamera sorunu yok batarya sorunu hepsini geçtim bilgisayardan telefona bişey atıp dinleyene kadar yazılım mühendisi olduk.öne x plus aldım s3 den önce de öne x kullanan biri olarak okuyanlara tavsiyem diğerlerinden iyi bir ekran iyi bir kamera iyi bir kulaklık deneyimi sağlam bir kasa hız performans ve elindekinizin herkezde olmamasını istiyorsanız öne x plus bence gayet yeterli.diğer arkadaşlara tavsiyem begenmiyebilirsiniz fakat karşılaşma yaparken adil olun insanları yanlış yonlendirmeyin

imza:şazenuş

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DH Misafiri 6 yıl
cihansevencan
one xone x+one x+÷one x+÷-

Galaxy S1,S2,S3,S4,S5,SL1,SL2,SL3,SLX1,SLX2,SLX3...
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Ezio Auditoré 6 yıl
Arkadaşlar, telefon arayışı içindeyken htc one x gözüme takıldı.Açıkçası artık iOS kullanmak istemiyorum o yüzden android telefonlarına baktım.One x ararken one x plus'ın çıktığını gördüm.iOS da alıştığımız durum çoğu telefonun güncelleme alması ben yeni bir telefon alırsam en azından 2 sene götürmesi lazım.Acaba one x+ alsam beni yeteri kadar götürür mü ?
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olgacxx 6 yıl
One x plus artık satışta arkadaşlar fakat işlemcinin tam olarak kaç nm ile çalıştığı belli oldumu acaba ?
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sifir07 6 yıl
beyaz rengi var arkadaslar
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depeche35 6 yıl
Az bir farkla htc one x 'i olanlar + ile update edebilseydi eğer işte o zaman saygı duyabilirdim.
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Silent Guardian 6 yıl
Hani bunlar az telefon çıkaracaktı? OneX+ ne şimdi?Ben seneye neden yeni telefondan alayım ki?Nasıl olsa bir kaç ay sonra yenisi çıkıyor.Bak Samsung'a her sene bir telefon,bak Apple'a her sene bir telefon.Başarılı olan her firma benzer şekilde başarılı oluyor.Üst segmenti her sene 1 kere çıkarın,isterseniz alt segmentte at koşturun.
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sakarboy 6 yıl
Speed-Step
Arkadaşlar Merhaba,Standart HTC One X üzerinde 40nm Tegra 3 işlemci varken bu cihazda 32nm Tegra 3+ işlemci var GPUsu da %25 daha hızlı.Yani hem daha az güç çekiyor hem daha fazla iş yapabiliyor. Pilin de daha güçlü olduğu düşünülürse; eskisine göre daha az ısınan, daha hızlı çalışan, beats audio için özel anfili çıkışı ile daha iyi ses veren bir telefon var karşımızda.Bu yüzden yeni telefonu eskisi ile aynı tutmak hata olur. One X+ta tüm bunlara ek olarak kamera üzerinde de iyileştirmeler olduğunu unutmamak gerekli.Sevgiler,Mesut Çevik

tegra3 ün şuanki mobil jenerasyonda yetersiz ve ciddi eksikleri olduğunu siz herkez den daha iyi Biliyorsunuz. o yüzden reklama gerek yok üstad.
saygılar..
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uisik34 6 yıl sakarboy
sakarboy
tegra3 ün şuanki mobil jenerasyonda yetersiz ve ciddi eksikleri olduğunu siz herkez den daha iyi Biliyorsunuz. o yüzden reklama gerek yok üstad.
saygılar..

Kime göre neye göre yetersiz ve eksik? Herkes kendi karar versin:

Apple > en.wikipedia.org/... (AX)
Samsung > en.wikipedia.org/... (Exynos)
HTC,Toshiba, Asus > en.wikipedia.org/... (Tegra)
Ericsson > en.wikipedia.org/... (NovaThor)
Motorola, Nokia, Blackberry > en.wikipedia.org/... (Omap)
Samsung, LG, Blackberry, HTC, Motorola > en.wikipedia.org/... (Snappdragon)

Evet İphone 5, Samsung S3 ve Galaxy Note II ye göre donanım olarak eksik ve yetersiz görünüyor ancak herşey donanım demek değildir bunu da gözden kaçırmayın yazılım desteği en önemlisi ki bu cihazların bir çoğu yazılım ile uzun yıllar destek alabilecek telefonlar. (Hala iPhone 3lerin iş gördüğünü düşünürseniz)

Generic firmwareler yanında modlanmış yazılım konusunda en fazla desteği olan telefonlar uzun vadede kullanıcılarını üzmeyecektir. Bu konuda da avantajlı görünen ve teknoloji desteğini de arkasına alan Android telefonlar ve donanım geliştiricileri. Şu da var tabii android desteği ne kadar evrenselleşecek ve geriye dönük uyumluluk gösterecek.
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bunyaminn101 6 yıl
kazansende.com/... Adresimizden Huncalife ve Lorems Firmaları hakkında geniş bilgi edinebilirsiniz.
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JoeyBane 6 yıl
Bu cihaza da çamur atılmaz ki..
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