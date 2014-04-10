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HTC One M8 özel bir Harman Kardon versiyonu ile gelebilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 özel bir Harman Kardon versiyonu ile gelebilir

Geçen yıl HTC'nin Beats Audio hisselerini satmasından sonra hiçbir cihazında Beats logosu göremez olmuştuk. Ancak iddialar doğruysa bu kez farklı bir ses teknolojisi karşımıza çıkabilir.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre ABD'li Sprint operatörü, HTC One M8 modelinin özel bir Harman Kardon versiyonunu satışa sunacak. Şimdilik bunun dışında herhangi bir detay yok.

Evleaks genelde isabetli sızıntılar yaptığı için bu iddianın da gerçeğe yakın olabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda HTC'nin Harman Kardon ile bir işbirliği içerisine girdiği söylenebilir. 

Harman Kardon'un çok beğenilen ses ürünlerine sahip olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak BoomSound ile beğenilen bir ivme yakalayan HTC'nin Harman Kardon'a neden ihtiyaç duyduğu ise mesak konusu.

Harman Kardon özel versiyonunun yaz dönemine kadar piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Sonrasında ise farklı ülke operatörlerine özel olarak Harman Kardon versiyonları da tanıtılabilir. Ayrıca firmanın özel bir Harman Kardon serisi hazırlayabileceği de ihtimaller arasında. 

http://www.phonearena.com/news/Special-Harman-Kardon-edition-of-the-HTC-One-M8-coming-to-Sprint_id54985 Yorum Yaz
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recaus 5 yıl en beğenilen
onuda 3000'e satar
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doctor5945 5 yıl
Daha geçen yıl psikoljik sınır iphone'u haric tutuyorum çünkü ios'u kullanan başka marka yok, (ki vatanda 1950 tl yi gördü iphone 5s) 1999tl deniyordu 2014 e girer girmez 2500tl ye yükseldi android işletim sistemli cihazlar bir bakıyorsun gm 1300tl ye s800 işlemcili cihaz satıyor kamera kalite ön kamera kalite gpu kalite kasa dandik m8 s5 yada z2 ye bakıyorsun işlemci son kullanıcının hissedemeyeceği kadar hızlı gpu elite ile neredeyse aynı 2si su ve toz geçirmez diğerinde muntazam bir işçilik var fiyata bakıyorsun arada 1000tl oynuyor kafada.Asıl sorun şu ki bu cihazlar ingiltere almanya fransayla neredeyse aynı paraya satılıyor ülkemizde lakin aylık kazançlarımız o ülkelerin 5/1 i olduğu için bize pahalı geliyor.Üretici firmaların türkiye ofisleride bizim ülkemizin ekonomik durumunu görmezden geliyorlar fiyat belirlerken.http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayl%C4%B1k_ortalama_%C3%BCcretlerine_g%C3%B6re_Avrupa_%C3%BClkeleri_listesi
Daha geçen yıl psikoljik sınır iphone'u haric tutuyorum çünkü ios'u kullanan başka marka yok, (ki vatanda 1950 tl yi gördü iphone 5s) 1999tl deniyordu 2014 e g...
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Night_Noise 5 yıl
m8 gibi 2500 + gelicekse hiç gelmesin.Yazık yahu telefonmu alıyoruz arabamı alıyoruz belli değil.
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Canapari 4 yıl
Facebook, Htc one m8 Destek Grubudur. Katılımlarınızı bekliyoruz. facebook.com/...
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Recharged 5 yıl
HTC'nin en büyük güçlerinden biriydi Beats Audio. Onun yerini dolduracak bir yeni güce ihtiyaçları var ki kullanıcılar için bir seçim kozu olsun. Yoksa bu fiyatlarla satması çok zor, istenilen satış rakamlarına ulaşamazlar.
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye de 1500TL altı amiral gemisi telefonlar ve Çinli süper telefonlar kol gezerken, bir telefona 1500TL' nin üstünde para vermek saçmalık saçmalık saçmalık
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onsos1100 5 yıl
htc mühendisleri gerçekten iyi çalışıyor ama işletme ve pazarlama bölümünde büyük sıkıntılar var.
Htc m8 çıkartıyorsan 2 versiyonlu çıkar.
biri ultra pixelli olsun diğeri de 16-18 mp kameralı olsun.
yada htc m8 birde htc m8 premium diye çıkart.
biri 1600 lira olsun
2 gb ram 2600 mah 32 gb rom pil 16 mp kamera bulunsun
diğerini 3 gb ram 300 mah pil 64 gb hafıza 16 mp kamera koyarsın 2000 liradan satarsın
isteyen premium alır isteyen düz modeli alır.
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WarSaw 5 yıl
Helalinden 1299TL veririm işine gelen üretsin işine gelmeyende aha işte kapı işte sapı.
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ouzqan 5 yıl
Gereksiz ve kesin pahalı versiyon olur.
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darkaura 5 yıl
harman kardon ve htc nin ses kalitesine sozum yok. ama htc simdiye kadar bu kozu hep oynadi, ses kalitesini daima onde tuttu, buna ragmen su an icinde bulundugu durum ortada. yuksek kasa kaliteli, iyi ses cikisli telefonlar gene yapsin yapmasin demiyorum ama artik farkli seylerle one cikmasi gerektigini anlamasi lazim. yoksa bu krizi atlatamiyacak.
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R-ES 5 yıl
Bunedir şimdi arkadaş. Adamlar beats audio ile anlaşmayı bitirdi ama kendi yaptıkları boomsound ile yola çıktılar buraya kadar herşey anlaşıldı. Birader illa telefonun arkasında marka anlaşmam bulunması için isim gözükecekse piyasaya sürülmeden anlaşmanı yap yazdır arkaya olsun bitsin. Bütün amaç insanları aptal yerine koymak.Ben nasıl olsa satarım sende alırsın. Benim markam öbüründen önce çıktı ama işte bunda bunu kullandık satışları bu kadar oldu fakat biz ses olayınında farklı revizeye gidip bu firmayla anlaştık içine cartını curtunu koyduk onuda piyasaya sürdük,satışlardan umutluyuz.Resmen elektronik çöplüğüne döndü çevremiz.Millet marka delisi oldu iyice. Sonuçta cebimizde taşıdığımız bu cihaz artık basit bir telefon değil,kişisel bir eşyamız ama bu kadarda abartı durumlara kaçılıp insanları sömürmek bambaşka bişey.
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Roark 5 yıl
Ekrem71, BoomSound çift ön hoparlörler için, Beats Audio ise kulaklık çıkışı için vardı. Beats Audio kaldırılınca kulaklık amfisi için Harman Kardon ile anlaşma söz konusu. Ayrıca Sense 6'da halihazırda harman kardon on/off seçeneği zaten mevcut. Yani içerisinde zaten bulunuyor olabilir.
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~Lion King~ 5 yıl
Harman kardon kullanan Toshiba kullanicilari iyi bilir hoparlörden çıkan sesin kalitesini. Cikarsa kesin alirim, harman kardon bu başka şeye benzemez.
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mcebi001 5 yıl ~Lion King~
~Lion King~

Harman kardon kullanan Toshiba kullanicilari iyi bilir hoparlörden çıkan sesin kalitesini. Cikarsa kesin alirim, harman kardon bu başka şeye benzemez.

Evet h&k toshiba da mevcuttu ama asus daki bang olufsen ıce power dan daha iyi ve net ses veren bir notebook markası göremedim özellikle n serisi..

Keşke htc danimarkaya bi ugrasada ses nasıl olur herkes görebilse....
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