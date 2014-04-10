HTC One M8 özel bir Harman Kardon versiyonu ile gelebilir





Geçen yıl HTC'nin Beats Audio hisselerini satmasından sonra hiçbir cihazında Beats logosu göremez olmuştuk. Ancak iddialar doğruysa bu kez farklı bir ses teknolojisi karşımıza çıkabilir.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre ABD'li Sprint operatörü, HTC One M8 modelinin özel bir Harman Kardon versiyonunu satışa sunacak. Şimdilik bunun dışında herhangi bir detay yok.





Evleaks genelde isabetli sızıntılar yaptığı için bu iddianın da gerçeğe yakın olabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda HTC'nin Harman Kardon ile bir işbirliği içerisine girdiği söylenebilir.





Harman Kardon'un çok beğenilen ses ürünlerine sahip olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak BoomSound ile beğenilen bir ivme yakalayan HTC'nin Harman Kardon'a neden ihtiyaç duyduğu ise mesak konusu.





Harman Kardon özel versiyonunun yaz dönemine kadar piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Sonrasında ise farklı ülke operatörlerine özel olarak Harman Kardon versiyonları da tanıtılabilir. Ayrıca firmanın özel bir Harman Kardon serisi hazırlayabileceği de ihtimaller arasında.

http://www.phonearena.com/news/Special-Harman-Kardon-edition-of-the-HTC-One-M8-coming-to-Sprint_id54985