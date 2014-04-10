HTC One M8 özel bir Harman Kardon versiyonu ile gelebilir

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Geçen yıl HTC'nin Beats Audio hisselerini satmasından sonra hiçbir cihazında Beats logosu göremez olmuştuk. Ancak iddialar doğruysa bu kez farklı bir ses teknolojisi karşımıza çıkabilir.
Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre ABD'li Sprint operatörü, HTC One M8 modelinin özel bir Harman Kardon versiyonunu satışa sunacak. Şimdilik bunun dışında herhangi bir detay yok.
Evleaks genelde isabetli sızıntılar yaptığı için bu iddianın da gerçeğe yakın olabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda HTC'nin Harman Kardon ile bir işbirliği içerisine girdiği söylenebilir.
Harman Kardon'un çok beğenilen ses ürünlerine sahip olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak BoomSound ile beğenilen bir ivme yakalayan HTC'nin Harman Kardon'a neden ihtiyaç duyduğu ise mesak konusu.
Harman Kardon özel versiyonunun yaz dönemine kadar piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Sonrasında ise farklı ülke operatörlerine özel olarak Harman Kardon versiyonları da tanıtılabilir. Ayrıca firmanın özel bir Harman Kardon serisi hazırlayabileceği de ihtimaller arasında.
http://www.phonearena.com/news/Special-Harman-Kardon-edition-of-the-HTC-One-M8-coming-to-Sprint_id54985 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Htc m8 çıkartıyorsan 2 versiyonlu çıkar.
biri ultra pixelli olsun diğeri de 16-18 mp kameralı olsun.
yada htc m8 birde htc m8 premium diye çıkart.
biri 1600 lira olsun
2 gb ram 2600 mah 32 gb rom pil 16 mp kamera bulunsun
diğerini 3 gb ram 300 mah pil 64 gb hafıza 16 mp kamera koyarsın 2000 liradan satarsın
isteyen premium alır isteyen düz modeli alır.
Evet h&k toshiba da mevcuttu ama asus daki bang olufsen ıce power dan daha iyi ve net ses veren bir notebook markası göremedim özellikle n serisi..
Keşke htc danimarkaya bi ugrasada ses nasıl olur herkes görebilse....
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