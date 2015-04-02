HTC One M9 Plus parmak izi okuyucusu onaylandı

Geçen aydan bu yana hız kesmeden yeni model tanıtımı yapan HTC gelecek haftayı One M9 Plus için ayırdı. Şu ana kadar toplam 3 üst seviye model tanıtan HTC gelecek hafta bu sayıyı dörde çıkaracak. Model ile ilgili resmi paylaşımlar artıyor.





Son görsellerde bir süredir dile getirilen parmak izi okuyucu ve Home butonu onaylanmış oluyor. HTC uzun süredir fiziksel tuşlardan kaçınan bir firmaydı ve One M9 Plus ile buna bir son vermiş oluyor. Home butonu nedeniyle alt BoomSound ızgarası da iki parçaya bölünmüş durumda.





Çözünürlüğün 2560x1440 piksel olacağı tahmin edilen ekrana bir vurgunun yapıldığı görsellerde ayrıca desenli yapısıyla güç butonuna da dikkat çekiliyor. Karanlık ortamda el yordamıyla butonun daha kolay bulunacağı bu tasarımda alüminyum çerçevenin altın rengi de gözden kaçmıyor.





Tahminlere göre model ilk etapta Çin'de satışa sunulacak zira lansman Pekin'de yapılıyor. Modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler yer alması bekleniyor.