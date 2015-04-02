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HTC One M9 Plus parmak izi okuyucusu onaylandı

4 yıl
6,3b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 Plus parmak izi okuyucusu onaylandı

Geçen aydan bu yana hız kesmeden yeni model tanıtımı yapan HTC gelecek haftayı One M9 Plus için ayırdı. Şu ana kadar toplam 3 üst seviye model tanıtan HTC gelecek hafta bu sayıyı dörde çıkaracak. Model ile ilgili resmi paylaşımlar artıyor.

Son görsellerde bir süredir dile getirilen parmak izi okuyucu ve Home butonu onaylanmış oluyor. HTC uzun süredir fiziksel tuşlardan kaçınan bir firmaydı ve One M9 Plus ile buna bir son vermiş oluyor. Home butonu nedeniyle alt BoomSound ızgarası da iki parçaya bölünmüş durumda. 

Çözünürlüğün 2560x1440 piksel olacağı tahmin edilen ekrana bir vurgunun yapıldığı görsellerde ayrıca desenli yapısıyla güç butonuna da dikkat çekiliyor. Karanlık ortamda el yordamıyla butonun daha kolay bulunacağı bu tasarımda alüminyum çerçevenin altın rengi de gözden kaçmıyor. 

Tahminlere göre model ilk etapta Çin'de satışa sunulacak zira lansman Pekin'de yapılıyor. Modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler yer alması bekleniyor.  

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Elsa 4 yıl en beğenilen
Geri ve Multitasking tuşu yine ekranda olacaksa fiziksel home tuşunun ne anlamı var?
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zaferaa 4 yıl
kaydirmali parmakizi okuyucu ise isleri zor
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talib kweli 4 yıl
Fizksel tuş tasarımı bozuyor.
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Elsa 4 yıl en beğenilen
Geri ve Multitasking tuşu yine ekranda olacaksa fiziksel home tuşunun ne anlamı var?
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ukc34 4 yıl
Bedavaya vermedikleri için kullanamayan arkadaşlar var forumda; vahim bir durum... Herkes bu yüzden alamıyor işte
Tasarıma dokunmadan kaliteyi anlamak için cihazın gelmesini beklemek lazım, gideri var :)
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RAN7843 4 yıl
Benim beklentim diger m 9 dan ayrilan nokralari ekran ve parmak izi okuyucusumu olacak yoksa baska yeniliklerde varmi hadi bakalim bekliyelim
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Roark 4 yıl
işçilik on numara resmen ayrıntılara bak bee..
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Fenomenon 4 yıl
Türkiye fiyatı 3500 olur, pardon 3499 diyecektim :)
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Brky 4 yıl
Sirf telefon da parmak izi okuyucusuda var desinler diye yapilmis olan parmak izi okuyucusu.
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pranis 4 yıl
hoparlörlerin arasına bir adet parmak izi okuyucusu ? çok saçma bir görünüm. tasarımda rezillik resmen. alttan ekrana 5 cm lik boşluk var, sanal tuşlar var. bedavaya verseler kullanmam çok rüküş bir telefon.
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