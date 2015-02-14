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HTC One M9 ile ilgili detaylar belirginleşiyor

4 yıl
13,3b
1
110
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 ile ilgili detaylar belirginleşiyor


HTC'nin 1 Mart tarihindeki lansmanına sayılı günler kala tanıtılması beklenen amiral gemi modeli One M9 ile ilgili pek çok donanım detayı da belirginleşmeye başladı. Sızan kılıf ve kasa görselleri bizin neyin beklediği konusunda üç aşağı beş yukarı fikir veriyor. 

Hima kod adlı HTC One M9 modeli ile ilgili en önemli değişimlerden birisi şüphesiz kamerada olacak. Arka kısımdaki ana kamera 20.7MP çözünürlüğe ulaşırken, firmanın desteklemeye devam edeceğini söylediği 4MP Ultrapiksel sensör de ön kısımda yerini alacak. 

İşlemci tarafında 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetine güvenen cihaz bir önceki ekranı yani 5 inçlik Full HD çözünürlüğü devam ettirecek. Daha önce gündeme gelen 2560x1440 piksel çözünürlükten vazgeçildiği belirtiliyor. 

Çözünürlüğün kısılması ile Snapdragon 810 yongasetinin performansı, 2K ekranlı muadil modellere göre adeta uçuracağını söyleyebiliriz. Ayrıca 3GB DDR4 RAM seviyesi de bu uçuşa katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan One M9 tüketici ilgisini daha fazla çekebilir.

Batarya tarafında 2840mAh gücü tercih eden modelde 32GB ve 64GB dahili hafıza yer alırken, Android 5.0.2 işletim sistemi üzerinde Sense 7 arayüzü çalışacak. 

BoomSound hoparlör ızgaralarının alt ve üst kenarlara bitiştirilmesi ile daha kompakt ve daha hoş bir görünüm kazanacak olan modelin ülkemizi da kapsayan versiyon grubu UHL altında toplanacak. 

Ayrıca model için daha geniş bir aksesuar yelpazesi mevcut.Daha fazla gösterim yapailen DotView 2, stand kılıf, IP68 sertifikasına sahip su geçirmez kılıf, su geçirmez kulaklık, WiFi destekli BoomBass sistemi bunlar arasında sayılıyor. Son olarak modelin altın renkli versiyonunun da bulunacağı belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Complete-list-of-HTC-One-M9-specs-and-accessories-leaks-5-display-larger-battery_id65998 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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TariKB24 4 yıl
Htc m9'un arka ve ön kamerasıda 4k video çekimi yapacak! Htc m9da 13 MP ön kamera 20mp arka kamera olacak!

Ultrapixelden bu kadar kolay vazgeçmesi üzdü açıkcası üstüne üstlük üstüne basa basa 2 sene arka arkaya amiral gemisinde kullanmışken..
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Tirion Fordring 4 yıl TariKB24
benim canımı tek sıkan duo kamera olmaması oldu. derinlik algılayıcı çok iyi çalışıyordu ve çok farklılık katıyordu.
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TariKB24 4 yıl
13 MP ön kamera ve 20 MP arka kamera..
5.1 dolby digital..
Ulan htc şu sanal tuşu kaldır o ekrandan çerçevede koy sağlam m8i satıp alayım seni hadi..
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DH Misafiri 4 yıl
M7 kullanıcısıyım tek sorunum pil performansı ve telefonlar şu 1-2 yıllık geçiş dönemini atlatana 2500 verip yeni telefon almam şuan m7 tüm ihtiyacımı fazlasıyla karşılaşıyor
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DH Misafiri 4 yıl
Ozellile Sol taraftaki cihaz daha guzel gorundu yine dokturmus htc o ekrana o islemci cok hizli olacak bir lg kullanicisi olarak kiskanmadim degil:)
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DH Misafiri 4 yıl
htc one m9 dolby 5.1 ses sistemiyle gelecekmiş tecradar mı nedir öyle bir yerden haber aldım
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doctor_bey 4 yıl
Şu an beni en çok heyecanlandıran cihaz bu,hayırlısı
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darkmonstar35 4 yıl
Windows Phone versiyonu gelcek mi M9 un
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hunt_etehen 4 yıl
sanal tuş neden bu kadar batıyor anlamış değilim ?
arkadaş bu zıkkım video yada resimlerde yada oyunlarda ekrandan kaybolmuyormu ???
yok çok şükür ios cuyuzda hiç dert sıkıntı problem değer kaybı imaj zedelenmesi güncelleme derdi kitlenme şişme durma kalkma vs vs vs vs vs gibi dertlerimiz yok :D
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TimeBoy 4 yıl hunt_etehen
hunt_etehen
sanal tuş neden bu kadar batıyor anlamış değilim ?
arkadaş bu zıkkım video yada resimlerde yada oyunlarda ekrandan kaybolmuyormu ???
yok çok şükür ios cuyuzda hiç dert sıkıntı problem değer kaybı imaj zedelenmesi güncelleme derdi kitlenme şişme durma kalkma vs vs vs vs vs gibi dertlerimiz yok :D

Telefon ile imajmı oluyor.Cebinde 2-3bin tl lik telefon koyup çağrı atacak kontörü olmayanlar da gördük.İşim gereği çok gördüm kredi çekip son model telefon alıp telefon daha eskimeden takibe düşenleri sonrada telefonları yok pahasına satıp borçlarını kapatmaya çalışanları.Telefon ile imaj olmaz.Ailene bakabiliyorsan kimseye muhtaç değilsen en büyük imaj budur.
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The Dark Knight 4 yıl
Bunca zaman Sony'ye laf ettiler. Bu bildiğin çerçevephone
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ICromwelleI 4 yıl
Konu panel vede telefon tartışmasına dönmüş durumda. HTC bu kararı bence doğru karar bence 2k ekranı kullanacak olan üreticiler başta bataryayı da geliştirmeler i gerekir veya optimizasyon u iyi ayarlamalatı gerekir.

Tasarım olarakta ben pek nir bir fark görmedim bunu yakından gördüğümüzde anlayacağız.
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