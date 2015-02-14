HTC One M9 ile ilgili detaylar belirginleşiyor









HTC'nin 1 Mart tarihindeki lansmanına sayılı günler kala tanıtılması beklenen amiral gemi modeli One M9 ile ilgili pek çok donanım detayı da belirginleşmeye başladı. Sızan kılıf ve kasa görselleri bizin neyin beklediği konusunda üç aşağı beş yukarı fikir veriyor.





Hima kod adlı HTC One M9 modeli ile ilgili en önemli değişimlerden birisi şüphesiz kamerada olacak. Arka kısımdaki ana kamera 20.7MP çözünürlüğe ulaşırken, firmanın desteklemeye devam edeceğini söylediği 4MP Ultrapiksel sensör de ön kısımda yerini alacak.





İşlemci tarafında 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetine güvenen cihaz bir önceki ekranı yani 5 inçlik Full HD çözünürlüğü devam ettirecek. Daha önce gündeme gelen 2560x1440 piksel çözünürlükten vazgeçildiği belirtiliyor.





Çözünürlüğün kısılması ile Snapdragon 810 yongasetinin performansı, 2K ekranlı muadil modellere göre adeta uçuracağını söyleyebiliriz. Ayrıca 3GB DDR4 RAM seviyesi de bu uçuşa katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan One M9 tüketici ilgisini daha fazla çekebilir.





Batarya tarafında 2840mAh gücü tercih eden modelde 32GB ve 64GB dahili hafıza yer alırken, Android 5.0.2 işletim sistemi üzerinde Sense 7 arayüzü çalışacak.





BoomSound hoparlör ızgaralarının alt ve üst kenarlara bitiştirilmesi ile daha kompakt ve daha hoş bir görünüm kazanacak olan modelin ülkemizi da kapsayan versiyon grubu UHL altında toplanacak.





Ayrıca model için daha geniş bir aksesuar yelpazesi mevcut.Daha fazla gösterim yapailen DotView 2, stand kılıf, IP68 sertifikasına sahip su geçirmez kılıf, su geçirmez kulaklık, WiFi destekli BoomBass sistemi bunlar arasında sayılıyor. Son olarak modelin altın renkli versiyonunun da bulunacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Complete-list-of-HTC-One-M9-specs-and-accessories-leaks-5-display-larger-battery_id65998