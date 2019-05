HTC One M9 ön siparişe sunuldu

HTC'nin Mart ayı başında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu One M9 ülkemizde de raflara çıkmaya hazırlanıyor. Farklı ortamlarda One M9 için ön siparişler başlamış durumda. Ancak fiyatlar biraz can sıkıcı.

Dövizdeki hareketliliğin de etkisiyle HTC One M9 modeli için ön sipariş fiyatı 2799TL olarak belirlenmiş. Turkcell sanal mağazasında 25 Mart'a kadar geçerli olmak üzere 300TL hediye çeki ön sipariş yapanlara hediye edilecek.

HTC One M9 fiyatı geçen yılın amiral gemi modelinden de fazla. Ayrıca bu fiyat bandında iPhone 6 serisi de devreye giriyor. Şu an için piyasada HTC One M9 en yüksek fiyat etiketine sahip amiral gemi modeli durumunda.

HTC One M9 modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2840mAh gücünde batarya, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü şeklinde özellikler mevcuttu.