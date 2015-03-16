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HTC One M9 ön siparişe sunuldu

4 yıl
3,9b
1
126
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 ön siparişe sunuldu

HTC'nin Mart ayı başında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu One M9 ülkemizde de raflara çıkmaya hazırlanıyor. Farklı ortamlarda One M9 için ön siparişler başlamış durumda. Ancak fiyatlar biraz can sıkıcı.
Dövizdeki hareketliliğin de etkisiyle HTC One M9 modeli için ön sipariş fiyatı 2799TL olarak belirlenmiş. Turkcell sanal mağazasında 25 Mart'a kadar geçerli olmak üzere 300TL hediye çeki ön sipariş yapanlara hediye edilecek.
HTC One M9 fiyatı geçen yılın amiral gemi modelinden de fazla. Ayrıca bu fiyat bandında iPhone 6 serisi de devreye giriyor. Şu an için piyasada HTC One M9 en yüksek fiyat etiketine sahip amiral gemi modeli durumunda.
HTC One M9 modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2840mAh gücünde batarya, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü şeklinde özellikler mevcuttu.



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302sino 4 yıl en beğenilen
Saçmalamamayın arkadaşlar vergi falan değil bu fiyatın nedeni tamamen htc Türkiye nin aşrı kar koyması dikkat edin yurtdışında vergi ve karlar dahil 693 dolar burda en fazla 2000 olması gerek vergiyi katınca.M8 şuan 1700 tl farkındaysanız vergiler mi düştü hayır firma kar marjını azalttı.Ezberlemiş herkes bi vergi diye.
Saçmalamamayın arkadaşlar vergi falan değil bu fiyatın nedeni tamamen htc Türkiye nin aşrı kar koyması dikkat edin yurtdışında vergi ve karlar dahil 693 dolar b...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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dark dragon 4 yıl
Zenfone 2 1000 liraya çok pahalı almam diyenler iste sizin ilacınız m9 geldi sadece 2800 liracık!!! Bu saatten sonra amiral gemi falan hikâye kim 1000-1200 bandında en iyi telefonu sunarsa o piyasayı toplar.
Zenfone 2 1000 liraya çok pahalı almam diyenler iste sizin ilacınız m9 geldi sadece 2800 liracık!!! Bu saatten sonra amiral gemi falan hikâye kim 1000-1200 ban...
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N. Chomsky 4 yıl

O fiyata İpad+ Xperia Z2 alırım.
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DH Misafiri 4 yıl
Ya şu an htc m8 yurt dışı fiyatı 1250 tl el insaf.
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DH Misafiri 4 yıl
Hadi gelin bir grup hatta topluluk oluşturalım facebook yada twitter adı altında kimse almazsa ne kadar çok almayacak arkadaş toplarsak o kadar iyi 2 yada 3 ay gibi kısa sürede böyle yüksek cihazları çok uygun fiyata alırız 2.800 tl ohaa yani bu varya satılmasın 1 müddet htc elinde patlatacak değil ya cihazı yada stok yapan telefoncu ve internet siteleri satılsın diye hediye çekleri hediyeler 2000 tl ye veya daha düşük fiyata alınır yani hadi gelin bunu yapalım...
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DH Misafiri 4 yıl
İlk htc one m7 650$ buda 650$ fark dolar kuru ile 200 tl ama 800 tl fazla olmadı bu vergiler canım benim 3gb rame fazla vergi almak nedir?
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DH Misafiri 4 yıl
Olay dolar kuru falan değil. HTC One M9 yurtdışı fiyatı 693 Dolar. Yani 2.62 dolar kuru ile 1815 TL yapıyor. Geri kalan vergi ve Turkcell'in karı.
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Mr. Anime 4 yıl
Ya bu m9 ve m9+ çıktıktan sonra m8 ne kadar düeşr fiyatı bir bilginiz var mı?
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tekinsi 4 yıl
merhaba arkadaşlar, şahsen htc kullanıcısıyım. m9 çıkışını ise dört gözle beklemekteyim.
tabiki cihaz ilk çıktığında piyasada operatör firmalarda ve doğubank gibi telefon pazarı yerlerinde pahalı oluyor.
bence akıllı hareket edip dolar kuru yüksek olduğu için yurt dışından ithal edip satanlar için doların yüksek olduğu anlamda bu alışveriş yapıldığında cihaz size pahalıya gelecektir.
htc m9 için ilgili aksesuarları tavsiye edebileceğim web sayfası verebilrim. şimdiden bir kaç ürün gelmiştir .
ilgilenenler için aşağıdan bakabilirler.
htc m9 aksesuar
htc.web.tr/...
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DARBE 4 yıl
Ha gayret 3000 bandını geçmeye az aldı.
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SKYBRAVE 4 yıl
Isınma sorunu Snapdragon 810 işlemcili ilk telefon Lg G Flex 2 için de ilk başlarda konuşuluyordu ancak sonradan ısınma sorununun çözüldüğü söylenmişti. Sanırım Htc bu sorunu çözememiş olacak ki telefonun çıkış tarihi de ertelenmiş.
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GaddarKerim007 4 yıl
Bunu alacana m8 al fark yok zaten
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dimontales 4 yıl
bu paraya htc almak salaklıktır kimse kusura bakmasında asgari ücretle çalışıp bunu almak çok mantıksız zenginsen alırsın o ayrı bişey htc neymiş de 2800 telefon satıyor altı üstü bide android cihaz tasarım desen berbat. örnek verelim geçen yıl m8 çıktıben operatör çalşınayım koca yılda toplasan 100 adet satılmadı samsung gibi iphone gibi modeller varken bu paraya kesinlikle alınmaz.
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BekirTemel 4 yıl
Herkes Apple aldıracaklar diyorda unutmayın ki bugün telefon piyasası 3000 liraya dayanmışsa bunun en büyük aktörü Apple nin 6 serisi ile izlediği fiyat politikasıdır.
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