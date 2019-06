HTC One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntı kurbanı oldu

HTC One M9+

Mart başında amiral gemisi modeli One M9'u tanıtan HTC, bazı beklenen telefonlarını ise sonraya saklamıştı. Son dönemdeki yoğun sızıntılar gösteriyor ki şirket kısa bir süre içinde bu telefonları da tanıtacak.

Son olarak One E9+ modeli HTC Çin sitesinde ortaya çıkarken One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntıların kurbanı oldu. @upleaks hesabından paylaşılan görsellerden ilk olarak M9+ modelinin tasarımına bakarsak daha önceki sızıntılarda da yer alan fiziksel ana ekran butonu ilk göze çarpan detay oluyor. Alt kısımdaki hoparlörün ortasına yerleştirilen fiziksel butonun aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip olduğu iddialar arasında. Ayrıca kasa boyutlarının 150.99x71.99x9.61(mm) , ağırlığının ise 168 gram olduğu da söylentiler arasında. Fiziksel buton dışında görüntü genel olarak One M9 modelini andırıyor.

HTC One M9+

Teknik özellik iddiaları ise telefonun Qualcomm ve MediaTek çözümleri barındıran iki versiyona sahip olacağı yönünde. MT6795 ve Snapdragon 810 çipsetlerinin kullanılacağı modellerin 5.2 inç ekran , 3 GB sistem belleği ve 32 GB genişletilebilir depolama alanı sunacağı söyleniyor.

HTC One E9

Diğer taraftan HTC One E9 modelinin de fotoğrafları sızdırıldı. Geçtiğimiz yıl M8 modelinin plastik kasalı versiyonu olan E8'i piyasaya sürülmüştü ve cihaz M8 ile kıyaslandığında kamera dışında teknik özelliklerde bir farklılık bulunmuyordu. Yine plastik kasa ve One M9 modelinin tasarımına sahip olan One E9 modelinin özellik bakımından farklılaşması beklenmiyor. Bu durumda yalnızca plastik kasanın maliyeti düşürmesi ve daha düşük fiyata sahip olması söz konusu.

