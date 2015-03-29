Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntı kurbanı oldu

Mart başında amiral gemisi modeli One M9'u tanıtan HTC, bazı beklenen telefonlarını ise sonraya saklamıştı. Son dönemdeki yoğun sızıntılar gösteriyor ki şirket kısa bir süre içinde bu telefonları da t
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,8b
1
34
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntı kurbanı oldu

HTC One M9+ 
Mart başında amiral gemisi modeli One M9'u tanıtan HTC, bazı beklenen telefonlarını ise sonraya saklamıştı. Son dönemdeki yoğun sızıntılar gösteriyor ki şirket kısa bir süre içinde bu telefonları da tanıtacak.

Son olarak One E9+ modeli HTC Çin sitesinde ortaya çıkarken One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntıların kurbanı oldu. @upleaks hesabından paylaşılan görsellerden ilk olarak M9+ modelinin tasarımına bakarsak daha önceki sızıntılarda da yer alan fiziksel ana ekran butonu ilk göze çarpan detay oluyor.  Alt kısımdaki hoparlörün ortasına yerleştirilen fiziksel butonun aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip olduğu iddialar arasında. Ayrıca kasa boyutlarının 150.99x71.99x9.61(mm) , ağırlığının ise 168 gram olduğu da söylentiler arasında. Fiziksel buton dışında görüntü genel olarak One M9 modelini andırıyor.
HTC One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntı kurbanı oldu
 
HTC One M9+
Teknik özellik iddiaları ise telefonun Qualcomm ve MediaTek çözümleri barındıran iki versiyona sahip olacağı yönünde. MT6795 ve Snapdragon 810 çipsetlerinin kullanılacağı modellerin 5.2 inç ekran , 3 GB sistem belleği ve 32 GB genişletilebilir depolama alanı sunacağı söyleniyor.
 
HTC One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntı kurbanı oldu
 HTC One E9 
Diğer taraftan HTC One E9 modelinin de fotoğrafları sızdırıldı. Geçtiğimiz yıl M8 modelinin plastik kasalı versiyonu olan E8'i piyasaya sürülmüştü ve cihaz M8 ile kıyaslandığında kamera dışında teknik özelliklerde bir farklılık bulunmuyordu. Yine plastik kasa ve One M9 modelinin tasarımına sahip olan One E9 modelinin özellik bakımından farklılaşması beklenmiyor. Bu durumda  yalnızca plastik kasanın maliyeti düşürmesi ve daha düşük fiyata sahip olması söz konusu. 
HTC One M9+ ve One E9 modelleri de sızıntı kurbanı oldu
 
HTC One E9 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pranis 4 yıl en beğenilen
çok basit çok sığ bir tasarım. alt tarafa hopalörün ortasına parmak izi okuyucusu da ne alaka ? felaket bir model. feelaaket.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ANIL-D 4 yıl
M9+ arka kapak tasarımı HTC one m8 Harman Kardon un aynısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
constantin87 4 yıl
E8in arkasına oyuncak telefon demiş ne güldüm gece gece :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LastShip 4 yıl
Su on paneli neden komple cam yapmayip ustte altta parmak kalinliginda bosluklar birakip ortayada sonradan yamalanmis gibi yine kalin kalin cerceveli bi ekran koyarlar anlamis degilim. Yorumlarda birde guzel diyen tayfa var ki sorma.. o ne kardesim oyle cama paraniz mi yetmedi maliyetten mi kisiyorsun o on panel ne oyle? Sanki telefon uretim asamasinda ekran takmayi unutmuslarda sonradan yapistirilmis gibi pehhh
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANIL-D 4 yıl LastShip
rapperasi
Su on paneli neden komple cam yapmayip ustte altta parmak kalinliginda bosluklar birakip ortayada sonradan yamalanmis gibi yine kalin kalin cerceveli bi ekran koyarlar anlamis degilim. Yorumlarda birde guzel diyen tayfa var ki sorma.. o ne kardesim oyle cama paraniz mi yetmedi maliyetten mi kisiyorsun o on panel ne oyle? Sanki telefon uretim asamasinda ekran takmayi unutmuslarda sonradan yapistirilmis gibi pehhh

Çerçeve biraz incelebilir alttan üstten ,ama komple cam olsa ne artisi olacak lg ve samsung da öyle sürekli ekran kırılıyor 400-500 liraya ekran değiştirme parası veriyor herkes keza iPhone da öyle ama HTC onlara göre daha nadir ekran kırılma çatlama olayı ,lg g2 forumda sayfalarca cam değiştirme konusu var 3 kere değiştiren adam var ,ayrıca samsung ve lg de orta kasada birleşik ekran la o yüzden 400 liradan başlıyor ama HTC de ekran degisimi 200 -250 lira
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acer_sahibi77 4 yıl
E9+ HTC'nin Çin sayfasında görücüye çıkmış...
Gayet güzel bir telefon inşaallah Türkiye'ye de gelir.
htc.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tirion Fordring 4 yıl acer_sahibi77
acer_sahibi77

E9+ HTC'nin Çin sayfasında görücüye çıkmış...
Gayet güzel bir telefon inşaallah Türkiye'ye de gelir.
htc.com/...

bu da çok hoş olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lifeisunfare 4 yıl
bu sene telefonumu yenilemeye karar verdim ama m9 mu e9 mu karar veremedim.şöyle ayrıntılı bir inceleme yapsalar da karar versem.sızıntı resimlerle,ayak üstü incelemelerle olmuyor bu iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prydzsnare 4 yıl
M9 serisi cidden buyuk hayalkirikligi oldu. Htc bu sefer basaramadi. Plusun tasarimi bildigin Note 2. Samsunga laf edenler 3 nesildir her cihazini ayni yapan Htcye laf etmezse objektif olamazlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
e9 beklediğimiz gibi ama m9+ kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl
O parmak izi çok kötü birde onun üstünde sanal tuşda olcak birde siyah çerçeveler bence çok kötü bir görüntü oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
O parmak izi okuyucusu hiç koymasınlar daha iyi telefon resmen beni alma diye bağırıyor .Donanım zaten üst seviye eksiği yok ama tasarım felaket . o Siyah çerçeveyi HTC nin çıkarması lazım artık .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swordmaster33 4 yıl
htc bence htc one(m7) ve one mini (m4)ten sonra bir arpa yol alamadı. hatta tasarım olarak sanaltuslarla ciddi ciddi geri gitti :( telefonun zaten 4/1 i çerçeve üstüne birde sanala tuş koy ohh tam olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 4 yıl
Htc nin kusuru üst ve altta çok büyük boşlukları var ,şu anda bende m8 mini var boşluklar olmasa tasarım olarak en kralı budur derim...m9+ da fena görünmüyor 3 hoporlör boşlugu olursa bi tanesi woofer olsun bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
E9'un beyazı güzel duruyor. Fiyatı uygun olursa f/p cihazı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5831 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, teknik ve
2 etiket daha detaylar fotoğraflar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Escort Joye E8 akıllı telefon video incelemesi 4 yıl Dev bir telefonu el değmeden hareket ettirebilir misiniz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim