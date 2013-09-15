HTC One Max Snapdragon S4 Pro ile gelebilir





HTC'nin kısa süre içerisinde tanıtmasını beklediğimiz 5.9 inçlik One Max adlı Phablet modeli şimdiye kadar gelen bilgilere göre iddialı özelliklerle Xperia Z Ultra ve Galaxy Note 3 ile sıkı bir rekabete girecekti.





Ancak sızıntılarıyla tanıdığımız Evleaks, şok bir iddia ortaya attı. Snapdragon 800 yongaseti ile benchmark sınırlarını zorlamaya hazırlandığını düşündüğümüz One Max, iddiaya göre 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisine yer verecek.





Eylül sonuna kadar satışlarını yüzde 60 artırması gereken HTC'nin One Max adlı modelinde neden böyle bir karar aldığı belirtilmemiş. Ancak firmanın HTC One modelini yıl sonuna kadar en iyi statüsünde tutma niyetinin olduğu biliniyor.

Bu bakımdan ne HTC One Max ne de başka bir modelin bunun önüne geçmesine izin vermeyecek. Yani yıl sonuna kadar Snapdragon 600 çözümünden daha güçlü bir donanım taşıyan bir model görmemiz mümkün olmayacak.





Diğer bir yakın görüş ise HTC One satışlarının yıl sonuna kadar baltalanmaması için daha iyi donanıma sahip bir cihazın piyasaya sürülmeyecek olması yönünde. Ancak eğer doğruysa böyle bir kararın tüketici tarafında hayal kırıklığı oluşturması muhtemel.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/htc-one-max-will-snapdragon-s4-pro-according-latest-rumor.html