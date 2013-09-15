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HTC One Max Snapdragon S4 Pro ile gelebilir

5 yıl
921
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max Snapdragon S4 Pro ile gelebilir

HTC'nin kısa süre içerisinde tanıtmasını beklediğimiz 5.9 inçlik One Max adlı Phablet modeli şimdiye kadar gelen bilgilere göre iddialı özelliklerle Xperia Z Ultra ve Galaxy Note 3 ile sıkı bir rekabete girecekti.

Ancak sızıntılarıyla tanıdığımız Evleaks, şok bir iddia ortaya attı. Snapdragon 800 yongaseti ile benchmark sınırlarını zorlamaya hazırlandığını düşündüğümüz One Max, iddiaya göre 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisine yer verecek.

Eylül sonuna kadar satışlarını yüzde 60 artırması gereken HTC'nin One Max adlı modelinde neden böyle bir karar aldığı belirtilmemiş. Ancak firmanın HTC One modelini yıl sonuna kadar en iyi statüsünde tutma niyetinin olduğu biliniyor.
Bu bakımdan ne HTC One Max ne de başka bir modelin bunun önüne geçmesine izin vermeyecek. Yani yıl sonuna kadar Snapdragon 600 çözümünden daha güçlü bir donanım taşıyan bir model görmemiz mümkün olmayacak.

Diğer bir yakın görüş ise HTC One satışlarının yıl sonuna kadar baltalanmaması için daha iyi donanıma sahip bir cihazın piyasaya sürülmeyecek olması yönünde. Ancak eğer doğruysa böyle bir kararın tüketici tarafında hayal kırıklığı oluşturması muhtemel. 

http://www.androidheadlines.com/2013/09/htc-one-max-will-snapdragon-s4-pro-according-latest-rumor.html Yorum Yaz
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ColorTR 5 yıl en beğenilen
Mevlana duysa o bile gelme derdi.
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CopyAndMony 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Bıktım Ekrem71'in haberlerinden.
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fz18 5 yıl
böyle bir şeyin olma ihtimali imkansız oğlu imkansız...
birileri sağlam işletmiş..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
lg g2 1599 liradan gelmişken kimse buna bakmaz
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St Batuhan 5 yıl
Pardon, One'ın önüne geçirmemek derken, Butterfly S ne oldu acaba? Gayet önüne geçiyordu? Ayrıca HTC böyle bir şey yaparsa bir gerçek ortada görünür, s600 ile s4 pro arasında önemli farkın olmadığı gerçeği, bence yapması çok ilginç olur çünkü 2014'e geçeceğimiz dönemde böyle bir ürün çıkarmak çok şaşırtıcı (rakiplerini saymıyorum, isimsel olarak bile hata gibi görünüyor) O yüzden olursa değerlendiririz s800 olursa da piyasa koşullarına olması gerektiği gibi ayak uydurmuş deriz ;)
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Tomris Hatun 5 yıl St Batuhan
St Batuhan

Pardon, One'ın önüne geçirmemek derken, Butterfly S ne oldu acaba? Gayet önüne geçiyordu? Ayrıca HTC böyle bir şey yaparsa bir gerçek ortada görünür, s600 ile s4 pro arasında önemli farkın olmadığı gerçeği, bence yapması çok ilginç olur çünkü 2014'e geçeceğimiz dönemde böyle bir ürün çıkarmak çok şaşırtıcı (rakiplerini saymıyorum, isimsel olarak bile hata gibi görünüyor) O yüzden olursa değerlendiririz s800 olursa da piyasa koşullarına olması gerektiği gibi ayak uydurmuş deriz ;)

ben onu lafın gelısı soyledım fark ettıysen saka bır yana dıye yazdım canım kardesım
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi özüağ telefonu eline alıp az da olsa kullanmıs mesut reyiz canlı da söyledi. Aranızda bilir kişi varken böyle haber yapılması hoş değil .
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Tomris Hatun 5 yıl
one ' ın sırtını kımse yere yatıramaz nihahahaha

saka bır yana htc adına kotu bır cıkıs olur hatta cıkıs olur mu orası bıle mechul ama one kullananlar ıcın ıyı haber olabılır
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sangokudbgt 5 yıl
Beyler bunu yapmayı hiç sevmem ama.
ÇÖP.
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mfurkan0 5 yıl
Yok artık cidden. İnşallah böyle birşey olmaz.
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doctor5945 5 yıl
barı bu htc yi kurbanda 7 kısı bıraraya gelıp satın alalım donanımhaber tayfasının yaptıgı tasarımı yok star
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EstrEmO 5 yıl
Çıkarmasın daha iyi
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gölge kule 5 yıl
olmamış.
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strathmorea 5 yıl
S4 Pro mu kaldı ekrem, atma din kardeşiyiz.
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FuriousLion 5 yıl strathmorea
strathmorea
S4 Pro mu kaldı ekrem, atma din kardeşiyiz.

niye kalmadı Xperia zde donma yapan tek bir uygulama-oyun söylermisin
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