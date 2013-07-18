Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One Mini bugün lanse ediliyor

5 yıl
727
1
31
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One Mini bugün lanse ediliyor
HTC'nin yeni telefonu One Mini, bugün lanse ediliyor. HTC İngiltere'nin dün Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, One modelinin küçük versiyonu olan Mini, bugün yani 18 Temmuz'da resmen tanıtılmış olacak. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan One Mini, tasarım olarak şirketin popüler modeli One ile aynı çizgileri taşıyor.
İşlemci olarak 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400'den güç alan telefona, 1GB RAM eşlik ediyor. 4MP çözünürlüğünde UltraPixel kamera ile donatılan One Mini, Boom Sound ve Sense 5.0 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 16GB dahili depolama kapasitesi ile gelen telefonun grafik gücünü ise Adreno 305 sağlıyor.
İşletim sistemi tarafında Android 4.2.2 ile sunulacak olan telefon, sahip olduğu özellikler ve fiyatlandırma itibariyle Samsung Galaxy S4 Mini'nin doğrudan rakibi olacak. Yüksek malzeme kalitesi ve HD ekran gibi avantajlara sahip olan HTC One Mini, dünya ile benzer zaman dilimi içerisinde ülkemizde de satış sunulacak. Fiyatı hakkında net bir bilginin olmadığı cihazın, Galaxy S4 Mini ile yakın ya da biraz daha yüksek bir fiyatla çıkması beklenebilir.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
carter 5 yıl en beğenilen
Bu gibi telefonların 900-1000 lira civarında bir rakama satılması gerekiyorken her nedense telefonların fiyatları 1200-1300 lirayı buluyor, yazık.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Skyfall44 5 yıl
4.3" ekran mini demek biraz zor.O değilde ne vardı arttırılabilir microSd koyaydın şuna.Çok mu zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brhmrsln 5 yıl
1200 olursa almam.
iphone alırım onu her türlü tekrar satabiliyosun
devlet öyle bi vergi aliyor ki inanilmaz bi politika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 5 yıl
Eğer satılmak istiyorsa 1000 liranın altında piyasaya girmeli yok abartıp 1500 lira falan olursa karşısında diğer android amiral gemileri ile iphone 4s i bulacak... Ama belki herkesin elinde olmayan şık telefon isteyenleri kendine çekebilir görsel olarak onun dışında kamera - işlemci yönünden çok vasat bir cihaz olacak kağıt üzerinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
s4 miniye rakip olamaz böyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 5 yıl
Abisi biraz büyük gelmişti bana bu telefon boyut olarak enfes olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etd 5 yıl
fiyatı 1000 tl civarı olursa satar aslında bu fiyat bile fazla ama burası türkiye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
junkiekral 5 yıl
şu mini kelimesini ekran boyutu olarak anlayanlara şaşıyorum.Nasıl bir teknolojik yetersizliktir bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 5 yıl junkiekral
Millet ilk görünüşe sonra özelliklere bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0000serhat 5 yıl
htc one sv nın ozellıklerıne bakın bıde bunun özelliklerıne bakın htc one sv 1200 tl ve sız hala bu telefona 1000 tl 900 tl 1200 tl olur dıyorsunuz en az 1500 olacaktır htc one 650 euroyken turkıyede 2000tlden cıktı one mını 450 euro foyatı ıle turkıyede en az 1500 olur benden soylemesı fıyat yuksek dedıgınız gıbı ama one sv 1200 tl ıken ondan cok daha ıyı bı telefonu 1200 yada daha ucuza satmak sacmalık olur demıcem ole bısey olmaz zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Galiba lanse edildi.Aşağıdaki linkte ön incelemesi var . youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
gsmarena.com/...
HTC One Mini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 5 yıl
belki 2 gb olur bekleyelim bekleyelim bakalım lansmanı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 5 yıl
132mm lik miniyide ilk kez görüyoruz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
727 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, çıkış tarihi ve
2 etiket daha fiyat htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD A10-6700 APU & Gigabyte F2A85X-UP4 Anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim