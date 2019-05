HTC One Mini bugün lanse ediliyor

HTC'nin yeni telefonu One Mini, bugün lanse ediliyor. HTC İngiltere'nin dün Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, One modelinin küçük versiyonu olan Mini, bugün yani 18 Temmuz'da resmen tanıtılmış olacak. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan One Mini, tasarım olarak şirketin popüler modeli One ile aynı çizgileri taşıyor.

İşlemci olarak 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400'den güç alan telefona, 1GB RAM eşlik ediyor. 4MP çözünürlüğünde UltraPixel kamera ile donatılan One Mini, Boom Sound ve Sense 5.0 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 16GB dahili depolama kapasitesi ile gelen telefonun grafik gücünü ise Adreno 305 sağlıyor.

İşletim sistemi tarafında Android 4.2.2 ile sunulacak olan telefon, sahip olduğu özellikler ve fiyatlandırma itibariyle Samsung Galaxy S4 Mini'nin doğrudan rakibi olacak. Yüksek malzeme kalitesi ve HD ekran gibi avantajlara sahip olan HTC One Mini, dünya ile benzer zaman dilimi içerisinde ülkemizde de satış sunulacak. Fiyatı hakkında net bir bilginin olmadığı cihazın, Galaxy S4 Mini ile yakın ya da biraz daha yüksek bir fiyatla çıkması beklenebilir.