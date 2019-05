HTC One Mini resmi olarak lanse edildi: 4.3-inç ekran, Snapdragon 400 ve 1GB RAM

HTC bugün yaptığı resmi açıklamayla One Mini modelini duyurdu. Daha önce ortaya atılan teknik özellik iddialarının büyük oranda doğru çıktığı akıllı telefon, tasarım olarak ödüllü One modelinin minyatürize edilmiş versiyonu olarak düşünülebilir. Apple iPhone 5 gibi ince ve uzun bir form faktöre sahip akıllı telefon, ilk defa abisi One'da gördüğümüz önemli teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan One Mini, ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi ve Adreno 305 GPU'sundan alıyor. Yani ham performans ve oyun yetenekleri açısından One Mini'nin abisi One modelinden önemli oranda yavaş olacağını söyleyebiliriz.

Çok uzun süre 2GB RAM ile geleceği öne sürülen ancak 1GB RAM ile lanse edilen HTC One Mini, 16GB depolama kapasitesine sahip. Daha fazlasını isteyenler için üzerinde microSD kart slotu da bulunan telefon, UltraPixel kamera teknolojisini de üzerinde barındırıyor. 1/3" sensör boyutuna sahip kameranın, One modelinin kamerasına yakın sonuçlar vereceği tahmin ediliyor. 1080p HDR video kaydı desteği de sunan ana kameraya ek olarak telefonun ön kısmında ise 1.6MP çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. 1800mAh kapasiteli pilden güç alan HTC One Mini, yazılım tarafında ise Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Sense 5 arayüzünü taşırken, Blinkfeed ve Boom Sound gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Gümüş ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeği ile Ağustos ayında pazara girecek telefonun Türkiye'ye ise Eylül ayında gelmesi beklenirken, fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.