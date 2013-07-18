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HTC One Mini resmi olarak lanse edildi: 4.3-inç ekran, Snapdragon 400 ve 1GB RAM

5 yıl
2,7b
1
131
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One Mini resmi olarak lanse edildi: 4.3-inç ekran, Snapdragon 400 ve 1GB RAM
HTC bugün yaptığı resmi açıklamayla One Mini modelini duyurdu. Daha önce ortaya atılan teknik özellik iddialarının büyük oranda doğru çıktığı akıllı telefon, tasarım olarak ödüllü One modelinin minyatürize edilmiş versiyonu olarak düşünülebilir. Apple iPhone 5 gibi ince ve uzun bir form faktöre sahip akıllı telefon, ilk defa abisi One'da gördüğümüz önemli teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan One Mini, ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi ve Adreno 305 GPU'sundan alıyor. Yani ham performans ve oyun yetenekleri açısından One Mini'nin abisi One modelinden önemli oranda yavaş olacağını söyleyebiliriz.
Çok uzun süre 2GB RAM ile geleceği öne sürülen ancak 1GB RAM ile lanse edilen HTC One Mini, 16GB depolama kapasitesine sahip. Daha fazlasını isteyenler için üzerinde microSD kart slotu da bulunan telefon, UltraPixel kamera teknolojisini de üzerinde barındırıyor. 1/3" sensör boyutuna sahip kameranın, One modelinin kamerasına yakın sonuçlar vereceği tahmin ediliyor. 1080p HDR video kaydı desteği de sunan ana kameraya ek olarak telefonun ön kısmında ise 1.6MP çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. 1800mAh kapasiteli pilden güç alan HTC One Mini, yazılım tarafında ise Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Sense 5 arayüzünü taşırken, Blinkfeed ve Boom Sound gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Gümüş ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeği ile Ağustos ayında pazara girecek telefonun Türkiye'ye ise Eylül ayında gelmesi beklenirken, fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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selmand 5 yıl en beğenilen KalemKolik
ScAnMaN

Ram 2gb değilse alinmaz kusura bakmasinlar sonuçta 1000tlden aşaği fiyat çekmeyecekler.

yani gereksiz bir telefon olmuş

4 çekirdeğin standart olduğu günümüzde bunun çıkacağı paraya nexus 4 alınır.

bu telefonu ezer geçer.

bu lg nexus a reklam yapmamakla gerçekden çok büyük aptallık ediyor...
ScAnMaNRam 2gb değilse alinmaz kusura bakmasinlar sonuçta 1000tlden aşaği fiyat çekmeyecekler.yani gereksiz bir telefon...
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labirent300a 5 yıl
en az 1000 lira olacak fiyatı bunun yerine nexus 4 alınır 4 çekirdekli işlemci 2 gb ram hemde htc nin kullanıcı verem eden güncelleme politikasından uzak durmuş olursunuz.
en az 1000 lira olacak fiyatı bunun yerine nexus 4 alınır 4 çekirdekli işlemci 2 gb ram hemde htc nin kullanıcı verem eden güncelleme politikasından uzak durmuş...
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Dexter61 5 yıl
Cihazı çıkar bir tane güncelleme ya gelir ya gelmez alacakların aklında bulunsun... Bu tür ara modeller beş para etmez.
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DH Misafiri 5 yıl
xperia L tek el için en uygun dün teknosa bütün modelleri inceledm en kaliteli görüntü tek el kullanıma en uygun o almadan önce bakmanızı tavsiye ederim ama kamera kalitesi bi nokia değil yani 8mp ama nokia 5mp ye anca rakip olur ben foto cekmedgmden onu alcam bu yüzden boyut tartşmayn 800 lira fyatıda uygun
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bekemyigit 5 yıl
bu telefon 1400 liradan aşağı gelmez isveçte bile 1350 lira siz düşünün yani bu telefon bu fiyata alınmaz.
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tommyvercetti07 5 yıl
Htc One Mini Almanya'da 430 Euro. düz bi hesaplamayla 1100 lira. Burda verginin de binmesiyle 1300 liradan aşağı çıkmaz.
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byJuck 5 yıl
one mini mi yoksa one mi ?
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euzun72 5 yıl
Çok pahalı gelecek mini özelliklerine göre. S4 mini tercih edilecektir genelde. Nexus ancak buralar da bol bol takılıp root rom ile uğraşanların tercihi olur. Standart kullanıcı Samsung bilir Htc bilir Sony bilir. Ram'ına Rom'una guncellemesine bakmaz dolayısıyla bu bakışla S4 mini veya One mini 1000TL civarında olduklarında alınabilir olurlar.
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tommyvercetti07 5 yıl
1 GB Android için yeterli değil diyorsunuz ama adı üstünde bu telefon mini. bu telefonu alan güncelleme beklemesin ki büyük ihtimalle 4.2.2 ile gelir bu cihaz. zaten güncelleme yeni özellikler getirmedikçe sistemi yavaşlatmak ve boğmak dışında hiç bir işe yaramaz. bu benim düşüncem.
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IDiamond 5 yıl
Htc'nin yaptığı ürünlere sempati duyuyorum ama şu donanıma 1300 - 1400 tl vermek yazık be kardeşim.
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aliofage 5 yıl
weneorn
aliofage
labirent300a en az 1000 lira olacak fiyatı bunun yerine nexus 4 alınır 4 çekirdekli işlemci 2 gb ram hemde htc nin kullanıcı verem eden güncelleme politikasından uzak durmuş olursunuz.
Kardeşim nasıl bir kullanıcı kitlesisiniz anlamadım +13 kişi de beğenmiş bu yorumu. Nexus4 4.7 s4mini 4.3. Bu iki telefonu hangi akla karşılaştırıyorsunuz? S4miniyle S3ü de karşılaştırıp abi S3 alınır deyin de tam olsun bari.
Sözünü balla kesiyorum. Kasalarının aralarındaki boyut farkı 1.9mm(bak cm değil mm)
...

Yuh yani o kadar bu forumu takip ediyorsunuz ve hala yanlış bilgi veriyorsunuz.
Ben anlatamadım galiba araştırma yapmasını bilmeyenler için ilkokul tarzında açıklayayım:
HTC one mini Genişliği: 63.2 mm
Nexus4 Genişliği: 68.7 mm
Galaxy S4 (Mini Değil) Genişliği: 69.8 mm
Şimdi neyle neyi kıyasladığınızı görüyor musunuz.
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weneorn 5 yıl aliofage
aliofage

weneorn

aliofage
labirent300a en az 1000 lira olacak fiyatı bunun yerine nexus 4 alınır 4 çekirdekli işlemci 2 gb ram hemde htc nin kullanıcı verem eden güncelleme politikasından uzak durmuş olursunuz.
Kardeşim nasıl bir kullanıcı kitlesisiniz anlamadım +13 kişi de beğenmiş bu yorumu. Nexus4 4.7 s4mini 4.3. Bu iki telefonu hangi akla karşılaştırıyorsunuz? S4miniyle S3ü de karşılaştırıp abi S3 alınır deyin de tam olsun bari.
Sözünü balla kesiyorum. Kasalarının aralarındaki boyut farkı 1.9mm(bak cm değil mm)
...


Yuh yani o kadar bu forumu takip ediyorsunuz ve hala yanlış bilgi veriyorsunuz.
Ben anlatamadım galiba araştırma yapmasını bilmeyenler için ilkokul tarzında açıklayayım:
HTC one mini Genişliği: 63.2 mm
Nexus4 Genişliği: 68.7 mm
Galaxy S4 (Mini Değil) Genişliği: 69.8 mm

Şimdi neyle neyi kıyasladığınızı görüyor musunuz.

Vermişken bari kalınlıklarını da ver. Yarım cm geniş ama az da olsa daha ince nx4. İki eline al telleri, iki elin arasında 5-6cm mesafe olsun bak bakalım farkı gözün seçiyor mu(boyut farkını). Aynı şekilde cebine koy iki telide bakalım farkı söyleyebilir misin hangisi hangisi diye. Fakat iş diğer şeylere gelince muhtemelen daha ucuza(indirimle 1000tl nx4 kliksada falan oluyor) alacağın nx4 ile one mini arasındaki ekran boyutu farkı, performans ve güncellenebilme farklarına bak bir. Daha nasıl basit açıklayabilirim bilmiyorum. Ha şekli güzel 6-7 ay kullanır hevesimi alınca satarım diyorsan one mini al...
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aliofage 5 yıl
labirent300a
en az 1000 lira olacak fiyatı bunun yerine nexus 4 alınır 4 çekirdekli işlemci 2 gb ram hemde htc nin kullanıcı verem eden güncelleme politikasından uzak durmuş olursunuz.

Kardeşim nasıl bir kullanıcı kitlesisiniz anlamadım +13 kişi de beğenmiş bu yorumu. Nexus4 4.7" s4mini 4.3". Bu iki telefonu hangi akla karşılaştırıyorsunuz? S4miniyle S3'ü de karşılaştırıp abi S3 alınır deyin de tam olsun bari.
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weneorn 5 yıl aliofage
aliofage

labirent300a

en az 1000 lira olacak fiyatı bunun yerine nexus 4 alınır 4 çekirdekli işlemci 2 gb ram hemde htc nin kullanıcı verem eden güncelleme politikasından uzak durmuş olursunuz.


Kardeşim nasıl bir kullanıcı kitlesisiniz anlamadım +13 kişi de beğenmiş bu yorumu. Nexus4 4.7" s4mini 4.3". Bu iki telefonu hangi akla karşılaştırıyorsunuz? S4miniyle S3'ü de karşılaştırıp abi S3 alınır deyin de tam olsun bari.


Sözünü balla kesiyorum. Kasalarının aralarındaki boyut farkı 1.9mm(bak cm değil mm)
...
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FIRAT_G_ 5 yıl
çöp
:D
not: bu yoruma çok gülmüştüm birde ben yazayım dedim.
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Chrstr 5 yıl
Arkadaslar siz ne sacmaliyorsunuz ya hersey rammi cpunun 0.2ghz hizli olmasimi ?? telefonda onemli olan islevsellik ve kullanici deneyimidir yani tasarimdir malzeme kalitesidir ekrandir arayuzdur yenilikci ozelliklerdir diger telefonlardan onu farli kilan seylerdir sonucta hep o telefonu elinizde tutacaksiniz hep o telefonun ekranina bakacaksiniz millet hep o telefonu gorucek hep o telefonun arayuzunu kullanacaksiniz vs vs.. valla kimse kusura bakmasin s4 miniye 1200tl verecegime 1400tl verir bunu alirim daha iyi. dusuncelerimi yazdim lutfen saygili olunuz...
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mete445 5 yıl
HTC, One'daki kasa açıklığı problemini kenarılara plastik şerit koyarak çözmeye çalışmış telefon yekpare kasa görünümünü kaybetmiş
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