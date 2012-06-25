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HTC One S, 1.7GHz hızındaki işlemcisi ile Türkiye'de

6 yıl
16,1b
1
75
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One S, 1.7GHz hızındaki işlemcisi ile Türkiye'de
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HTC'nin merakla beklenen yeni telefonu One S, Vodafone tarafından Türkiye pazarına sunuldu. One ailesinin ortanca modeli olan One S, Türkiye pazarına 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S3 işlemcisiyle giriş yapıyor ve ülkemiz için resmi olarak bu hızda çalışan ilk telefon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 
28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 1.5GHz hızındaki Snapdragon S4 işlemcili orjinal model ile kıyaslandığında ülkemizde pazara sunulan One S modelinin, kullanılan işlemci dışında herhangi bir farklılığa sahip olmadığını söyleyebiliriz.  
Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon S4 işlemcisine gelen yoğun talep ve ortaya çıkan kıtlık durumunun, tasarımı büyük beğeni kazanan One S'in pazar başarısına engel olmasını istemeyen HTC, Snapdragon S3 işlemcisiyle donatılmış One S versiyonunu Türkiye ile birlikte pek çok farklı ülkede satışa sunarak elini güçlendirmeyi hedefliyor.
Peki HTC One S'te kullanılan işlemciler arasında ne gibi farklar var. Temel olarak iki farklı işlemci jenerasyonundan bahsedebiliriz. 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4, Qualcomm adına yeni jenerasyonu temsil ediyor. ARM Cortex-A9 tasarımı üzerinde çok sayıda değişiklik ve yeni özellik eklemesiyle  oluşturulan Krait mimarisinin güç verdiği  işlemci, 28nm üretim teknolojisi sayesinde sınıfındaki en verimli platform.
Snapdragon S3 işlemcisi ise, Qualcomm'un eski nesil Scorpion işlemci çekirdeğini temel alıyor. Bu çekirdeğin arkasında ise özelleştirilmiş ve ekstra geliştirimeler ile güçlendirilmiş ARM Cortex-A8 tasarımı yer almakta. Mimari kaynaklı performans farklarının kullanıcıları mağdur etmesini istemeyen HTC, Snapdragon S3'ün çalışma frekansını 1.7GHz'e çıkartarak Snapdragon S4 ile kıyaslandığında mimari kaynaklı performansı farkını daha yüksek çalışma frekansı ile tolere etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Daha yüksek saat hızı kuşkusuz performans anlamında etki edecektir ancak bir de işin güç tasarruf boyutu var.
Snapdragon S4 işlemcisi 28nm fabrikasyon süreciyle geliştirilirken, Snapdragon S3 işlemcisi ise 40nm üretim sürecine sahip. Aradaki bu farka ek olarak 200MHz daha hızlı çalışan Snapdragon S3 İşlemcisinin daha fazla pil tüketmesine neden olacaktır. Tüm bunlara ek olarak GPU farkını da eklemek gerekiyor. Snapdragon S4 işlemcisine Adreno 225 grafik yongası eşlik ederken, Snapdragon S3 işlemcisinde ise Adreno 220 bulunuyor. 
Peki Adreno 220 ve Adreno 225 grafik yongaları arasında ne gibi farklılıklar var. Aslına bakılırsa Adreno 225 dramatik anlamda tasarım değişikliğine gidilen bir GPU tasarımı değil. Adreno 220'den farklı olarak Direct3D 9_3 desteği sunan Adreno 225 aynı zamanda 28nm üretim teknolojisinin enerji verimliliği avantajları sayesinde daha yüksek frekansta görev yapıyor. Adreno 220'nin çalışma hızı 266MHz iken, Adreno 225 ise 400MHz. Frekans bazındaki %50 saat hızı artışı performans noktasında da hatırı sayılır fark yaratıyor. 
Platform bazındaki farklılıkları anlattıktan sonra Vodafone tarafından ülkemizde RED paketleri ile sunulan HTC One S'in diğer özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla gelen telefona 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ekran piksel yoğunluğu 256ppi olan One S, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile saniyede 30 kare hızında olmak üzere Full HD video kaydı yapabiliyor, eş zamanlı fotoğraf/video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Peki HTC One S hangi tarifelerler sunuluyor, işte detaylar;
HTC One S, 1.7GHz hızındaki işlemcisi ile Türkiye'de
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exoss 6 yıl en beğenilen
buda 3. sınıf ülke olduğumuzun tescilli halidir . hayırlı olsun
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Firaristt 6 yıl
En uygun haliyle yani Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tafiesiyle birlikte alınca bile 2832TL yapıyor..9.5TL'e Vodafone FreeZone'dan 500MB'lık Cepnet alrım, Galaxy S3'ün kayıtlı olanını 1500TL'e alsak 20TL'lik de konuşma-mesajlaşma paketi alsak aylık 29.5TL fatura ve Galaxy S3'ümüz olur üstüne 624TL kalır. Tepe tepe de kullanılır yani...Galaxy S3'ü örnek olarak verdim. Bu cihaz One S, One X olursa fiyat daha da düşer yani... Operatörlerin telefon satarkenhem tarifeden hem telefondan kar elde etmesine uyuz oluyorum. Devletin vergileri devlete soyguncu dedirtiyor, firmaların koyduğu kar firmalara soyguncu dedirtiyor. Pardon biz yanlış geldik herhalde soyuncuların arasındayız...
En uygun haliyle yani Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tafiesiyle birlikte alınca bile 2832TL yapıyor..9.5TL'e Vodafone FreeZone'dan 500MB'lık Cepnet alrım, Galaxy...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Mr. Jingles 6 yıl
1650 mAh batarya zaten zar zor yeterken bir de kalkıp 1.7 GHz yapıyorlar. Bu cihazda fena halde pil ömrü problemi olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
aylardır akıllı telefonları incelemekteyim.Çok pahalı araştırmak lazımdı.Telefon satan çok değerli arkadaşlarımda var.Hangisini alacağıma bir türlü karar verememiştim.Butün yorumları beynimde toparladıktan sonra htc one s yi almaya karar verdim.Şimdi şarjda yavru kuş sabaha beni bekliyor..
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bwhiteshark 6 yıl
T-Mobile versiyonu vardı Unlocked yaptırdım. TR'deki yazılımı nasıl atabilirim.
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grcim 6 yıl
Nexus ile one s arasinda kaldim one x ise boyutlarindan dolayi ilgimi cekmiyor, nexus ekrani ve menusu harika cok akici
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gallagher2001 6 yıl
4.1 guncellemesi ne oldu yahu hala bir ses yok
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben şuan one s kullnıyorum gerçekten muhteşem çok hızlı S2 den çok daha önde bataryasıda S2 den daha fazla dayanıyor S2 de kullandım ama bu fena telefon herkese öneririm
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar aranızda çok abartanlar var gibime geldı sensatıondan farkı ne kaldıkı diyolar olurmu kardesım bir gir bak kıyasla iki telefonu tek özellık bile geçemıyor one s i dusuncem bu bide arkadaslar şu s4 s3 tartısması nedir ben almayı düşünüyorum alıyımmı sizce param bosuna gitmesin aralarındakı farklar nedır çok aşırı diyecek kadarmı kötü bu s3 bide su soruma cevap verinbe lütfen....YARDIM EDİN
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fz18 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar aranızda çok abartanlar var gibime geldı sensatıondan farkı ne kaldıkı diyolar olurmu kardesım bir gir bak kıyasla iki telefonu tek özellık bile geçemıyor one s i dusuncem bu bide arkadaslar şu s4 s3 tartısması nedir ben almayı düşünüyorum alıyımmı sizce param bosuna gitmesin aralarındakı farklar nedır çok aşırı diyecek kadarmı kötü bu s3 bide su soruma cevap verinbe lütfen....YARDIM EDİN

S4 al derim, one s özel kılan işlemcisi bence,
aslında şahsi fikrim 2012 yılın dada çıkan en iyi telefon diyebilirim one s için, hem güçlü hem şık hemde kaliteli, görebildiğim tek eksiği ekran ise ekran kalitesi :(
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fkfk 6 yıl
paralel ithalTcilar niye getirmiyor bu cihazi?
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-Roland Deschain- 6 yıl
Htc çok gereksiz işler yapıyor. Durmadan cihaz çıkarılmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
700-800 tl ye getirdikleri telefonu tarifesiyle beraber 3000 tl gibi korkunç bir fiyata satmayı hedeflemiş nede olsa ingiliz şirketi resmen adamlar sömürmeye gelmiş hayırlı işler!!! bazıları alıp ön ayak olurlar yazık???
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Guest-F8946C419 6 yıl
Keşke işlemcileri kadar hızlı gelseler Ülkemize..
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Dj_CooL 6 yıl
galaxy s2 ile bu cıhaz arasında kaldım önerınız ?
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Illuminn 6 yıl
HTC 5 yıla batar böyle giderse
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Konungariket Sverige 6 yıl
one s de snapdrogon işlemci var ancak one x in altında eziliyor
ve günümüzde one x + çıktı
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ilkdostun 6 yıl
Bugün 1,5 Ghz lik işlemcisi ile one s imi almış bulunmaktayım. Şuanda kendisi şarj olmakta, sabaha beni bekler :))
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mozeada 6 yıl ilkdostun
ilkdostun

Bugün 1,5 Ghz lik işlemcisi ile one s imi almış bulunmaktayım. Şuanda kendisi şarj olmakta, sabaha beni bekler :))

Kaça vede nerden aldınız öğrenebilirmiyiz 1.5 işlemcili one s i ?
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Aseudra 6 yıl ilkdostun
ilkdostun

Bugün 1,5 Ghz lik işlemcisi ile one s imi almış bulunmaktayım. Şuanda kendisi şarj olmakta, sabaha beni bekler :))

Bizi de bilgilendirirseniz seviniriz.
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Hasanken 6 yıl
iki ayrı işlemciye sahip One S modellerini karşılaştırma videosu hazırlama imkanınız olacak mı? Ya da en azından s3 işlemcili modeli incelerseniz yine kafamızda aradaki farklar şekillenmiş olur.
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mst1903 6 yıl
HERKEZ KULLANMADAN ELİNE ALMADAN DEMENDEN İŞKEMBEDEN BİŞEYLER YAZIYOR YOK SARJI 3-4 SAAT ANCA GİDER YOK KAZIKLAYACAKLAR FALAN FEŞMEKAN İŞLEMCİSİ BÜYÜK NE İŞE YARAR DEMELER FALAN BÖYLE SAÇMA SAÇMA YORUMLAR YAZACAĞINIZA BIRAKIN KULLANANLAR YAZSINDA BİZDE FİKİR SAHİBİ OLALIM ....
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