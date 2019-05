HTC One S, 1.7GHz hızındaki işlemcisi ile Türkiye'de

HTC'nin merakla beklenen yeni telefonu One S, Vodafone tarafından Türkiye pazarına sunuldu. One ailesinin ortanca modeli olan One S, Türkiye pazarına 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S3 işlemcisiyle giriş yapıyor ve ülkemiz için resmi olarak bu hızda çalışan ilk telefon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 1.5GHz hızındaki Snapdragon S4 işlemcili orjinal model ile kıyaslandığında ülkemizde pazara sunulan One S modelinin, kullanılan işlemci dışında herhangi bir farklılığa sahip olmadığını söyleyebiliriz.

Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon S4 işlemcisine gelen yoğun talep ve ortaya çıkan kıtlık durumunun, tasarımı büyük beğeni kazanan One S'in pazar başarısına engel olmasını istemeyen HTC, Snapdragon S3 işlemcisiyle donatılmış One S versiyonunu Türkiye ile birlikte pek çok farklı ülkede satışa sunarak elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Peki HTC One S'te kullanılan işlemciler arasında ne gibi farklar var. Temel olarak iki farklı işlemci jenerasyonundan bahsedebiliriz. 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4, Qualcomm adına yeni jenerasyonu temsil ediyor. ARM Cortex-A9 tasarımı üzerinde çok sayıda değişiklik ve yeni özellik eklemesiyle oluşturulan Krait mimarisinin güç verdiği işlemci, 28nm üretim teknolojisi sayesinde sınıfındaki en verimli platform.

Snapdragon S3 işlemcisi ise, Qualcomm'un eski nesil Scorpion işlemci çekirdeğini temel alıyor. Bu çekirdeğin arkasında ise özelleştirilmiş ve ekstra geliştirimeler ile güçlendirilmiş ARM Cortex-A8 tasarımı yer almakta. Mimari kaynaklı performans farklarının kullanıcıları mağdur etmesini istemeyen HTC, Snapdragon S3'ün çalışma frekansını 1.7GHz'e çıkartarak Snapdragon S4 ile kıyaslandığında mimari kaynaklı performansı farkını daha yüksek çalışma frekansı ile tolere etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Daha yüksek saat hızı kuşkusuz performans anlamında etki edecektir ancak bir de işin güç tasarruf boyutu var.

Snapdragon S4 işlemcisi 28nm fabrikasyon süreciyle geliştirilirken, Snapdragon S3 işlemcisi ise 40nm üretim sürecine sahip. Aradaki bu farka ek olarak 200MHz daha hızlı çalışan Snapdragon S3 İşlemcisinin daha fazla pil tüketmesine neden olacaktır. Tüm bunlara ek olarak GPU farkını da eklemek gerekiyor. Snapdragon S4 işlemcisine Adreno 225 grafik yongası eşlik ederken, Snapdragon S3 işlemcisinde ise Adreno 220 bulunuyor.

Peki Adreno 220 ve Adreno 225 grafik yongaları arasında ne gibi farklılıklar var. Aslına bakılırsa Adreno 225 dramatik anlamda tasarım değişikliğine gidilen bir GPU tasarımı değil. Adreno 220'den farklı olarak Direct3D 9_3 desteği sunan Adreno 225 aynı zamanda 28nm üretim teknolojisinin enerji verimliliği avantajları sayesinde daha yüksek frekansta görev yapıyor. Adreno 220'nin çalışma hızı 266MHz iken, Adreno 225 ise 400MHz. Frekans bazındaki %50 saat hızı artışı performans noktasında da hatırı sayılır fark yaratıyor.

Platform bazındaki farklılıkları anlattıktan sonra Vodafone tarafından ülkemizde RED paketleri ile sunulan HTC One S'in diğer özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla gelen telefona 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ekran piksel yoğunluğu 256ppi olan One S, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile saniyede 30 kare hızında olmak üzere Full HD video kaydı yapabiliyor, eş zamanlı fotoğraf/video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Peki HTC One S hangi tarifelerler sunuluyor, işte detaylar;