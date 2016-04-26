HTC One S9 duyuruldu

HTC’nin ay ortasında yeni amiral gemi modeli HTC 10 akıllı telefonunu duyurmasının üzerinden kısa bir süre geçmişti ki, firma sürpriz yaparak yeni bir üst seviye model daha tanıttı. HTC One S9, biraz daha orta seviyeye yakın donanım taşıyor.

5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan HTC One S9, Helio X10 yonga setinden gücünü alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti, beraberinde 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimini getiriyor. 2GB LPDDR3 RAM ile birlikte, cihazın fiyatına göre iyi bir performans sergileyeceğini söyleyemeyiz.

Arka tarafta 13MP çözünürlüğünde OIS destekli bir kamera barındıran modelin ön kısmında da Ultrapixel bir kamera yer alıyor. 10mm kalınlık içerisine; 2840mAh kapasiteli bir batarya ve 16GB kapasite sığdırılmış. Cihaz Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

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Geçen yılın tasarım çizgilerini benimseyen model, metal kasa barındırıyor. Ön panelde çift BoomSound hoparlör dikkat çekiyor. Fiziksel Home tuşu veya parmak izi okuyucusuna yer verilmemiş.

HTC One S9 modeli, 500 Avro fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa sunulacak. Donanım göz önüne alındığında, fiyat oldukça yüksek. Fiyat göz önüne alındığında ise donanım oldukça düşük kalıyor. Bakalım HTC, bu fiyatlandırma ile One S9 modelinden ne kadar başarı elde edebilecek.