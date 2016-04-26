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HTC One S9 duyuruldu

Bir süredir üst düzey akıllı telefonlarında daha yenilikçi bir çizgi belirleyen HTC, sürpriz bir hamle ile geçmişten izler taşıyan yeni bir akıllı telefon lanse etti.
3 yıl
9,5b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin ay ortasında yeni amiral gemi modeli HTC 10 akıllı telefonunu duyurmasının üzerinden kısa bir süre geçmişti ki, firma sürpriz yaparak yeni bir üst seviye model daha tanıttı. HTC One S9, biraz daha orta seviyeye yakın donanım taşıyor.

5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan HTC One S9, Helio X10 yonga setinden gücünü alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti, beraberinde 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimini getiriyor. 2GB LPDDR3 RAM ile birlikte, cihazın fiyatına göre iyi bir performans sergileyeceğini söyleyemeyiz.

Arka tarafta 13MP çözünürlüğünde OIS destekli bir kamera barındıran modelin ön kısmında da Ultrapixel bir kamera yer alıyor. 10mm kalınlık içerisine; 2840mAh kapasiteli bir batarya ve 16GB kapasite sığdırılmış. Cihaz Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Meizu’dan 90$’a akıllı telefon"

Geçen yılın tasarım çizgilerini benimseyen model, metal kasa barındırıyor. Ön panelde çift BoomSound hoparlör dikkat çekiyor. Fiziksel Home tuşu veya parmak izi okuyucusuna yer verilmemiş.

HTC One S9 modeli, 500 Avro fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa sunulacak. Donanım göz önüne alındığında, fiyat oldukça yüksek. Fiyat göz önüne alındığında ise donanım oldukça düşük kalıyor. Bakalım HTC, bu fiyatlandırma ile One S9 modelinden ne kadar başarı elde edebilecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-S9-is-official-a-new-mid-ranger-with-a-few-surprises_id80526 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasan.sonus 3 yıl en beğenilen
Xperia X ezer geçer bunu. Metal kasa, 5' Full HD ekran ve stereo hoparlör aynı. Sony de 13 ön 23 arka kamera,daha ince kasa, snapdragon 650, 3gb ram ve 32 gb hafıza artısı var. Neden gidip kasım kasım kasılan Helio X10 a para vereyim?
Xperia X ezer geçer bunu. Metal kasa, 5' Full HD ekran ve stereo hoparlör aynı. Sony de 13 ön 23 arka kamera,daha ince kasa, snapdragon 650, 3gb ram ve 32 gb ha...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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acmtncy 3 yıl
Bu ekran/çerçeve oranı ve 10mm olması telefonu külçe gibi yapıyor. Altın rengine de boyamışlar. Fiyat ondan yüksek sanırım.
HTC hala akıllanmamış.
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Dexter Morgan 3 yıl
Çerçeveye bak
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Çok iyi olur valla
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caneycaney 3 yıl
hala o ekranın altına htc yazıp oradaki alanı kullanıcıdan çalıyorlar

bunlar tasarım özürlü yeminlen almam aldırmam bu tasarımla
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Osmanersahinnn 3 yıl
Bunlar ... Mi geciyo insanlarla ?
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levent1994 3 yıl
HTC yine bildigimiz gibi, cok yiyip az süt veren inekler gibi....
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Roark 3 yıl
aynı çerçevenin daha fazlası zenfone 2 de var ama altta bant gibi bişey çekmişler diye göze batmıyor. bilmeden konuşanların mekanı oldu buralar.
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DH Misafiri 3 yıl
"Çerçeveye bak" diyen arkadaş bence bakma kör olursun. !!!
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PeYLeR. 3 yıl
elde kalan m9 kasalarının israf edilmeyip kullanılması.
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Guest-5E274E432 3 yıl
teknokaptan
Yazik bu firma batmaya mustahak

Daha öne öyle demiyordun
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diplomalıamele 3 yıl
telefon değil çerçeve bu
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kadirirdem 3 yıl
isteseler bu kadar kötü tasarım yapamazlar...
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UML 3 yıl
Donanım göz önüne alındığında, fiyat oldukça yüksek. Fiyat göz önüne alındığında ise donanım oldukça düşük kalıyor.


Haberi uzatmak için mi aynı şeyi farklı cümlelerle ifade etmeye çalışmış burda editör
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