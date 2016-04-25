Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu’dan 90$’a akıllı telefon

Yıla giriş seviyesi M3 Note ve amiral gemisi PRO 6 akıllı telefonları ile başlayan Çinli Meizu, yoluna popüler M serisi ile devam ediyor. Sadece 90$ fiyat etiketine sahip Meizu M3 resmiyet kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçmiş yıllarda 100$ bandı dendiği zaman pek çok özelliği kırpılmış ve zayıflatılmış akıllı telefonlar akla gelirdi. Bugün ise, 100$ seviyesinde iddialı donanımlara sahip akıllı telefonlar görüyoruz. Buna bir örnek de Meizu’dan geliyor.

Meizu M3

Firmanın popüler M serisinin yeni üyesi Meizu M3, giriş seviyesinde tüketiciyi cezbedecek önemli özelliklerle geliyor. 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip olan cihaz, yeni tanıtılan MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor.

Yonga setinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.5GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1GHz saat hızında çalışıyor. Beraberinde ise 2 çekirdekli 350MHz seviyesinde çalışan Mali-T860 grafik birimi geliyor. 3GB RAM ile birlikte, Meizu M3 modeli sınıfında iyi bir performans sergileyecek.

Cihazın diğer bir önemli özelliği, depolama belleğinin eMMC 5.1 standardı ile desteklenmesi. Bu sayede, yazma hızlarında 125MB/s, okuma hızlarında da 250MB/s değerleri yakalanabiliyor. Sistemin akıcılığı için önemli bir destek olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Meizu Pro 6 resmileşti"

Meizu M3 modelinde; faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2870mAh kapasiteli batarya, Cat. 6 LTE modem, parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu, plastik gövde tasarımı gibi özellikler yer alıyor. İşletim sistemi tarafında ise Alibaba’nın modifiye Android işletim sistemi YunOS ve üzerinde çalışan Flyme OS 5.1 arayüzü kullanılıyor.

Cihaz iki farklı versiyon ile gelecek. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasiteli versiyon 92$ civarında. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile satılan versiyon ise 123$. Ön siparişler Çin’de başlamış durumda ancak e-ticaret işletmecileri stokları hızlı tükettiği için bu fiyatlara bulmak pek mümkün olmuyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-Meizu-M3-is-official-with-super-fast-memory-chip-and-sub-100-price-tag_id80489 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Adamlar tr parasıyla 270 tl ye 2 gb ramli telefon satıyor vestel 649 tlye 1 gb ramli v3 5020 yi satıyor. Tr de telefon üretme sevdasından vazgeçerler inşallah..
Adamlar tr parasıyla 270 tl ye 2 gb ramli telefon satıyor vestel 649 tlye 1 gb ramli v3 5020 yi satıyor. Tr de telefon üretme sevdasından vazgeçerler inşallah....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 3 yıl
Şu telefon fiyatlarına bir şekil versinler artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benkimim50 3 yıl
meizu m3 mini anakonusu almayı düşünen yada merak edenler için yardımcı olabilir.
mobile.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl
çin malı mı o?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
150 dolar fiyatı olsa ve ülkemizdeki ekstra vergilerle 600-650TLye falan geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 3 yıl
Son 3 telefonu YunOS ile çıkardı. Telefon güzel de sadece Çince ve İngilizce dilleri var, Play Store de yok. Uluslararası sürüm çıkmaz gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 3 yıl eP_362
eP_362
Son 3 telefonu YunOS ile çıkardı. Telefon güzel de sadece Çince ve İngilizce dilleri var, Play Store de yok. Uluslararası sürüm çıkmaz gibi.

Evet telefonlar kutudan çıktığı anda Google play olmadan ve kurulamadan geliyor fakat kendi marketinden kurulabilen Google installer ile Google servislerinin kurulumu 5 dakika, türkçeleştirilmesi de 5 dakika sürüyor, eğer o fiyattan bulunabilirse, şuan bulunamaz ama ilerde düşer o fiyatlara bir numaralı seçilmesi gereken telefon olmuş. youtu.be/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
10 papelli günleri özledik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill1033 3 yıl
Çinde 270? ise burada da 699? den satışa çıkarılabilir çok rahat. 3gb versiyonu da 799? den satsalar sıraya girerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl
Gpu 350 Mhz nedir ya? Zaten iki çekirdek varken 700 Mhz'den aşağı olmaması gerekirdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
buraya saglam bir stok ve servis destegiyle gelirse evi sat m3 al akımı baslayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl
GM 5plus killer olmuş bu fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Letv firmasinin cikardigi (leeco le2) 2.seri telefonlardan sonra
bomba gibi bir fiyat/performans telefonu daha geliyor.
ayrintilar netlesmedi.cindeki haber sitelerine dustugu anda sizlerle paylasacagim.
Takipte kalin.
ayrica letv firmasi bu aralar 3.5mm jack girisi (kulaklik girisi) ile ilgili pazar arastirmasi yapiyor.belkide onumuzdeki gunlerde cikarmis oldugu 2seri telefonlari ayni donanimla ve bu sefer kulaklik girisiyle piyasaya surme karari alabilir.bekleyip gorucez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3942 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meizu, meizu m3 note ve
4 etiket daha meizu m3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Çernobil’in kazadan 30 yıl sonraki hali Yandex’te 3 yıl NASA, daha çevreci araştırma uçakları geliştirmek istiyor 3 yıl Microsoft’un Android lisans gelirleri azalıyor 3 yıl Dell kurumsal bilgisayarlar ile çalışma ortamlarını geleceğe hazırlıyor 3 yıl ZOTAC’dan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi 3 yıl Facebook yeni bir kamera uygulaması geliştiriyor 3 yıl HTC One S9 duyuruldu 3 yıl Yerli girişim Bundle’ın kullanım oranı artıyor 3 yıl Citroen C6'nın 2017 modeli Çin'de tanıtıldı 3 yıl Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE 3 yıl Tehlikeli Windows 10 açığı gizlice uygulama çalıştırılmasını neden oluyor 3 yıl Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı 3 yıl 79 Dolar’a 11.6inç ekranlı dizüstü bilgisayar 3 yıl iPhone 7 ile Home butonu değişebilir 3 yıl Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor 3 yıl Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor 3 yıl Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği 3 yıl Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı 3 yıl Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda 3 yıl İşte Android'e gelecek yeni özellikler 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu’dan 90$’a akıllı telefon Sonraki Lumia 950 XL alana, Lumia 950 bedava 3 yıl Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı 3 yıl Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi 3 yıl Samsung Gear S3 Eylül'de tanıtılacak, lüks versiyon 2017'de 3 yıl Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 3 yıl GDDR5X destekli Nvidia GP104-400 çekirdeği de sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Philips, aydınlatma bölümünü satıyor 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor 3 yıl Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir 3 yıl Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor 3 yıl Xiaomi Mi Band 2 göründü 3 yıl Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı 3 yıl iPhone satışları, 2014 öncesine dönebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim