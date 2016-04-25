Meizu’dan 90$’a akıllı telefon

Geçmiş yıllarda 100$ bandı dendiği zaman pek çok özelliği kırpılmış ve zayıflatılmış akıllı telefonlar akla gelirdi. Bugün ise, 100$ seviyesinde iddialı donanımlara sahip akıllı telefonlar görüyoruz. Buna bir örnek de Meizu’dan geliyor.

Meizu M3

Firmanın popüler M serisinin yeni üyesi Meizu M3, giriş seviyesinde tüketiciyi cezbedecek önemli özelliklerle geliyor. 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip olan cihaz, yeni tanıtılan MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor.

Yonga setinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.5GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1GHz saat hızında çalışıyor. Beraberinde ise 2 çekirdekli 350MHz seviyesinde çalışan Mali-T860 grafik birimi geliyor. 3GB RAM ile birlikte, Meizu M3 modeli sınıfında iyi bir performans sergileyecek.

Cihazın diğer bir önemli özelliği, depolama belleğinin eMMC 5.1 standardı ile desteklenmesi. Bu sayede, yazma hızlarında 125MB/s, okuma hızlarında da 250MB/s değerleri yakalanabiliyor. Sistemin akıcılığı için önemli bir destek olduğunu söyleyebiliriz.

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Meizu M3 modelinde; faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2870mAh kapasiteli batarya, Cat. 6 LTE modem, parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu, plastik gövde tasarımı gibi özellikler yer alıyor. İşletim sistemi tarafında ise Alibaba’nın modifiye Android işletim sistemi YunOS ve üzerinde çalışan Flyme OS 5.1 arayüzü kullanılıyor.

Cihaz iki farklı versiyon ile gelecek. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasiteli versiyon 92$ civarında. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile satılan versiyon ise 123$. Ön siparişler Çin’de başlamış durumda ancak e-ticaret işletmecileri stokları hızlı tükettiği için bu fiyatlara bulmak pek mümkün olmuyor.