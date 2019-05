HTC One X+, O2'nin broşüründe görüntülendi

HTC'nin üst düzey modeli One X'in güncellemiş versiyonu olması beklenen One X+, İngiltere'de faaliyet gösteren mobil operatör O2'nin hazırlamış olduğu broşür sayesinde gün yüzüne çıktı.





One X+ ile ilgili detayların ve bir görselin yer aldığı broşür; cihazın teknik detayları, tasarımı ve fiyatlandırması hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tasarımsal anlamda One X modeline göre çok fazla farklılık içermeyen One X+'te işlemci hızının 1.7 GHz'e çıkarıldığı görünürken, yine dört çekirdekli bir işlemciye yer veriliyor. Kullanıcılara 64 GB'lık bir depolama alanı sunacak olan One X+'ta buna ek olarak 25 GB'lık ücretsiz bir Dropbox alanının da cihaz ile birlikte sunulacağı görülüyor. Ayrıca, cihazın 8 megapiksellik bir kameraya sahip olduğu ve One X'te olduğu gibi Beats Audio ses çözümlerini sunacağı da belirtilmiş durumda.





Android 4.1 Jelly Bean yüklü olarak geleceği belirtilen HTC One X+'ın İngiltere fiyatlandırmasının yaklaşık 480 pound olacağı da broşürde yer alan detaylar arasında.

http://www.gsmarena.com/htc_one_x_makes_an_appearance_in_an_o2_uk_brochure_-news-4868.php