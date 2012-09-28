Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X+, O2'nin broşüründe görüntülendi

6 yıl
3,1b
1
30
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin üst düzey modeli One X'in güncellemiş versiyonu olması beklenen One X+, İngiltere'de faaliyet gösteren mobil operatör O2'nin hazırlamış olduğu broşür sayesinde gün yüzüne çıktı.

One X+ ile ilgili detayların ve bir görselin yer aldığı broşür; cihazın teknik detayları, tasarımı ve fiyatlandırması hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tasarımsal anlamda One X modeline göre çok fazla farklılık içermeyen One X+'te işlemci hızının 1.7 GHz'e çıkarıldığı görünürken, yine dört çekirdekli bir işlemciye yer veriliyor. Kullanıcılara 64 GB'lık bir depolama alanı sunacak olan One X+'ta buna ek olarak 25 GB'lık ücretsiz bir Dropbox alanının da cihaz ile birlikte sunulacağı görülüyor. Ayrıca, cihazın 8 megapiksellik bir kameraya sahip olduğu ve One X'te olduğu gibi Beats Audio ses çözümlerini sunacağı da belirtilmiş durumda.

Android 4.1 Jelly Bean yüklü olarak geleceği belirtilen HTC One X+'ın İngiltere fiyatlandırmasının yaklaşık 480 pound olacağı da broşürde yer alan detaylar arasında.

http://www.gsmarena.com/htc_one_x_makes_an_appearance_in_an_o2_uk_brochure_-news-4868.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
HTC ONE x + 1,395.63 lira + KDV + ÖTV + Aracılar + + = Türkiye fiyatı, paha biçilemez.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Zamanında biz Sensation kullanıcılarına attığı kazığın aynısını One X kullanıcılarına atıyor. Sen adam olmayacaksın HTC.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dokuzcanlicanavar 6 yıl
Önümüzdeki sene yeni amiral telefonunu çıkarana kadar 3-5 tane daha One X plus plus çıkarır HTC. Tasarımı güzel arayüzü güzel ama tam bir kullanıcı düşmanı HTC..
sürekli 1 ay sonra elimdeki ürünün daha iyisini satışa sunacaksan neden seni seçeyim HTC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataberk36ex 6 yıl
htc one x alacaktım bu haberle bekleyeyim dedim birde yorum var htc nin kazığı diye telefon bu altın gibi alınıp satılıyormu sürekli alırsın kullanırsın illa en üst medelimi kullanmak zorunda insanlar ben hala 4 çekirdeğin nimetlerini görmeden yok üst model alt model demenin bi mantığı yok
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 6 yıl
one x sahipleri için bu cihaza geçmeyi gerektirecek neden göremiyorum

haa ram 2 gb olsa idi ..1080p ekran

oh misss


one x 5 iyi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Arkadaş bana mı birşey oldu yahu, şu haberin sevinciyle sabahtan beridir telefon ile ilgili haberleri okuyup duruyorum. Vallahi geldiği gün one x'i aldığım gibi bunu da alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 6 yıl
tegra3+ 28nm üretim teknolojisiyle üretildi 45nmlik orijinal tegra3 gibi batarya ve (varsa) ısınma sorunları çıkarmayacaktır. ama batarya daha yüksek olsa tabi daha iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


boşverin + 'ı

Rumored specifications for the HTC One X5 include a quad-core Snapdragon S4 Pro chipset, and a 5-inch 1080p display. The device's screen should easily top what is already being offered in the Android market






christianpost.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 6 yıl
Temcit pilavı+
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkt 6 yıl
Arkadaşlar bilgi kesin batarya 1800'den fazla olucak ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lee-on! 6 yıl
Isınma sorunu giderse ve batarya kapasitesi artarsa; Onex zaten iyiydi, daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 6 yıl
Batarya hakkinda bilgi? Kalsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
damlıyor yine saçma sapan boş yorum yapanlar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhyorumcusu 6 yıl
Her yeni telefon çıkıp fiyatı açıklandığı bu Türkiye'ye gelince çok pahalı olur diye tahmin yürütmenin ne manası var? Zaten bunu herkes biliyor. Önce bir gelsin de fiyatı netleşsin sonra konuşursunuz.Alma niyeti olanlar da pahalıysa almaz zaten. Telefonun diğer teknik özellikleri üzerine yorum yapmak faydalı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Zamanında biz Sensation kullanıcılarına attığı kazığın aynısını One X kullanıcılarına atıyor. Sen adam olmayacaksın HTC.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3068 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 24. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" 6 yıl 2si1:Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı 3. Bölüm video 6 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı 2012'deki yenilik ve gelişmeleri değerlendiriyoruz 6 yıl Samsung Galaxy Pocket video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim