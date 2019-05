HTC One X ve Android 4.4 üzerine: Bir telefon, iki farklı SoC ve güncelleme keşmekeşi!

Android tabanlı akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabet, özellikle işletim sisteminin yeni sürümlerini kullanıcılara sunabilmeyle doğrudan ilişkili. Bir telefonun Android işletim sisteminin yeni sürümüne güncellenebilmesi için, telefona güç veren SoC platformunun geliştiricisi tarafından ilgili kaynak kodlarının da telefon üreticisine sağlanması gerekiyor.

Android ekosistemi içerisinde, telefonlarında kendi geliştirdiği işlemciyi etkin bir şekilde kullanabilen tek firmanın Samsung olduğunu biliyoruz. Hatta Samsung bile, LTE uyumlu pazarlar için kendi geliştirdiği işlemciler yerine Qualcomm'un Snapdragon ailesini tercih ediyor çünkü bu işlemcilerde yerleşik LTE desteği kolayca temin edilebilirken Samsung, Exynos işlemci ailesinde, "en azından şu ana" kadar LTE desteğini verebilmiş değil.

Telefon üreticileri arasındaki bu rekabet, ister istemez çip üreticilerine de yansımış durumda. Hatta çip üreticisinin attığı adımlar, telefon üreticisinin piyasadaki performansına olumlu ya da olumsuz anlamında etkiler yapabilir. İşte bu üreticilerden biri olan Nvidia, büyük iddialar ile pazara sunduğu Tegra işlemcileriyle, beklentileri karşılamakta başarılı olamadı.

Her yeni Tegra jenerasyonunu "en hızlısı" diye tanımlayan Nvidia, telefon üreticileri arasında rakipleri kadar yer edinmeyi başaramadı, yer edindiği üreticileri de malesef yarı yolda bıraktı. Neden mi, HTC'nin son yaptığı açıklama Tegra 3 işlemcisi ve kullanıldığı cihaza verdiği zararı dolayısıyla da ortaya çıkan kullanıcı memnuniyetsizliğini gözler önüne seriyor.

HTC'nin geçtiğimiz yıl ki üst seviye akıllı telefon modeli One X, Amerika pazarında Android 4.4 güncellemesini alacak. İşte kritik noktada tam burası. Amerika pazarına sunulan HTC One X, Nvidia Tegra 3 değil Qualcomm'un Snapdragon işlemcisinden gücünü alıyor ve Qualcomm'un bu konudaki çalışamaları ile Android 4.4'ü alacak gibi görünüyor.

Tayvanlı telefon üreticisinin yetkilileri tarafında Reddit üzerinde yapılan paylaşımlara göre, Amerika versiyonu yani Snapdragon işlemcili One X için HTC, Android 4.4 güncellemesini sağlamanın yollarını arıyor, ama Tegra 3'lü One X ve One X+ modelleri malesef bu çalışmanın dışında kalıyor. Öyle zannediyorum ki teknoloji dünyasını merak eden kullanıcılar, madem Tegra 3 için KitKat verilmiyor, peki aynı işlemciyi kullanan Google Nexus 7 ise nasıl güncelleniyor diye soruyordur. İşte bir tuhaflık ta burada karşımıza çıkıyor.

HTC One X ve One X+ modellerinde Tegra 3'ün AP33 ve AP37 versiyonları kullanılırken, Nexus 7'de ise T30 versiyonuna yer veriliyor. T30'un hangi gerekçelerden ötürü Nvidia tarafından daha fazla desteklendiği ise şu aşamada bilinmiyor. Ancak aynı jenerayonda yer alan üç farklı işlemci için farklı yazılım güncelleme politikalarını takip eden Nvidia'nın, bugün neden akıllı telefon pazarında aktif olarak rol alamadığı sorusu netlik kazanıyor olsa gerek.

Tegra 4 platformu, önceki Tegra versiyonlarına kıyasla özellikle performans anlamında daha rekabetçi olsa da, cihaz üreticilerinden ilgi görmedi. Başta LTE desteğinin olmaması ve Nvidia'nın kendi baseband işlemcisini ancak daha düşük donanım özelliklerien sahip bir Tegra 4 versiyonunda (Tegra 4i, Cortex-A15 yerine Cortex-A9r4 ve daha zayıf GPU) daha sonraki bir zaman dilimi içerisinde hazır edebilmesi de platformu iyice zora soktu.

Nvidia'nın son finansal sonuçları da gösteriyor ki, Tegra operasyonunda malesef işler yolunda gitmiyor. Nexus 7 başarı kazanan bir cihazdı ancak diğer taraftan Tegra 3 işlemcisinin kullanıldığı Windows RT işletim sistemli cihazların pazarda ilgi görmemesi malesef durumu daha iyi yapmadı. Hatta Tegra 3'lü Surface RT'nin Microsoft'a neden olduğu 900 milyon dolarlık kayıp, CEO Steve Ballmer'ın şirketten ayrılmasına neden olan olaylar&kararlar silsilesi içerisinde bardağı taşıran son damla olarak gösteriliyor.

Yurtdışı basında son günlerde ortaya çıkan bir başka haber de, Tegra'nın telefon pazarında parlak olmayan kariyerini bir kez daha gündeme getirir nitelikte. Henüz Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile, Tegra K1 ile birlikte Nvidia'nın, akıllı telefonlar yerine Tegra'nın geleceğini tablet ve otomobiller üzerine şekillendireceği ifade ediliyor. Zaten tanıtımı yapılan 5 Watt'lık K1'in o şekilde telefonlara gelmesi de mümkün değildi.

Otomobil pazarındaki boşluğu sezen Nvidia, Tegra ile özellikle WV Grubu'nu yanına alarak önemli başarılara imza atsa da, o tarafta da rekabet giderek artıyor. Intel ve Qualcomm'un pazara olan ilgisi rekabeti değiştirecek gibi görünüyor. Intel'in BMW ile yakınlığı, Qualcomm'un da özellikle 3G-4G konusundaki uzmanlığı ve otomobil üreticilerinin doğrudan internete çıkabilen yeni nesil araçlar üzerindeki arzusundan faydalanacağı söyleniyor.

Tegra'nın geleceği olarak gösterilen tablet pazarı ise giderek zorlaşan bir alan. Pazarın en güçlü ismi olan Apple, kendi geliştirdiği üstelik oldukça güçlü olan işlemcilerini kullanıyor. Keza Samsung da benzer şekilde kendi işlemciler ve Qualcomm ile devam ediyor. Öte taraftan Çinli üreticiler MediaTek, AllWinner ve Rockchip'in yükselişi de Uzakdoğu pazarını Nvidia'ya kapatabilecek gelişmeler olarak gösteriliyor. Özellikle MediaTek'in hızlı yükselişi Qualcomm'u bile tehdit ederken, Nvidia için risk faktörü daha da büyük görünüyor.

Windows RT'nin akıbeti bilinmezken, Intel'in de Android x86 yaklaşımı ve Bay Trail platformu bir başka rekabet unsuru. Bu sene sonu veya gelecek yıl içerisinde tüketici sınıfı ARM işlemcilerini pazara sunacağı düşünülen AMD de rekabete yeni bir boyut getirecek. Bugün Qualcomm'un Adreno GPU'larına zemin oluşturan çalışmaları, birkaç yıl önce satın alınan AMD'nin ilgili bölümünden miras kalmıştı. Günün sonunda Nvidia için gelecek belli ki çok hızlı gelmeyecek zira, Tegra'nın şu anki pozisyonu çok güçlü olmamakla birlikte rekabet giderek artıyor ve şirket eğer devrimsel bir adım atmazsa, kayıplar sürecek gibi görünüyor.