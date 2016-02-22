HTC One X9 global olarak tanıtıldı





HTC'nin orta seviyede premium ürünler sunma stratejisinin önemli bir örneği olan One X9, kısa süre önce Çin'de resmiyet kazanmıştı. Tasarım üzerindeki değişiklikleri ile beğeni toplayan cihazın satış detayları da, MWC 2016 fuarında netliğe kavuştu.





Tasarım





HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan iki önemli değişiklik bulunuyor. Bunlardan birisi logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. İkincisi ise ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmesi ve plastik panel üzerine yerleşmesi. Bu iki değişiklik oldukça beğenilmişti.





Cihazın gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilirken, BoomSound hoparlörler alt ve üst kenarlara bitiştiriliyor. Arka kısımda, Nexus 6P modelinden hatırlayacağımız biçimde, kamera ve flaş için özel bir bölüm tasarlanmış. Cihazın tasarım çizgileri One A9 izlerini taşıyor.





Donanım





HTC One X9 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR 6200 grafik birimi barındıran Helio X10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile geliyor. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğündeki kamera bulunurken, ön kısımdaki kamera orijinalden farklı olarak Ultrapixel kamera yerine 5MP çözünürlüğünde kamera barındırıyor. Ayrıca cihazda RAW fotoğraf çekimi de mümkün hale getirilmiş.





Batarya ve çıkış tarihi





3000mAh kapasiteli çıkarılamayan bir batarya barındıran HTC One X9, kutu içerisinde 5V / 1.5A gücünde bir şarj adaptörü de sunacak. Böylece standart adaptörlerden yüzde 30 daha hızlı şarj olma imkanı elde edilecek. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen cihazın fiyatı 370$ olarak belirlenmiş. Cihaz önümüzdeki haftalarda Çin, Avrupa ve ABD'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-One-X9-is-now-official...-again-5.5-inch-1080p-display-Helio-X10-SoC-13MP-primary-camera_id76924