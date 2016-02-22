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HTC One X9 global olarak tanıtıldı

HTC'nin bu yıl ki akıllı telefon modellerinde sık sık izlerine rastlayacağımız One X9 modeli, MWC 2016 fuarında da global lansman için bir kez daha sahneye çıktı.
3 yıl
5,7b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One X9 global olarak tanıtıldı


HTC'nin orta seviyede premium ürünler sunma stratejisinin önemli bir örneği olan One X9, kısa süre önce Çin'de resmiyet kazanmıştı. Tasarım üzerindeki değişiklikleri ile beğeni toplayan cihazın satış detayları da, MWC 2016 fuarında netliğe kavuştu.

Tasarım

HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan iki önemli değişiklik bulunuyor. Bunlardan birisi logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. İkincisi ise ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmesi ve plastik panel üzerine yerleşmesi. Bu iki değişiklik oldukça beğenilmişti. 

Cihazın gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilirken, BoomSound hoparlörler alt ve üst kenarlara bitiştiriliyor. Arka kısımda, Nexus 6P modelinden hatırlayacağımız biçimde, kamera ve flaş için özel bir bölüm tasarlanmış. Cihazın tasarım çizgileri One A9 izlerini taşıyor. 

Donanım

HTC One X9 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR 6200 grafik birimi barındıran Helio X10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile geliyor. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğündeki kamera bulunurken, ön kısımdaki kamera orijinalden farklı olarak Ultrapixel kamera yerine 5MP çözünürlüğünde kamera barındırıyor. Ayrıca cihazda RAW fotoğraf çekimi de mümkün hale getirilmiş. 

Batarya ve çıkış tarihi

3000mAh kapasiteli çıkarılamayan bir batarya barındıran HTC One X9, kutu içerisinde 5V / 1.5A gücünde bir şarj adaptörü de sunacak. Böylece standart adaptörlerden yüzde 30 daha hızlı şarj olma imkanı elde edilecek. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen cihazın fiyatı 370$ olarak belirlenmiş. Cihaz önümüzdeki haftalarda Çin, Avrupa ve ABD'de satışa sunulacak. 
HTC One X9 global olarak tanıtıldı
 

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-One-X9-is-now-official...-again-5.5-inch-1080p-display-Helio-X10-SoC-13MP-primary-camera_id76924 Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen Berkæn
Berkæn
Tasarımı güzel bence bu modeli tutar... Türkiyede 1200 den aşağı satılmaz orası ayrı


1500'e bile çıksa öp başına koy hocam
BerkænTasarımı güzel bence bu modeli tutar... Türkiyede 1200 den aşağı satılmaz orası ayrı1500'e bile çıksa öp ba...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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tarkolar 3 yıl
htc nin bu seviye cihazlar yapması gerekiordu 816 lar tutmadı kötüydü 820 lerde öyle devam etti. Bu seviyeye güzel bir one gelmesi gerekiyordu olmuş da.
HTC favori firmam olmasına rağmen fiyat politikasının saçmalığı belkide htc türkiyenin beceriksizliği bilemeyeceğim ama bu cihazı da yanlış fiyatla sunarlarsa yine kendi kuyularını kazarlar.
Cihazı 1500-1600 bandına koyarlarsa helio x10 iş görecektir. Umduğum fiyat ise 1300-1500 arası olması ama nerede :) 1600 e kadar tamam deriz o desire eye dan sonra :)
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misafir341905 3 yıl
Bunu m10 olarak sunmaları gerekirdi
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ardarda45 3 yıl
Tasarım bu sefer olmuş :)). M7, M7 diye tutturmuştuk ama 5 inç ekranlı da bu da olur bence :)
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samedl 3 yıl
Global olarak çıkmaya gecikmiş htc nin böyle tasarımı varda niye kullanmıyomuş yaw :D
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ProsesMuhendisi 3 yıl
370 dolarsa vergisi cartu curtu max 1600. Yoksa olmaz işi.
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internalinferno 3 yıl
o işlemciyle o fiyata çöp
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rtsbora 3 yıl
Alınası bir telefon olmuş ama HTC'nin fiyat politikası bütün cazibesini yok edecektir.
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chamicals2 3 yıl
helio x10 mu!
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teknokaptan 3 yıl
amerikadan gonderim yaparim isteyene cikinca bana ulasin
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kadirirdem 3 yıl
tutar şimdi buna 1700-1800 tl derler...
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revelax 3 yıl
3 milyar fiyati bir kurus asagi olmaz
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