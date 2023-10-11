Sınır tanımayacak: OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti

OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti
Bilmeyenler için daha önceki raporlar, akıllı telefonun 50 MP birincil, 50 MP ultra geniş ve 64 MP telefoto sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Bugün ise bu sensörlerin detayları paylaşıldı. Buna göre OnePlus 12, arka bölümde 1/2 inç boyutlarında f/2,2 48MP ultra geniş, OIS'li 64MP OmniVision OV64B telefoto ve 1 inç boyutlarında 50MP Sony IMX 966 görüntü sensöründen destek alacak.
Akıllı telefonun diğer özelliklerine gelirsek, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 OLED panel bulunacağı belirtiliyor. Kavisli yapıda karşımıza çıkan bu panele, 24GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun kutusundan Android 14 ile çıkması bekleniyor.
OnePlus 12'nin işlemci koltuğunda ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 3 oturacak. Mevcut raporlara göre işlemcinin hem performans hem de verimlilik anlamında önemli gelişimler sunacağı belirtiliyor. Tabii ki bundaki belirleyici unsur fabrikasyon süreci olacak. Zira son raporlar, TSMC'nin 3nm üretim düğümüne işaret ediyor.
OnePlus 12'nin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak Aralık ayında Çin'de sonrasında yani 2024'ün başlarında ise küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
OnePlus 12 beklenen özellikler
- Ekran: 6.7 inç QHD+ 144 Hz E4 OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5x
- Depolama: 128/256/512 GB UFS 4.0
- Batarya: 150W kablolu 50W kablosuz 5.000 mAh pil
- Ön Kamera: 32MP
- Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX966 ana, 48 MP ultra geniş lens (1/2 inç, f/2,2), OIS 64 MP OmniVision OV64B telefoto
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.