Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sınır tanımayacak: OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti

    OnePlus'ın merakla beklenen amiral gemisi telefonu OnePlus 12'nin özellikleri netleşmeye başladı. Akıllı telefon kamera tasarımıyla sınırları zorlayacak. İşte detaylar...
    Sınır tanımayacak: OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda OnePlus 11'in halefi olacak telefonun, üstün özellikleri cazip bir fiyatla birleştireceği söyleniyor. Bugün ise, daha önce tasarımı belli olan cihazın kamera detayları ortaya çıktı. 

    OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti

    Bilmeyenler için daha önceki raporlar, akıllı telefonun 50 MP birincil, 50 MP ultra geniş ve 64 MP telefoto sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Bugün ise bu sensörlerin detayları paylaşıldı. Buna göre OnePlus 12, arka bölümde 1/2 inç boyutlarında f/2,2 48MP ultra geniş, OIS'li 64MP OmniVision OV64B telefoto ve 1 inç boyutlarında 50MP Sony IMX 966 görüntü sensöründen destek alacak. 

    Akıllı telefonun diğer özelliklerine gelirsek, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 OLED panel bulunacağı belirtiliyor. Kavisli yapıda karşımıza çıkan bu panele, 24GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun kutusundan Android 14 ile çıkması bekleniyor. 

    OnePlus 12'nin işlemci koltuğunda ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 3 oturacak. Mevcut raporlara göre işlemcinin hem performans hem de verimlilik anlamında önemli gelişimler sunacağı belirtiliyor. Tabii ki bundaki belirleyici unsur fabrikasyon süreci olacak. Zira son raporlar, TSMC'nin 3nm üretim düğümüne işaret ediyor. 

    OnePlus 12'nin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak Aralık ayında Çin'de sonrasında yani 2024'ün başlarında ise küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

    OnePlus 12 beklenen özellikler

    • Ekran: 6.7 inç QHD+ 144 Hz E4 OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 8/12/16 GB LPDDR5x
    • Depolama: 128/256/512 GB UFS 4.0
    • Batarya: 150W kablolu 50W kablosuz 5.000 mAh pil
    • Ön Kamera: 32MP
    • Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX966 ana, 48 MP ultra geniş lens (1/2 inç, f/2,2), OIS 64 MP OmniVision OV64B telefoto
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uydu kanal sıralaması bozuldu kuma saplanan araba nasıl çıkar inverter motor nedir kz zs10 pro x paxil nasıl bırakılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2021 MacBook Pro 14 in&#231;
    Apple 2021 MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız