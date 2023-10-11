Sınır tanımayacak: OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda OnePlus 11'in halefi olacak telefonun, üstün özellikleri cazip bir fiyatla birleştireceği söyleniyor. Bugün ise, daha önce tasarımı belli olan cihazın kamera detayları ortaya çıktı.

OnePlus 12'nin tüm özellikleri netleşti

Bilmeyenler için daha önceki raporlar, akıllı telefonun 50 MP birincil, 50 MP ultra geniş ve 64 MP telefoto sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Bugün ise bu sensörlerin detayları paylaşıldı. Buna göre OnePlus 12, arka bölümde 1/2 inç boyutlarında f/2,2 48MP ultra geniş, OIS'li 64MP OmniVision OV64B telefoto ve 1 inç boyutlarında 50MP Sony IMX 966 görüntü sensöründen destek alacak.

Akıllı telefonun diğer özelliklerine gelirsek, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 OLED panel bulunacağı belirtiliyor. Kavisli yapıda karşımıza çıkan bu panele, 24GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun kutusundan Android 14 ile çıkması bekleniyor.

OnePlus 12'nin işlemci koltuğunda ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Gen 3 oturacak. Mevcut raporlara göre işlemcinin hem performans hem de verimlilik anlamında önemli gelişimler sunacağı belirtiliyor. Tabii ki bundaki belirleyici unsur fabrikasyon süreci olacak. Zira son raporlar, TSMC'nin 3nm üretim düğümüne işaret ediyor.

Katlanabilir OnePlus Open için fiyat bilgisi paylaşıldı 5 sa. önce eklendi

OnePlus 12'nin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak Aralık ayında Çin'de sonrasında yani 2024'ün başlarında ise küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

OnePlus 12 beklenen özellikler

Ekran: 6.7 inç QHD+ 144 Hz E4 OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5x

Depolama: 128/256/512 GB UFS 4.0

Batarya: 150W kablolu 50W kablosuz 5.000 mAh pil

Ön Kamera: 32MP

Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX966 ana, 48 MP ultra geniş lens (1/2 inç, f/2,2), OIS 64 MP OmniVision OV64B telefoto

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.