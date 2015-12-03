HTC One akıllı saati için Şubat ayı işaret ediliyor





ABD'nin ünlü giyilebilir cihaz firması Under Armour ile işbirliğine giden HTC, Grip adlı fitness bilekliğini duyurmuş ancak sürpriz bir kararla ürünün çıkışını gelecek yıla ertelemişti. HTC Grip'in net çıkış tarihi bilinmezken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre firma, HTC One adında yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Eğer işler yolunda giderse gelecek yıl Şubat ayı civarında bu yeni akıllı saati görmüş olacağız. Verilen tarih MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı ile aynı döneme denk geliyor.





HTC'nin bir akıllı saat üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor ancak MWC 2015 fuarında Grip adındaki fitness bilekliğini tanıtarak teknoloji çevrelerini şaşırtmıştı. Daha çok atletizm ile uğraşanlara hitap eden bileklik çok fazla ilgi görmemiş olacak ki, firma akıllı saat projesini tekrar gündeme aldı.





HTC One akıllı saatinin yuvarlak ekranlı ve 360x360 piksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Yazılım altyapısı konusunda Google ile el sıkışan firma, yeni saatinde Android Wear işletim sistemine yer verecek. Akıllı saat özellikleri haricinde cihazın fitness takip özelliklerine de sahip olacağı belirtiliyor.





Farklı sektörlere açılarak gelir modelini genişletmeyi ve mali sıkıntıları aşmayı planlayan HTC'nin yüzü bir türlü gülmedi. İlk kez Re adındaki ürünü ile kamera pazarına adım atan HTC, cihaz beğenilmesine karşın devamını getiremedi. Yine tablet pazarında geçen yıl ki Nexus modeli haricinde bir varlık gösteremedi oysa ki Nexus modelindeki tecrübenin iyi bir şekilde değerlendirileceği ve yeni tablet modelleri piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Şimdi aynı şanssızlık giyilebilir cihaz pazarında da HTC'nin yakasını bırakmıyor. Grip bilekliğinde olduğu gibi One akıllı saati de başarısız olursa HTC'yi daha da kötü günler bekliyor demektir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-smartwatch-reportedly-coming-this-February_id76348