Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One akıllı saati için Şubat ayı işaret ediliyor

Grip adındaki fitness takip bilekliğinin piyasaya çıkışı konusundaki büyük belirsizlik sürerken, firmanın bu kez de bir akıllı saat üzerinde çalışmalar yaptığı gündeme geldi.
3 yıl
2,6b
1
7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One akıllı saati için Şubat ayı işaret ediliyor


ABD'nin ünlü giyilebilir cihaz firması Under Armour ile işbirliğine giden HTC, Grip adlı fitness bilekliğini duyurmuş ancak sürpriz bir kararla ürünün çıkışını gelecek yıla ertelemişti. HTC Grip'in net çıkış tarihi bilinmezken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. 

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre firma, HTC One adında yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Eğer işler yolunda giderse gelecek yıl Şubat ayı civarında bu yeni akıllı saati görmüş olacağız. Verilen tarih MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı ile aynı döneme denk geliyor. 

HTC'nin bir akıllı saat üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor ancak MWC 2015 fuarında Grip adındaki fitness bilekliğini tanıtarak teknoloji çevrelerini şaşırtmıştı. Daha çok atletizm ile uğraşanlara hitap eden bileklik çok fazla ilgi görmemiş olacak ki, firma akıllı saat projesini tekrar gündeme aldı. 

HTC One akıllı saatinin yuvarlak ekranlı ve 360x360 piksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Yazılım altyapısı konusunda Google ile el sıkışan firma, yeni saatinde Android Wear işletim sistemine yer verecek. Akıllı saat özellikleri haricinde cihazın fitness takip özelliklerine de sahip olacağı belirtiliyor. 

Farklı sektörlere açılarak gelir modelini genişletmeyi ve mali sıkıntıları aşmayı planlayan HTC'nin yüzü bir türlü gülmedi. İlk kez Re adındaki ürünü ile kamera pazarına adım atan HTC, cihaz beğenilmesine karşın devamını getiremedi. Yine tablet pazarında geçen yıl ki Nexus modeli haricinde bir varlık gösteremedi oysa ki Nexus modelindeki tecrübenin iyi bir şekilde değerlendirileceği ve yeni tablet modelleri piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Şimdi aynı şanssızlık giyilebilir cihaz pazarında da HTC'nin yakasını bırakmıyor. Grip bilekliğinde olduğu gibi One akıllı saati de başarısız olursa HTC'yi daha da kötü günler bekliyor demektir.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-smartwatch-reportedly-coming-this-February_id76348 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ANIL007 3 yıl
Huawei watch c/p olarak cıkacak diye dusunuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Buna simdi 1500 tl istr htc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
fiyatı 750 tl olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 3 yıl
usta_bey
Fiyat performans urunu cikarmasi lazim samsung gear s2 gibi pahali olursa olmaz

hocam htc ürünü çıkarsında sen fiyat gör. samsung gear s2 yanında bedava kalır. HTC den bahsediyoruz, siz f/p ürünü bekliyorsunuz :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usta_bey 3 yıl
Fiyat performans urunu cikarmasi lazim samsung gear s2 gibi pahali olursa olmaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 3 yıl usta_bey
usta_bey

Fiyat performans urunu cikarmasi lazim samsung gear s2 gibi pahali olursa olmaz

HTC'nin fiyat/performans ürünü çıkartabileceğine inanan kaldı mı? Sanki piyasada varoluş sebebi ölümü gösterip hastalığa razı etmek gibi... Diğer firmalar "HTC batmasın da biz de istediğimiz fiyata ürünleri satalım" diye dua ediyorlardır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 3 yıl
Cihazdan önce düşündükleri fiyatı açıklasınlar da insanlar boşuna beklentiye girmesin!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lenovo Yoga serisinin çoklu kullanım konsepti şimdi iş istasyonlarında 3 yıl Japon üretici Kyocera dünyanın ilk yıkanabilen akıllı telefonunu tanıttı 3 yıl Kullanılmış kağıtları ofisinizde geri dönüştürün! 3 yıl Steve Ballmer: Windows Phone platformunun Android uygulamalarına ihtiyacı var 3 yıl Galaxy S6 için hazırlanan Android 6.0 sürümüyle TouchWIZ değişiyor 3 yıl Apple’ın Swift programlama dili açık kaynak kodlu oldu 3 yıl Huawei Enjoy 5S ile parmak izi okuyucusu uygun fiyatlara iniyor 3 yıl iPhone 6'yı 6S yapın "Bütün detaylar bu videoda" 3 yıl Youtube, Red servisine filmleri ve TV programlarını da ekleyecek 3 yıl Ford, SYNC'e sahip 5 milyon aracı için Siri desteği sunmaya başladı 3 yıl HGST'den 10TB kapasiteli yeni HDD 3 yıl Düşen SSD fiyatları hızla HDD seviyesine yaklaşıyor 3 yıl Huawei Honor 7 ülkemize geliyor mu? 3 yıl Xbox One oyunları Hololens'e aktarılabilecek 3 yıl NASA 20 yıldır güneşi izleyen SOHO'nun kaydettiği görüntüleri yayınladı [Video] 3 yıl Microsoft Surface akıllı telefonu ile ilgili yeni iddialar 3 yıl McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video] 3 yıl Xbox One için akıllı telefonla oynama desteği henüz gündemde değil 3 yıl Beş yıllık bir akıllı telefonda en yeni Android sürümü Marshmallow çalışır mı? 3 yıl Dijital Perde : Düğün Dernek 2 ve vizyona girecek diğer filmler 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC One akıllı saati için Şubat ayı işaret ediliyor Sonraki Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal artık Chrome'da 3 yıl Amazon, başlıksız arttırılmış gerçeklik peşinde 3 yıl Nexus cihazlara yeni emojiler geliyor 3 yıl İddia: Nikon, Samsung'un kamera bölümünü satın aldı 3 yıl Android'in arkasındaki adamdan yeni telefon 3 yıl Instagram hesabınız güvende 3 yıl Tablet pazarında kaybeden Android, kazanan Windows olacak 3 yıl Samsung, Almanya'dan sonra İngiliz kamera pazarından da çekiliyor 3 yıl Huawei Mate 8 gelecek yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 3 yıl Android'den iPhone'a geçenlerin oranı bu yıl rekor kırdı 3 yıl Yahoo'nun tüm servislerinin satılması gündemde 3 yıl Apple A9X işlemci incelemesi: iPad Pro'nun işlemcisi testte 3 yıl Helio X12 geliyor 3 yıl Thunderbird mail istemcisi için ayrılık rüzgarları 3 yıl AMOLED paneller ucuzluyor 3 yıl HTC, One M8 için Marshmallow hazırlıklarını tamamladı 3 yıl Japonlardan masa başında oturuşunuzu düzene sokacak plastik el 3 yıl Dünyanın en büyük gökdeleni 1 km yüksekliğe sahip olacak [Video] 3 yıl Google’ın otonom aracı iki ayda sadece 1 kez kazaya karıştı 3 yıl Samsung Galaxy A serisi yeni nesle terfi etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim