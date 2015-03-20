HTC One daha fazla güncelleme almayacak

HTC'nin 2013 yılında çıkardığı HTC One modeli için Genel müdür yardımcısı Mo Versi Twitter üzerinden bir soruyu Android 5.1 güncellemesi ile ilgili soruyu yanıtlarken modelin güncellemeyi almayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Android 5.0 güncellemesine kavuşan HTC One (M7) için macera burada tamamlanacak gibi gözüküyor. Ancak cihazın Google Play Edition sürümü için Android 5.1 güncellemesinin Nisan başında geleceği de belirtildi.
2013 Mart ayında çıkan One piyasada iki yılı devirmiş durumda ancak modelin güncelleme geçmişine bakarsak başarılı olduğu söylenebilir . İlk çıkışını Android 4.1.2 sürümü ile gerçekleştiren cihaz daha sonra sırasıyla Android 4.2.2, Android 4.3 , Android 4.4.2, 4.4.3 ve Android 5.0 güncellemelerini alarak karnesini başarılı şekilde dolduruyor. Ancak buna rağmen telefonun hala orta segmente taş çıkaracak nitelikte donanıma sahip olması da yazılım gelmemesi konusunda üzüntü yaratan bir nokta.
Ayrıca HTC'nin güncelleme desteğini 2 yıl olarak belirlediği de iddialar arasında. İddialar doğruysa M8 modelinin de güncellemeler için bir yıllık ömrü kalmış olacak.
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Ben o kadar para veriyorsam 2 yıl sonra unutulacak, destek verilmeyecek bir cihaza vermem. Bir windows dizüstü alsanız 8-10 yıl güncelleniyor. Yani donanımı ölene kadar. IOS cihaz alsanız yine 4 yıl oldu ve artık donanımı öldü cihazın. Ama 2 yıl sonra bu cihazların donanımı hala çok güçlü oldukları halde güncelleme vermeyecekler. Bu da güvenlik açıkları, hatalar ve güncel teknolojilerden uzak kalmak demek. Yani 2 yıllığına 2800 lira vermek komik olurdu. "Üst" seviye telefonların en az 4 yıl güncelleme alması gerekir. Yoksa niye "üst" seviye diye onca para verelimki? Siz neden bu kadar para vermemize rağmen bunu normal karşılıyorsunuzki? Bir de m8 m7 hala satılıyor. Adam ilk gün almak zorunda değil. Sen adama telefonu sattın ve bikaç ay sonra güncelleme bitti mi diyeceksin? Son cihaz satıldıktan sonra 2 yıl daha sürmeli güncelleme. Giriş seviyesi ucuz cihaz olsa tamam bi yerde ucuz aldık ekmek köfte diyeceğiz ama dizüstü parasını 150 gramlık alete veriyoruz. Şimdi adam bu sitelerden telefonu alacak ve son güncellemesini yapıp kullanacak öyle mi? Sizce mantıklı mı bu şimdi?
akakce.com/...
Htc One mart 2013te çıktı. 4 çekirdek 1.7 ghz 2 gb ramli cihaz. Daha m9 piyasaya sürülmeden desteği kestik diyor. Ki android 5.1in 15.000 e yakın küçük bugu düzelttiği söylenmişken.
Kötü denen samsung 2012 eylülde çıkmış note2ye 5 güncellemesi verecek. Yani htc one samsungun kendisinden 6 ay önce çıkardığı telefonla aynı sürüme sahip olacak ve htc daha iyi olacak. Nasıl bir mantık bu?
Şimdi bu durumu bir de htc iyi güncelleme verdi diyerek savunanlar var ben daha bir şey demiyorum.