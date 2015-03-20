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HTC One daha fazla güncelleme almayacak

4 yıl
4b
1
45
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One daha fazla güncelleme almayacak
 
HTC'nin 2013 yılında çıkardığı HTC One modeli için Genel müdür yardımcısı Mo Versi Twitter üzerinden bir soruyu Android 5.1 güncellemesi ile ilgili soruyu yanıtlarken modelin güncellemeyi almayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Android 5.0 güncellemesine kavuşan HTC One (M7) için macera burada tamamlanacak gibi gözüküyor. Ancak cihazın Google Play Edition sürümü için Android 5.1 güncellemesinin Nisan başında geleceği de belirtildi.
2013 Mart ayında çıkan One piyasada iki yılı devirmiş durumda ancak modelin güncelleme geçmişine bakarsak başarılı olduğu söylenebilir . İlk çıkışını Android 4.1.2 sürümü ile gerçekleştiren cihaz daha sonra sırasıyla Android 4.2.2, Android 4.3 , Android 4.4.2, 4.4.3 ve Android 5.0 güncellemelerini alarak karnesini başarılı şekilde dolduruyor. Ancak buna rağmen telefonun hala orta segmente taş çıkaracak nitelikte donanıma sahip olması da yazılım gelmemesi konusunda üzüntü yaratan bir nokta.

Ayrıca HTC'nin güncelleme desteğini 2 yıl olarak belirlediği de iddialar arasında. İddialar doğruysa M8 modelinin de güncellemeler için bir yıllık ömrü kalmış olacak.
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kesbi 4 yıl en beğenilen gdervisoglu
gdervisoglu

kesbi

2 yıl için 2800 lira vermek?

2 yıl sonra telefonun kullanılmaz hale gelmiyor, 2800 TL veya her neyse, o parayı gelecek guncellemelere vermiyorsun..

Ben o kadar para veriyorsam 2 yıl sonra unutulacak, destek verilmeyecek bir cihaza vermem. Bir windows dizüstü alsanız 8-10 yıl güncelleniyor. Yani donanımı ölene kadar. IOS cihaz alsanız yine 4 yıl oldu ve artık donanımı öldü cihazın. Ama 2 yıl sonra bu cihazların donanımı hala çok güçlü oldukları halde güncelleme vermeyecekler. Bu da güvenlik açıkları, hatalar ve güncel teknolojilerden uzak kalmak demek. Yani 2 yıllığına 2800 lira vermek komik olurdu. "Üst" seviye telefonların en az 4 yıl güncelleme alması gerekir. Yoksa niye "üst" seviye diye onca para verelimki? Siz neden bu kadar para vermemize rağmen bunu normal karşılıyorsunuzki? Bir de m8 m7 hala satılıyor. Adam ilk gün almak zorunda değil. Sen adama telefonu sattın ve bikaç ay sonra güncelleme bitti mi diyeceksin? Son cihaz satıldıktan sonra 2 yıl daha sürmeli güncelleme. Giriş seviyesi ucuz cihaz olsa tamam bi yerde ucuz aldık ekmek köfte diyeceğiz ama dizüstü parasını 150 gramlık alete veriyoruz. Şimdi adam bu sitelerden telefonu alacak ve son güncellemesini yapıp kullanacak öyle mi? Sizce mantıklı mı bu şimdi?

akakce.com/...
gdervisoglukesbi2 yıl için 2800 lira vermek?2 yıl sonra telefonun kullanılmaz hale gelmiyo...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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coolsten 4 yıl
Lumia 520 kaç yılık telefon hala güncelleme alıyor. Android kanadında güncelleme büyük sıkıntı maalesef
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interestedintech33 4 yıl
iPhone 4s ekim 2011de çıktı.Çift çekirdek 1.0 ghz 512 mb ramli bir cihaz. Şu an hala güncelleme alıyor.
Htc One mart 2013te çıktı. 4 çekirdek 1.7 ghz 2 gb ramli cihaz. Daha m9 piyasaya sürülmeden desteği kestik diyor. Ki android 5.1in 15.000 e yakın küçük bugu düzelttiği söylenmişken.
Kötü denen samsung 2012 eylülde çıkmış note2ye 5 güncellemesi verecek. Yani htc one samsungun kendisinden 6 ay önce çıkardığı telefonla aynı sürüme sahip olacak ve htc daha iyi olacak. Nasıl bir mantık bu?
Şimdi bu durumu bir de htc iyi güncelleme verdi diyerek savunanlar var ben daha bir şey demiyorum.
iPhone 4s ekim 2011de çıktı.Çift çekirdek 1.0 ghz 512 mb ramli bir cihaz. Şu an hala güncelleme alıyor.Htc One mart 2013te çıktı. 4 çekirdek 1.7 ghz 2 g...
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HeartOfBonnie 4 yıl
Garantisi bittiği için kesmiş olabilirler

Ama htc iyidir. Güncellemede sorun yaşatmadı.
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dustman 4 yıl
Bu açıklamadan sonra başka bir açıklama yaptı Mo Versi . Yeni açıklamada 5.1 güncellemesini verebilecekleri anlamına gelen ifadeler vardı. Yeni açıklama Mo Versi'nin twitter hesabında var ayrıca thaber.info' da da vardı
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STMUS 4 yıl
Kullanıcılar artık 1.5-2 yıl güncelleme desteği verilmesini normal görür hale gelmiş. Üreticilerin de işine geliyor bu tabii.
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Gordon Gekko 4 yıl
nexus 4 sahibiyim haberi uzaktan tebessüm ederek okudum
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S.Soylu 4 yıl
Arkadaşımda var M7 ve 5.0 da çoklu görev pencerisinde acayip bi kasılma oluyor. Telefonu bu şekilde bırakmaları yanlış bence.
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assasin34 4 yıl
sacmaligin daniskasi.simdi m8 gibi bir cihaz seneye daha guncelleme alamayacak bu durumda.saka gibi gercekten:-).gidin iphone alin demis adam resmen:-)
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VYC Majoris 4 yıl
5.1 verip veda etseydi iyi olurdu.
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
2 yıldır güncelleme almış tamam hiç yoktan iyidir ama lolipop'un en büyük sorunu memory leak fix(5.1 ile tam olarak düzeltilmedi) için 5.1.1 konuşuluyorken 5.0.2 lolipop sürümüne sahip bütün telefonların firmalar tarafından 5.1.1'e geçirilmesi gerek bence..
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ICromwelleI 4 yıl
Desteği kesmesi tamamen kötü bir kere en önemli güncelleme 5.1 olanı 5 vermesi bir şeyi değiştirmez. 2 yıl olması önemli değil kaldıki samsung Note 2 bile 5 güncellemesi ni vericek ayrıca 2.5 yıla yakın bir zaman geçmiş ve Lg desen GPro serisinide öyle yapıyor.

Bence bu kötü haber.
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interestedintech33 4 yıl
iPhone 4s ekim 2011de çıktı.Çift çekirdek 1.0 ghz 512 mb ramli bir cihaz. Şu an hala güncelleme alıyor.
Htc One mart 2013te çıktı. 4 çekirdek 1.7 ghz 2 gb ramli cihaz. Daha m9 piyasaya sürülmeden desteği kestik diyor. Ki android 5.1in 15.000 e yakın küçük bugu düzelttiği söylenmişken.
Kötü denen samsung 2012 eylülde çıkmış note2ye 5 güncellemesi verecek. Yani htc one samsungun kendisinden 6 ay önce çıkardığı telefonla aynı sürüme sahip olacak ve htc daha iyi olacak. Nasıl bir mantık bu?
Şimdi bu durumu bir de htc iyi güncelleme verdi diyerek savunanlar var ben daha bir şey demiyorum.
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InViSiBLePLaYeR 4 yıl
Android cihaz için oldukça iyi hala piyasaya 5.0 güncellemesi ile çıkmayan telefonlar var mesela Lenovo ülkemize geldi hala 4.4 Galaxy A5 diye telefon çıktı 4.4 ile çıktı Note 4'den önce Android 5.0 aldı HTC'nin yeni çıkan orta seviye telefonlarından önce 5.0 aldı ve hala iPhone 6'nin Galaxy S6 nın yapıpta bunun (64 bit hariç) yapamayacağı şey yoktur.
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Master_Evil 4 yıl
android 5i almış işte daha ne olsun
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TearsForFears 4 yıl
Adamlar 2 sene güncelleme vermiş öpüpte başınıza koyun.Telefonun garantiside bitmiş oluyor git değişik romlar dene rootla telefonu.
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