HTC One daha fazla güncelleme almayacak

HTC'nin 2013 yılında çıkardığı HTC One modeli için Genel müdür yardımcısı Mo Versi Twitter üzerinden bir soruyu Android 5.1 güncellemesi ile ilgili soruyu yanıtlarken modelin güncellemeyi almayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Android 5.0 güncellemesine kavuşan HTC One (M7) için macera burada tamamlanacak gibi gözüküyor. Ancak cihazın Google Play Edition sürümü için Android 5.1 güncellemesinin Nisan başında geleceği de belirtildi.

2013 Mart ayında çıkan One piyasada iki yılı devirmiş durumda ancak modelin güncelleme geçmişine bakarsak başarılı olduğu söylenebilir . İlk çıkışını Android 4.1.2 sürümü ile gerçekleştiren cihaz daha sonra sırasıyla Android 4.2.2, Android 4.3 , Android 4.4.2, 4.4.3 ve Android 5.0 güncellemelerini alarak karnesini başarılı şekilde dolduruyor. Ancak buna rağmen telefonun hala orta segmente taş çıkaracak nitelikte donanıma sahip olması da yazılım gelmemesi konusunda üzüntü yaratan bir nokta.

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Ayrıca HTC'nin güncelleme desteğini 2 yıl olarak belirlediği de iddialar arasında. İddialar doğruysa M8 modelinin de güncellemeler için bir yıllık ömrü kalmış olacak.