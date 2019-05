HTC One for Windows modelinin detayları netleşiyor

HTC'nin Windows Phone ekosistemine armağan edeceği yeni ve iddialı akıllı telefonu One for Windows için bilindiği gibi 19 Ağustos'ta New York'ta bir etkinlik gerçekleştirilecek. Modelin neler suacağı ise az çok ortaya çıkmış durumda.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgilere göre One M8 ve One for Windows modelleri arasında işletim sistemi haricinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinin güç verdiği cihaz 5 inçlik Full HD S-LCD3 ekran barındırıyor.





Cihazda 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya, 4MP çözünürlükte UltraPixel kamera, derinlik algılayıcı sensör, çekimden sonra odaklanma sağlayan U-Focus, 5MP çözünürlükte ön kamera, BoomSound hoparlör, 9.35mm kalınlık, 160gr ağırlık şeklinde diğer özellikler yer alacak.





Windows Phone ekosisteminde katma değer adına ilk kez BoomSound, UltraPixel, Zoe gibi özellikleri sunacak olan One for Windows bu bakımdan farklılaşmış olacak ve neredeyse birbirini tekrar eden modeller içerisinde öne çıkabilecek.





HTC One for Windows ile firma ayrıca bir ilke de imza atacak. İlk kez bir rafta Android veya Windows Phone işletim sistemi taşıyan HTC One modeli görmek mümkün olacak. Cihaz ilk olarak Verizon operatörü ile satışa sunulacak. Sonrasında ise global dağıtım detayları açıklanacak.

