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HTC One for Windows modelinin detayları netleşiyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One for Windows modelinin detayları netleşiyor

HTC'nin Windows Phone ekosistemine armağan edeceği yeni ve iddialı akıllı telefonu One for Windows için bilindiği gibi 19 Ağustos'ta New York'ta bir etkinlik gerçekleştirilecek. Modelin neler suacağı ise az çok ortaya çıkmış durumda.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgilere göre One M8 ve One for Windows modelleri arasında işletim sistemi haricinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinin güç verdiği cihaz 5 inçlik Full HD S-LCD3 ekran barındırıyor. 

Cihazda 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya, 4MP çözünürlükte UltraPixel kamera, derinlik algılayıcı sensör, çekimden sonra odaklanma sağlayan U-Focus, 5MP çözünürlükte ön kamera, BoomSound hoparlör, 9.35mm kalınlık, 160gr ağırlık şeklinde diğer özellikler yer alacak. 

Windows Phone ekosisteminde katma değer adına ilk kez BoomSound, UltraPixel, Zoe gibi özellikleri sunacak olan One for Windows bu bakımdan farklılaşmış olacak ve neredeyse birbirini tekrar eden modeller içerisinde öne çıkabilecek. 

HTC One for Windows ile firma ayrıca bir ilke de imza atacak. İlk kez bir rafta Android veya Windows Phone işletim sistemi taşıyan HTC One modeli görmek mümkün olacak. Cihaz ilk olarak Verizon operatörü ile satışa sunulacak. Sonrasında ise global dağıtım detayları açıklanacak.  

http://www.wpcentral.com/htc-one-windows-has-cortana-integration-dot-view-case Yorum Yaz
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Xloud 4 yıl en beğenilen
Kesinlikle lumia 930 yerine tercih edilmesi gereken bi model olmuş
2 Yanıt Yanıtla +8
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kungfukid 4 yıl
Android kullaniyorum wp den iyi diye düşünüyorum ama ios a tercih ederim wp yi dogruya dogru
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Basteryus 4 yıl
HTC One W8'in bootlooder desteklediği iddia ediliyo, bu durumda M8 modeline de Windows Phone'un portlanabilme ihtimali var. İşletim sistemi konusunda kararsız olanlar için iyi olacaktır.

twitter.com/...

windowsphonehaber.com/...
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FaLCoN^ 4 yıl
1700-1800 civarı alınır. 930u pek beğenmemiştim zaten.
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Mr.Legend 4 yıl
Telefonun tasarımı çok güzel gözüküyor. Ciddi anlamda hoşuma gitti. Ama o denli donanımı doğru dürüst kullanabilir mi WP 8.1. Ayrıca fiyat çok önemli olacak bence bu telefon için
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Yinemi ultra pixel :(((
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karınca kokusu 4 yıl
Nokia ile kapişacak gibi
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kakarikikiri 4 yıl
hevesle yeni bir telefon alırsın, 1 ay kadar kurcalarsın kurcalarsın kurcalarsın, sonra haliyle sıkılırsın. sonrasında telefonda önemli olan özellikler ortaya çıkıyor, dayanıklılık, görüşmelerdeki ses kalitesi, foto kalitesi, ergonomi ve akıcılık. mağazada önemli, windowsphone de 300 bin uygulama var mesela, ben toplamda 20 uygulama kullanıyorum, ios ya da android kullansam yine aynı 20 uygulamayı kullanırdım, tabi bu kişisel bir şey, bazı insanda 100 uygulamaa kullanır. ios ve android in olumlu tarafı uygulamalarının falan oturmuş olması. neyse bütün sistemlerin eksileri artıları var sonuçta.
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j&j 4 yıl
Çok güzel telefon ama wp deyince Nokiadan başkası alınmamalı, çünkü wpnin kalesi Nokia, hiçbiri Nokia kadar destek vermeyecek kendi wp modellerine
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Jeopol 4 yıl
HTC arka kamerayi duzgun yapsa, Windows phone da google uygulamalari olsaydi mukemmel telefon olacakti
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aniceman 4 yıl
android & windows phone dual boot gerçekleşirse sanırım ilk bu telefonda gerçekleştirilmiş olur. tutunmasına gelince androidli versiyondan ucuz olmadıkça tutunması zor. bu yüzden microsoftun aradaki farkı finanse etmesi lazım...
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ihtiyarjedi 4 yıl
WP gelişecek , evet gelişecek ama bu öyle birkaç ayda olabilecek birşey değil ama cep telefonları günümüzde birkaç ayda belki en fazla 2 yılda bir değişen cihazlar.
WP nin 7.0-7.5-8 geçişleri zamanında ard arda güncelleme verdiği sırada gittim aldım severekte kullandım miyadını doldurdu fakat öyle "wp gelişecek" sloganına kanmayın.

Bu halini beğendiyseniz paşa paşa kullanın ama hiçbir zaman android gibi marketi olmayacak ya da en azından yeni aldığınız wp telefon eskiyene kadar olmayacak.
Şuan temel uygulamalar var evet işimi görüyor verdiğim parayada alabileceğim en stabil telefondu belki ama market konusunda sınıfta kalıyor.

Milete wp gelişecek demeyin , çocuk yetiştirmiyorsunuz en uzun süreli kullananın bile 1-2 yıl kullanacağı telefonlardan bahsediyorsunuz
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mcebi001 4 yıl
2500 liralık karın ağrısı geliyor desenize....
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