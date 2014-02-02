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HTC One+ hangi işlemci ile gelecek? Detaylar haberimizde...

5 yıl
16,7b
1
67
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One+ hangi işlemci ile gelecek? Detaylar haberimizde...
HTC önümüzdeki ayın sonlarına doğru Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde, yeni amiral gemi akıllı telefon modelini tanıtacak. Geçtiğimiz yılın iddialı modeli One'ın yerine geçecek olan telefon, One+ veya One 2 isimleriyle karşımıza çıkacak. Tasarım anlamında One modeliyle benzer bir çizgide yer alması beklenen telefon, donanım anlamındaysa daha rekabetçi özelliklerle ön plana çıkacak gibi görünüyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre HTC One+, Snapdragon 800 işlemci ile gelecek. Bu noktada pek çoğunuzun aklına, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi hali hazırda Snapdragon 800'lü cihazlara karşı, One+ modelinin performans anlamında yeni bir şey ortaya koyamacağı düşüncesi gelebilir ancak durum  biraz farklı. Tayvanlı üreticinin yeni modeli muhtemelen daha hızlı bir Snapdragon 800 versiyonuna sahip olacak. Farklı ağ altyapılarıyla uyumlu alterantif versiyonları bir kenara bırakırsak eğer, Snapdragon 800 için şu anda Qualcomm'a ait 3 farklı performans modelinden bahsedebiliriz. Hali hazırda pek çok telefondaki 8974 versiyonuna ek olarak yine bazı modellerde yer alan 8974AB ve 8974AC versiyonları bulunuyor.
En hızlı Snapdragon 800 versiyonu olan 8974AC, şu an için sadece Çinli Gionee firmasına ait 4G uyumlu Elife E7 modeliyle resmi olarak anons edilmiş durumda. 2.46GHz çekirdek frekansı ve 578MHz GPU frekansıyla gelen platform aynı zamanda yaklaşık 15GB/sn bellek bantgenişliği sunan 933+MHz bellek kullanım yeteneğini de bünyesinde barındırıyor. Ülkemizde satışa sunulacak General Mobile Discovery Elite'te de kullanılma durumu olan platform, IOS harici cihazlarda şu an için kullanılabilecek en hızlı işlemci platformu. 
Qualcomm aynı zamanda çok daha hızlı olan Snapdragon 805 platformuna da sahip. Adreno 420 GPU'su başta olmak üzere ciddi geliştirmeler ile gelen yeni platform, performans analmında ciddi artış vaad ediyor ancak pazara girmesinin yılın ikinci yarısını bulacağı söyleniyor. HTC One+'a geri dönecek olursak eğer, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, 8974AB işlemcisiyle yani piyasadaki en hızlı ikinci Snapdragon 800 işlemcisiyle gelebileceği öne sürülüyor. Bu işlemci ile telefon, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi rakiplerinden daha hızlı olmayı başaracaktır, ta ki rakip firmalar kendi modellerini güncelleyene kadar.
Hali hazırda yaygın olarak Çinli telefon üreticileri tarafından kullanılan Snapdragon 8974AB'yi, Donanimhaber.com olarak ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz Vivo Xplay 3S modelinde görmüştük. Global anlamda 8974AB işlemcisini kullanan ilk cihaz olması muhtemel görünen One+ aynı zamanda daha büyük ekran ile karşımıza çıkacak. Genel olarak 5-inç ekrana sahip olacağı düşünülen telefon, Full HD çözünürlüğünü destekleyecek. Galaxy S5 için  konuşulan 2K ekran çözünürlüğünü dikkate aldığımızda, daha iyi kullanıcı deneyimi başta olmak üzere daha uzun pil ömrü ve gelişmiş oyun deneyimi için Full HD öne çıkıyor.
HTC aynı zamanda pil kapasitesini arttıracak. One modeliyle rakiplerinin gerisinde kalan şirket, One+ modelinde kasa hafifliği ve incelikten taviz vermeden daha büyük batarya ve daha uzun kullanım süresi gibi ilerlemeler ile karşımıza çıkacak. Kamera tarafı da gelişimden nasibini alan bileşenler arasında. Ultrapiksel konseptiyle yeni bir şey deneyen HTC, video performansında iddialı olmuş ancak fotoğraf kalitesiyle rakiplerinin gerisinde kalmıştı. One+ modelinde çift sensörlü yepyeni bir kamera modülü karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Toshiba imzası taşıyacağı belirtilen modül, yüksek görüntü kalitesine ek olarak fokus konusunda da bazı sürpriz yetenekleri beraberinde getirecek gibi görünüyor. 
Yazılım tarafın da yeniliklerle dolu. Android 4.4 KitKat ile karşımıza çıkacak olan telefona, Sense 6.x arayüzü eşlik edecek. Telefonun gelişen donanım özelliklerinden daha iyi istifade edecek yazılım iyileştirmeleri ve ekstra özellikleri de One+'a eşlik edecek. Kasa kalitesi ve mlazeme mühendisliği gibi başlıklarda liderlikten geri kalmayan HTC, diğer tüm kollarda ise yıl sonuna doğru rakiplerinin gerisinde kalmış, One Max modeli de fiziksel ölçüleri ve en günceli içermeyen teknik özellikleriyle eleştirilmişti. 2014 için yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanan HTC'nin neler planladığını görmek için 3 hafta daha beklememiz gerekecek. 


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Juanito Perez 5 yıl en beğenilen
Ben HTC'den memnunum.En azından 20 tane model çıkarmıyorlar,malzeme kalitesi üst düzeyde ve güncellemeyi hemen veriyorlar.
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matmuhendisi 5 yıl
Ya karşılaştırmak yanlış tabi sense mükemmel bi arayüz tasarımıda harika olan bi cihaz ama .. Bu cıkıcak 2200 e discovery aynı donanımı 1200 e vericek ... HTC fiyat politikasında biraz değişiklikler yapsa çok iyi yerlere gelebilir ...
Ya karşılaştırmak yanlış tabi sense mükemmel bi arayüz tasarımıda harika olan bi cihaz ama .. Bu cıkıcak 2200 e discovery aynı donanımı 1200 e vericek ... HTC ...
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gkn_ymz 5 yıl
Şu tasarıma yazık eden firma = HTC, bunu Samsung üretmiş olsa 100 milyon satardı
1 Yanıt Yanıtla +22
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1 Avatar
texas1689 5 yıl
htc firmasının çıkarmış olduğu telefonları gerçekten çok beğeniyorum. Lakin ülkemizde fiyatlandırmalar yapılırken bizleri birer kaz olarak görmeleri hoş bir durum değil. ''Fıyat 1200 lira olsa alır mısın?'' diye sorsalar hayır derim. Ama alacak olan binlerce insana bu tür dayatmalar yapılmasınada karşıyım...
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javaprof 5 yıl
Zaten millet artık donanıma değil markaya bakıyor z1 s4ten çok iyi olmasına rağmen herkes s4 alıyor HTC ne yaparsa yapsın herkes yine s5 alacak
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emre4335 5 yıl
HTC yanlış strateji.Koyacak Snapdragon 800 işlemciyi telefona ardından rakipleri Samsung koyacak snapdragon 805.Rakibinden 1 adım geriye düşecek.Ki günümüzde çoğu kişi işlemciye öncelik veriyo.
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DH Misafiri 5 yıl
General mobile discovery elite veya sony z modelleri samsung işin turşusunu kurmaya başladı.Discovery eliteye birde note modellerde olduğu gibi dahili kalem bekliyoruz bak o zaman ne satar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc hep bir adım geriden tkip ediyor
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engosen2580 5 yıl
htc snapgorn 800 ve 2 gb la gelrse bu sene sonu batar.......bir htc sever olarak cok kızıyorum htc ye su an lg g2 kullanıyorum htc one vardı pıl performansı yuzunden sattım g2 de zaten snspgorn 800 ve 2gb rm 3000 pıl var var htc bana daHA iyisını cıkarıcakki g2 mı satıp htc alıym samsung gecen sene 3 gb lık teller yaptı bu sene ıphone gibi 64bit ekran yapucak buyuk ihtimal bizim htc de gecen senenin teknolojisiyle ayktamı kalıcak yazık......
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FlyingUnderpants 5 yıl
1700TL'nin üzerinde konumlandırdığı an kaybetmeye mahkum.
Kimse euro/dolar fiyatları havalarda uçurmasın. Bu telefonlar Çin'de üretiliyor. İşlemci bileşeni bile Çin'de üretiliyor. İşçi dahil bütün girdiler Çin para birimi ile olunca bu telefonun maliyeti TL cinsinden çok düşük kalıyor. 2200TL fiyatlar ederin en az 3 katı.
LG G2 ile istedi mi ne kadar dramatik oynamalar yapabildiğini gösterdi. Discovery keza öyle. Hepsi de bu fiyatlarla bile misliyle kazanıyor.
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enzomaresca 5 yıl
S600 lu htc birçok s800 lu telefondan çok daha stabil ve hızlıdır. İşlemci tek başına önemli değil.
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zingfth 5 yıl
Barcelona olmasın :D :D
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doctor5945 5 yıl
Htc mükemmel bir cihaz kalitesi ve tasarım yakaladı herşeyi iyi güzel ama bu cihazı 2250 tl den aşağı vermez one modeli bile operatörde 1900tl teknoloji marketlerde 1700-1850tl arası htc sony ile birlikte iphonevari bir fiya politikası izlemeye başladı 1 yılda 250tl ancak düşüyor bu strateji işe yaramaz iphone os kullanan başka cihaz yok ama android okyanus htc nin sony nin bu fiyat politikalarıyla işleri zor.
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abdullah4 5 yıl
Htc one var şu an satmayı hiç düşünmüyorum beastaudio yu kaldırmışlar yaptıkları en büyük saçmalık olmuş şampiyonlar ligine sponsor olacağına beast koyaydin daha iyiydi şu an telefonda tek problem kamera ve batarya eğer bunlar olmasa hiç eskmezdi htc one
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2K 5 yıl abdullah4
abdullah4

Htc one var şu an satmayı hiç düşünmüyorum beastaudio yu kaldırmışlar yaptıkları en büyük saçmalık olmuş şampiyonlar ligine sponsor olacağına beast koyaydin daha iyiydi şu an telefonda tek problem kamera ve batarya eğer bunlar olmasa hiç eskmezdi htc one

Beastaudio tamamen basit bir ekolayzer den başka bir şey değil o yüzden dert etmenize gerek yok HTC yine aynı ses kalitesi ile devam ediyor hiç bir şey değişmedi anlayacağınız. Bana kalırsa Beats tamamen yaptığı akıllı reklam stratejisi ile ünlü sanatçıların müzik kliplerine reklam vererek ergen ya da bunlardan etkilenen kişilerin gazlaması ile büyük bir marka haline geldi.
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