HTC One+ hangi işlemci ile gelecek? Detaylar haberimizde...

HTC önümüzdeki ayın sonlarına doğru Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde, yeni amiral gemi akıllı telefon modelini tanıtacak. Geçtiğimiz yılın iddialı modeli One'ın yerine geçecek olan telefon, One+ veya One 2 isimleriyle karşımıza çıkacak. Tasarım anlamında One modeliyle benzer bir çizgide yer alması beklenen telefon, donanım anlamındaysa daha rekabetçi özelliklerle ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre HTC One+, Snapdragon 800 işlemci ile gelecek. Bu noktada pek çoğunuzun aklına, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi hali hazırda Snapdragon 800'lü cihazlara karşı, One+ modelinin performans anlamında yeni bir şey ortaya koyamacağı düşüncesi gelebilir ancak durum biraz farklı. Tayvanlı üreticinin yeni modeli muhtemelen daha hızlı bir Snapdragon 800 versiyonuna sahip olacak. Farklı ağ altyapılarıyla uyumlu alterantif versiyonları bir kenara bırakırsak eğer, Snapdragon 800 için şu anda Qualcomm'a ait 3 farklı performans modelinden bahsedebiliriz. Hali hazırda pek çok telefondaki 8974 versiyonuna ek olarak yine bazı modellerde yer alan 8974AB ve 8974AC versiyonları bulunuyor.

En hızlı Snapdragon 800 versiyonu olan 8974AC, şu an için sadece Çinli Gionee firmasına ait 4G uyumlu Elife E7 modeliyle resmi olarak anons edilmiş durumda. 2.46GHz çekirdek frekansı ve 578MHz GPU frekansıyla gelen platform aynı zamanda yaklaşık 15GB/sn bellek bantgenişliği sunan 933+MHz bellek kullanım yeteneğini de bünyesinde barındırıyor. Ülkemizde satışa sunulacak General Mobile Discovery Elite'te de kullanılma durumu olan platform, IOS harici cihazlarda şu an için kullanılabilecek en hızlı işlemci platformu.

Qualcomm aynı zamanda çok daha hızlı olan Snapdragon 805 platformuna da sahip. Adreno 420 GPU'su başta olmak üzere ciddi geliştirmeler ile gelen yeni platform, performans analmında ciddi artış vaad ediyor ancak pazara girmesinin yılın ikinci yarısını bulacağı söyleniyor. HTC One+'a geri dönecek olursak eğer, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, 8974AB işlemcisiyle yani piyasadaki en hızlı ikinci Snapdragon 800 işlemcisiyle gelebileceği öne sürülüyor. Bu işlemci ile telefon, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi rakiplerinden daha hızlı olmayı başaracaktır, ta ki rakip firmalar kendi modellerini güncelleyene kadar.

Hali hazırda yaygın olarak Çinli telefon üreticileri tarafından kullanılan Snapdragon 8974AB'yi, Donanimhaber.com olarak ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz Vivo Xplay 3S modelinde görmüştük. Global anlamda 8974AB işlemcisini kullanan ilk cihaz olması muhtemel görünen One+ aynı zamanda daha büyük ekran ile karşımıza çıkacak. Genel olarak 5-inç ekrana sahip olacağı düşünülen telefon, Full HD çözünürlüğünü destekleyecek. Galaxy S5 için konuşulan 2K ekran çözünürlüğünü dikkate aldığımızda, daha iyi kullanıcı deneyimi başta olmak üzere daha uzun pil ömrü ve gelişmiş oyun deneyimi için Full HD öne çıkıyor.

HTC aynı zamanda pil kapasitesini arttıracak. One modeliyle rakiplerinin gerisinde kalan şirket, One+ modelinde kasa hafifliği ve incelikten taviz vermeden daha büyük batarya ve daha uzun kullanım süresi gibi ilerlemeler ile karşımıza çıkacak. Kamera tarafı da gelişimden nasibini alan bileşenler arasında. Ultrapiksel konseptiyle yeni bir şey deneyen HTC, video performansında iddialı olmuş ancak fotoğraf kalitesiyle rakiplerinin gerisinde kalmıştı. One+ modelinde çift sensörlü yepyeni bir kamera modülü karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Toshiba imzası taşıyacağı belirtilen modül, yüksek görüntü kalitesine ek olarak fokus konusunda da bazı sürpriz yetenekleri beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Yazılım tarafın da yeniliklerle dolu. Android 4.4 KitKat ile karşımıza çıkacak olan telefona, Sense 6.x arayüzü eşlik edecek. Telefonun gelişen donanım özelliklerinden daha iyi istifade edecek yazılım iyileştirmeleri ve ekstra özellikleri de One+'a eşlik edecek. Kasa kalitesi ve mlazeme mühendisliği gibi başlıklarda liderlikten geri kalmayan HTC, diğer tüm kollarda ise yıl sonuna doğru rakiplerinin gerisinde kalmış, One Max modeli de fiziksel ölçüleri ve en günceli içermeyen teknik özellikleriyle eleştirilmişti. 2014 için yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanan HTC'nin neler planladığını görmek için 3 hafta daha beklememiz gerekecek.