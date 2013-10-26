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HTC One kullanıcıları Sense 5.5 güncellemesi ile 25 GB Google Drive alanına kavuşuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One kullanıcıları Sense 5.5 güncellemesi ile 25 GB Google Drive alanına kavuşuyor
HTC'nin amiral gemi modeli One için dağıtmaya başladığı Android 4.3 ve Sense 5.5 arayüz güncellemesi beraberinde bir sürprizle geliyor.

Cihazlarını Sense 5.5 arayüzüne güncelleyen kullanıcılar Google Drive platformundan 25GB depolama kapasitesini de hediye olarak alacak. Google'ın standart olarak sunduğu 15GB ile birlikte kullanıcılar toplam 40GB depolama alanına sahip olacak. 

Sense 5.5 sürümünde Google Drive uygulaması HTC Backup içerisinde entegre olarak bulunuyor. Kullanıcılar uygulamadaki Tekliften Yararlan butonuna tıklayarak depolama alanına kavuşabilirler. Hediye alanlar iki yıl için geçerli olacak. Ancak HTC One Google Edition bu kampanyaya dahil değil.


http://www.phonearena.com/news/HTC-One-Sense-5.5-update-will-bring-you-extra-25-GB-of-Google-Drive-storage-for-free_id48714 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-B44075273 6 yıl
türkiye htc one için ne yazık ki 4.3 güncellemesini bile alamamışken sense 5.5 için haberler gelmesi güzel
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Halfmoon34 6 yıl Guest-B44075273
Hocam sense 5.5 zaten 4.3 ile beraber gelecek ayrı değil. Yada benmi yanlış biliyorum.
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